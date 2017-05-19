В Волгодонске строят корпус суперреактора на быстрых нейтронах

Электричество — это наше всё! Оно создаёт уют в домах, обеспечивает работу транспорта и промышленных предприятий, заряжает многочисленные гаджеты, — а ещё питает домашнюю технику, приборы жизнеобеспечения в больницах и миллионы других устройств… Без электричества не было бы современной цивилизации!.. Поэтому потребность в «разнице потенциалов» растёт с каждым годом, — вместе с требованиями по её возобновляемости и экологичности. Здесь не обойтись без научных исследований и серьёзного оборудования. Такого как создаваемый в Дмитровграде многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах. Данный образец планируется ввести в эксплуатацию после 2020 года — причём он станет самым мощным в мире научно-исследовательским реактором! Корпус для него уже создаётся на заводе «Атоммаш» в Волгодонске. Оценить масштабы этого строительства смогли журналисты из различных регионов России — в рамках специального пресс-тура на предприятии.

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Итак, волгодонский завод «Атоммаш» приступил к созданию корпуса для самого мощного в мире научно-исследовательского ядерного реактора. Как отметил директор по производству компании «АЭМ-Технологии» Виталий Шишов, суперкорпус должен быть завершён уже в следующем году — после чего будет передан в «Научно-исследовательский институт атомных реакторов» города Дмитровграда (Ульяновская область).



Здесь новый реактор будет полностью собран и запущен в эксплуатацию к 2020 году. По замыслу «Росатома», он станет новой технологической платформой ядерной энергетики, в основе которой лежит переход на замкнутый ядерный топливный цикл с реакторами, работающими на быстрых нейтронах. При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз.



Особенностью этой реакторной установки станет трёхконтурная схема передачи тепла от реактора к окружающей среде. В качестве теплоносителя первого и второго контура будет использован натрий, третьего (контура турбоустановки) — вода. Тепловая мощность реактора составит 150 МВт, проектный срок службы — 50 лет.



Отметим, что активное развитие атомной энергетики является важнейшим этапом в технологическом развитии любой страны. Ведь потребность современного мира в качественной и безопасной электроэнергии растёт с каждым годом, — а альтернативные источники электричества не могут похвастаться ни большими мощностями ни, в конечном счёте, даже экологичностью.



Солнечные батареи, к примеру, не всегда экологичны там, где их производят. Да и энергии на их производство требуется очень много! А ветроэлектростанции, к примеру, весьма прихотливы в эксплуатации, шумят, и зависят от капризов ветра.



Тем временем российские атомщики продолжают совершенствовать технологии выработки электричества, сотрудничая с одним из крупных подразделений «Росатома» в Ростовской области!