Поддержка юных «айтишников»: 3 ярких примера!

Компания «Ростелеком» выступила технологическим партнёром областного образовательного форума «Молодая волна. Будущее Дона». Специалисты национального оператора организовали для гостей и участников форума бесперебойный доступ к Wi-Fi и телеком-услугам, — а топ-менеджеры «Ростелекома» провели мастер-классы для юных «айтишников». Кроме того, компания объявила о проведении очередного онлайн-чемпионата для школьников «Изучи Интернет — управляй им!» А ещё в Ростове-на-Дону стартует «IT-фабрика компьютерных гениев».
Сначала — о уже прошедшем событии. С 11 по 15 мая на побережье Азовского моря состоялся областной образовательный форум «Молодая волна. Будущее Дона». В работе этой уникальной площадки интенсивного обучения приняли участие более тысячи талантливых ребят Ростовской области в возрасте от 14 до 17 лет. В рамках форума прошли образовательные программы, культурные мероприятия, — а также встречи с известными людьми по тематическим образовательным направлениям.
Одним из гостей форума стал заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Виталий Соловьёв. Во время встречи с ребятами он ответил на ряд актуальных вопросов, в том числе касающихся современных технологий. В качестве связи национального оператора участники и гости смогли убедиться самостоятельно — благодаря организованной «Ростелекомом» бесплатной зоне Wi-Fi и предоставленным услугам фиксированной телефонии.
«Мы постарались, чтобы организаторы, участники и гости форума не испытывали никаких проблем при пользовании телекоммуникационными услугами, необходимыми для его работы, — отметил Виталий Соловьёв. — Одна из главных задач, которая стоит сегодня перед "Ростелекомом" — переход в цифровое общество. А собравшиеся сегодня в зале ребята — это та аудитория, которая уже использует, и в будущем будет пользоваться инновационными телекоммуникационными услугами. Нам очень важно быть с этой "молодой волной" на одной волне».
Онлайн-чемпионат для школьников России — и Ростова
Тем временем, на сайте проекта «Изучи Интернет — управляй им!» открылась регистрация участников 2017 года. Напомним, что всероссийский онлайн-чемпионат проводится «Ростелекомом» и координационным центром национальных доменов России уже в шестой раз.
К участию в онлайн-чемпионате приглашаются дети и подростки до 18 лет, которые могут выступить как в индивидуальном зачёте, так и объединившись в команды. Соревновательный период продлится в течение месяца — с 1 по 31 ноября 2017 года. Итоговый рейтинг, который определит чемпиона в каждом из зачётов, формируется в режиме онлайн. Все призеры получат именные дипломы и ценные подарки.
Как стать IT-гением за одну смену в летнем лагере?
Конечно, ИТ-проекты для детей в Ростовской области предлагает не только «Ростелеком». Например, РКСИ и ряд компаний Ростовской области объявили набор на «IT-фабрику компьютерных гениев». Нюанс: в отличие от упомянутых выше проектов, участие является для участников платным.
Стоимость недельного интенсива в случае предоплаты не менее, чем за 10 дней составляет 13500 рублей, позже — 14500 рублей.
Есть здесь и ещё одно отличие — занятия для будущих компьютерных гениев организованы по тематическим сменам (Java, Web и робототехника). По одному направлению в каждую смену. Так что желающим глубоко изучить несколько направлений придётся умножить сумму оргвзноса на два или три.
(Лично я бы поставил на робототехнику, Java-учебники вполне можно освоить онлайн. Хотя опытного учителя, конечно, монитор полностью не заменит. — БЗ)
Но это ещё не всё! Участников обещают включить в реестр юных «айтишников» Дона и предоставить рекомендации к обучению в областном центре технического творчества. А учиться там очень увлекательно и полезно!
Электричество — это наше всё! Оно создаёт уют в домах, обеспечивает работу транспорта и промышленных предприятий, заряжает многочисленные гаджеты, — а ещё питает домашнюю технику, приборы жизнеобеспечения в больницах и миллионы других устройств… Без электричества не было бы современной цивилизации!.. Поэтому потребность в «разнице потенциалов» растёт с каждым годом, — вместе с требованиями по её возобновляемости и экологичности. Здесь не обойтись без научных исследований и серьёзного оборудования. Такого как создаваемый в Дмитровграде многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах. Данный образец планируется ввести в эксплуатацию после 2020 года — причём он станет самым мощным в мире научно-исследовательским реактором! Корпус для него уже создаётся на заводе «Атоммаш» в Волгодонске. Оценить масштабы этого строительства смогли журналисты из различных регионов России — в рамках специального пресс-тура на предприятии.
В Ростове-на-Дону планируется создать мобильное приложение, указывающее ближайшие места для курения. Об этой инициативе сообщил первый заместитель главы Администрации города Александр Скрябин. По его словам, новый «софт» позволит разграничить курящих и некурящих людей. Ведь любители сигарет в отсутствии информации часто выбирают для курения неподходящие места, — что является не только нарушением КоАП, но и создаёт неудобства окружающим. Кроме того, новое приложение поможет сориентироваться в Ростове гостям города, которых в преддверие мундиаля ожидается немало.
Вчера были подведены долгожданные итоги VI Международного конкурса журналистов «Технологии для жизни — больше возможностей». На суд экспертного жюри было представлено более 1200 работ со всей России! По регионам ЮФО и СКФО в номинации «Интернет-СМИ» первое место снова заняло ростовское агентство ИТ-новостей TechnoDrive.ru«Нам очень приятно, что мы второй раз взяли "золото" в таком масштабном и сложном конкурсе, — говорит издатель TechnoDrive Борис Зубов. — Но ещё больше мы признательны "Ростелекому", который 6-й год подряд берёт на себя большой и ответственный труд по улучшению качества отечественной ИТ-журналистики. Ведь этот уникальный конкурс — ежегодный вызов для всех ИТ-журналистов России! Он заставляет глубоко задумываться над самыми актуальными темами, а национальный оператор, своими новыми свершениями в сфере телекоммуникаций, будит творческую фантазию авторов и показывает, что всё возможно!»
Городской Дворец творчества детей и молодёжи (Ростов-на-Дону) объявил о начале набора в кружки по интересам. По сведениям TechnoDrive, на предстоящий учебный год будет организован приём 2305 юных ростовчан в возрасте от 5 до 18 лет. При этом среди детских объединений заявлены немало увлекательных ИТ-направлений — «Мультимедиа студия», «Планета удивительных наук», «Компьютерная грамотность», «Моделист-конструктор», «Школьное радио», «Авиамоделирование» и многие другие. Записаться в них можно уже сегодня. Причём данные образовательные услуги для детей и молодёжи будут предоставлены совершенно бесплатно!
По окончании праздников ростовские электросети возобновили профилактику оборудования. Следовательно, жителей донской столицы вновь ждут длительные отключения света. В некоторых районах, включая центр Ростова-на-Дону, они начались уже сегодня — и продлятся до 16 мая. Разумеется, перебои с электричеством вызывают неудобства у жителей обесточенных домов. Однако особую озабоченность отключения электричества должны вызывать у приверженцев инноваций, использующих в своих домовладениях технологии «умных домов» и Интернета вещей. Пoчему? Ответ прост. Даже если у датчиков есть автономное питание, то информацию они часто передают на «центр умного дома» или контрольную панель (в которых не всегда есть аккумулятор).