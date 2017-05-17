#НастоящееТВ: полгода любимых телеканалов в подарок!

Компания «Ростелеком-Юг» объявила о запуске краткосрочной акции #НастоящееТВ для новых клиентов. Пользователи, оформившие договор до конца мая, получат сразу две услуги — цифровое «Интерактивное ТВ» и доступ в Интернет, — по цене одной. При этом льготная тарификация будет действовать на протяжении полугода!.. А в комплект условно бесплатного интерактивного ТВ, кроме пакета каналов «Лёгкий», также входит опция «Управление просмотром», позволяющая ставить прямой эфир «на паузу», перематывать рекламу — и смотреть любые передачи, из архива за три последних дня. Подробнее о выгодном предложении «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Воспользоваться условиями акции #НастоящееТВ может любой житель ЮФО и СКФО, впервые заключающий договор с «Ростелекомом». Для этого ему необходимо обратиться в ближайший офис национального оператора, позвонить по бесплатному номеру (800) 1000-800 — или оставить заявку на сайте. Главное успеть это сделать до 31 мая, то есть в ближайшие две недели.



Что же при этом получит новый абонент?.. Помимо качественного и быстрого Интернета, за те же деньги ему будет предоставлен доступ к услуге цифровое «Интерактивное телевидение». А это сотни различных телеканалов, в том числе — в формате высокой чёткости! Плюс услуга «Управление просмотром» в комплекте.



Если же предоставленного пакета «ТВ+Интернет» за 400 рублей в месяц клиенту будет мало, он может дополнительно подключить сервисы «Мультирум» и взять цифровую ТВ-приставку «Ростелеком» в аренду на 18 месяцев. Стоимость такого расширенного пакета составит 400-450 рублей (в зависимости от региона проживания). При этом подключение соответствующих услуг осуществляется бесплатно!



Напомним, что максимальное число каналов, которые можно смотреть в «Интерактивном ТВ», уже превышает 260. В их числе и 60 телеканалов в формате HD.



Кроме того, зрителям «Интерактивного телевидения» предоставляется дополнительная опция «Управление просмотром», делающая телепросмотр максимально комфортным. А ещё пользователям «Интерактивного ТВ» компания «Ростелеком» предлагает ряд других бесплатных сервисов: электронную программу передач с функцией напоминания, «Родительский контроль», интеграцию с соцсетями, услуги «Караоке» и «Мультискрин».



Отдельного внимания заслуживает и сервис «Видеопрокат», собравший более 2500 фильмов разных жанров и лет, — включая 300 фильмов — в HD-формате, 60 — в 3D и около 150 сериалов. Кстати, многие фильмы появляются в «Видеопрокате» сразу после показа в кинотеатрах, ещё до выпуска на DVD.



Заинтересовались? Тогда не стоит медлить — ведь льготные условия подключения и обслуживания в «Ростелекоме» действуют лишь при обращении в мае. Успейте поймать свою выгоду!