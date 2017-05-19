Поддержка юных «айтишников»: 3 ярких примера!

Компания «Ростелеком» выступила технологическим партнёром областного образовательного форума «Молодая волна. Будущее Дона». Специалисты национального оператора организовали для гостей и участников форума бесперебойный доступ к Wi-Fi и телеком-услугам, — а топ-менеджеры «Ростелекома» провели мастер-классы для юных «айтишников». Кроме того, компания объявила о проведении очередного онлайн-чемпионата для школьников «Изучи Интернет — управляй им!» А ещё в Ростове-на-Дону стартует «IT-фабрика компьютерных гениев».

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ИТ-инновации на морском побережье



Сначала — о уже прошедшем событии. С 11 по 15 мая на побережье Азовского моря состоялся областной образовательный форум «Молодая волна. Будущее Дона». В работе этой уникальной площадки интенсивного обучения приняли участие более тысячи талантливых ребят Ростовской области в возрасте от 14 до 17 лет. В рамках форума прошли образовательные программы, культурные мероприятия, — а также встречи с известными людьми по тематическим образовательным направлениям.



Одним из гостей форума стал заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Виталий Соловьёв. Во время встречи с ребятами он ответил на ряд актуальных вопросов, в том числе касающихся современных технологий. В качестве связи национального оператора участники и гости смогли убедиться самостоятельно — благодаря организованной «Ростелекомом» бесплатной зоне Wi-Fi и предоставленным услугам фиксированной телефонии.



«Мы постарались, чтобы организаторы, участники и гости форума не испытывали никаких проблем при пользовании телекоммуникационными услугами, необходимыми для его работы, — отметил Виталий Соловьёв. — Одна из главных задач, которая стоит сегодня перед "Ростелекомом" — переход в цифровое общество. А собравшиеся сегодня в зале ребята — это та аудитория, которая уже использует, и в будущем будет пользоваться инновационными телекоммуникационными услугами. Нам очень важно быть с этой "молодой волной" на одной волне».



Онлайн-чемпионат для школьников России — и Ростова



Тем временем, на сайте проекта «Изучи Интернет — управляй им!» открылась регистрация участников 2017 года. Напомним, что всероссийский онлайн-чемпионат проводится «Ростелекомом» и координационным центром национальных доменов России уже в шестой раз.



К участию в онлайн-чемпионате приглашаются дети и подростки до 18 лет, которые могут выступить как в индивидуальном зачёте, так и объединившись в команды. Соревновательный период продлится в течение месяца — с 1 по 31 ноября 2017 года. Итоговый рейтинг, который определит чемпиона в каждом из зачётов, формируется в режиме онлайн. Все призеры получат именные дипломы и ценные подарки.



Правила проведения онлайн-чемпионата для детей уже опубликованы на официальном сайте проекта.



Как стать IT-гением за одну смену в летнем лагере?



Конечно, ИТ-проекты для детей в Ростовской области предлагает не только «Ростелеком». Например, РКСИ и ряд компаний Ростовской области объявили набор на «IT-фабрику компьютерных гениев». Нюанс: в отличие от упомянутых выше проектов, участие является для участников платным.



Стоимость недельного интенсива в случае предоплаты не менее, чем за 10 дней составляет 13500 рублей, позже — 14500 рублей.



Есть здесь и ещё одно отличие — занятия для будущих компьютерных гениев организованы по тематическим сменам (Java, Web и робототехника). По одному направлению в каждую смену. Так что желающим глубоко изучить несколько направлений придётся умножить сумму оргвзноса на два или три.



(Лично я бы поставил на робототехнику, Java-учебники вполне можно освоить онлайн. Хотя опытного учителя, конечно, монитор полностью не заменит. — БЗ)



Но это ещё не всё! Участников обещают включить в реестр юных «айтишников» Дона и предоставить рекомендации к обучению в областном центре технического творчества. А учиться там очень увлекательно и полезно!