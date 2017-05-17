#НастоящееТВ: полгода любимых телеканалов в подарок!
Компания «Ростелеком-Юг» объявила о запуске краткосрочной акции #НастоящееТВ для новых клиентов. Пользователи, оформившие договор до конца мая, получат сразу две услуги — цифровое «Интерактивное ТВ» и доступ в Интернет, — по цене одной. При этом льготная тарификация будет действовать на протяжении полугода!.. А в комплект условно бесплатного интерактивного ТВ, кроме пакета каналов «Лёгкий», также входит опция «Управление просмотром», позволяющая ставить прямой эфир «на паузу», перематывать рекламу — и смотреть любые передачи, из архива за три последних дня. Подробнее о выгодном предложении «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Воспользоваться условиями акции #НастоящееТВ может любой житель ЮФО и СКФО, впервые заключающий договор с «Ростелекомом». Для этого ему необходимо обратиться в ближайший офис национального оператора, позвонить по бесплатному номеру (800) 1000-800 — или оставить заявку на сайте. Главное успеть это сделать до 31 мая, то есть в ближайшие две недели.
Что же при этом получит новый абонент?.. Помимо качественного и быстрого Интернета, за те же деньги ему будет предоставлен доступ к услуге цифровое «Интерактивное телевидение». А это сотни различных телеканалов, в том числе — в формате высокой чёткости! Плюс услуга «Управление просмотром» в комплекте.
Если же предоставленного пакета «ТВ+Интернет» за 400 рублей в месяц клиенту будет мало, он может дополнительно подключить сервисы «Мультирум» и взять цифровую ТВ-приставку «Ростелеком» в аренду на 18 месяцев. Стоимость такого расширенного пакета составит 400-450 рублей (в зависимости от региона проживания). При этом подключение соответствующих услуг осуществляется бесплатно!
Напомним, что максимальное число каналов, которые можно смотреть в «Интерактивном ТВ», уже превышает 260. В их числе и 60 телеканалов в формате HD.
Кроме того, зрителям «Интерактивного телевидения» предоставляется дополнительная опция «Управление просмотром», делающая телепросмотр максимально комфортным. А ещё пользователям «Интерактивного ТВ» компания «Ростелеком» предлагает ряд других бесплатных сервисов: электронную программу передач с функцией напоминания, «Родительский контроль», интеграцию с соцсетями, услуги «Караоке» и «Мультискрин».
Отдельного внимания заслуживает и сервис «Видеопрокат», собравший более 2500 фильмов разных жанров и лет, — включая 300 фильмов — в HD-формате, 60 — в 3D и около 150 сериалов. Кстати, многие фильмы появляются в «Видеопрокате» сразу после показа в кинотеатрах, ещё до выпуска на DVD.
Заинтересовались? Тогда не стоит медлить — ведь льготные условия подключения и обслуживания в «Ростелекоме» действуют лишь при обращении в мае. Успейте поймать свою выгоду!
Компания «Ростелеком» продолжает развивать свой проект «Интерактивное телевидение». На сегодняшний день пользователям развлекательного сервиса уже доступны более 220 каналов, — включая премиальные и в формате HD, — а также тысячи фильмов в «Видеопрокате», услуги «Караоке», «Управление просмотром» и многие другие. При этом смотреть «Интерактивное ТВ» могут как абоненты «Ростелекома», так и клиенты других интернет-провайдеров. И это не предел!.. Компания на регулярной основе расширяет существующие ТВ-пакеты, сохраняя при этом неизменную абонентскую плату. Что делает «Интерактивное телевидение» популярным во всех сегментах рынка. Например, в категории платного ТВ для бизнеса «Ростелеком» оказался безусловным лидером, — заняв 42% рынка с большим отрывом от ближайшего конкурента.
В преддверие праздника Великой Победы «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» открыло доступ к специальной коллекции фильмов «Война за линией фронта». В данном каталоге, — который будет доступен зрителям с 5 по 15 мая, — собраны фильмы о женщинах и детях военного времени. Проникновенная советская классика, современные отечественные киноработы, а также лучшие зарубежные фильмы о Второй мировой войне, станут хорошим вариантом для семейного просмотра и напомнят о нынешних ценностях мирной жизни, за которые боролись наши предки.
Популярный телеканал RU.TV, недавно отметивший 10-летие, продолжает радовать зрителей приятными новостями. В их числе — переход на широкоформатное изображение 16:9 и начало вещания в формате высокой чёткости. Причём смотреть RU.TV в формате Full HD одними из первых начнут зрители «Интерактивного телевидения» компании «Ростелеком». Ведь такая возможность уже реализована национальным оператором на кнопке 505 во всех популярных ТВ-пакетах. Приятного просмотра!
Национальный оператор «Ростелеком» продолжает радовать абонентов «Интерактивного ТВ» выгодными предложениями. И пока существующие подписчики наслаждались новыми телеканалами, — а также лицензионными фильмами из кинотеатров, — для новых зрителей стартовала акция «Больше сериалов». По её условиям, пользователи, подключающие пакет «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» или «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», получают в подарок 45-дневную подписку на ТВ-пакет Amedia Premium. А если абоненты выбрали более разнообразные комплекты «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» или «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ», их ждёт видео-подписка Amediateka на тот же срок.
Компания «Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России объявили о начале второго сезона проекта «Дети на льду. Звёзды». Принять участие в кастинге теперь может любой спортсмен в возрасте от 8 до 9 лет, независимо от региона проживания и спортивной школы. А претендентов из ЮФО и СКФО, прошедших предварительный отбор, организаторы пригласят на очный кастинг в Сочи. Именно там определятся имена финалистов, которые выйдут в финал телевизионного шоу — и станут знаменитыми на всю страну!..