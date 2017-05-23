Тренинги налоговой: как подключить онлайн-кассы правильно?

Немногим больше месяца остаётся до 1 июля. С этого дня большинство организаций и предпринимателей должны полностью перейти на онлайн-кассы. Однако по данным Федеральной налоговой службы России, в Ростовской области данный процесс пока затронул лишь около 40% действующего парка контрольно-кассовой техники. Таким образом, за ближайшие пять недель предприниматели региона должны будут заменить порядка 25 000 кассовых аппаратов!.. И чтобы данный процесс прошёл «без заминок», ФНС России представила новый формат консультационных пунктов — «Открытые классы по вопросам перехода на новый порядок». Здесь предприниматели смогут не только подробно узнать о процедуре замены ККМ, но и зарегистрировать онлайн-кассу в присутствии налогового инспектора.

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Напомним, что в соответствии с Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчетов с использованием платёжных карт», предприятия и организации России, — за некоторым исключением для онлайн ККМ в Ростовской области, — до 1 июля 2017 года обязаны полностью заменить традиционные кассы на новую технику с подключением к Интернету. А ровно через год на онлайн-кассы перейдут также все индивидуальные предприниматели, находящиеся на патентной системе и единому налогу на вмененный доход.



Однако, по данным ФНС России, в Ростовской области большинство юрлиц отложили решение этого вопроса на последние месяцы. В связи с этим, для удобства владельцев контрольно-кассовых машин во всех территориальных налоговых органах были организованы «Открытые классы по вопросам перехода на новый порядок». Фактически, это модификация привычных налогоплательщикам консультационных пунктов — однако с рядом полезных новшеств.



В частности, все открытые классы будут оборудованы компьютерами с выходом в Интернет. Это позволит предпринимателям через сайт ФНС России без дополнительных затрат зарегистрировать онлайн машину прямо на месте — в «Открытом классе». При необходимости налоговый инспектор окажет им в этом помощь. Также плательщики смогут ознакомиться со всей необходимой информацией, касающейся пошаговых действий по переходу на новый порядок ККТ, и посмотреть специальный учебный фильм, подготовленный УФНС России по Ростовской области.



«Открытые классы» будут работать по единому графику во всех налоговых инспекциях — по пятницам с 14:00 до 16:00. Кроме того, для удобства жителей Ростова будут дополнительно открыты классы в коворкинг-центре «Под крышей» (ул. М.Горького, 153) и Центре финансовой грамотности (ул. Б.Садовая, 71/16). Посетить эти центры сможет любой желающий, независимо от места проживания или постановки на учёт.



Помимо ответов на технические вопросы, связанные с переходом, посетители открытых классов ФНС России смогут узнать адреса организаций, где можно приобрести технику, — а также получат информацию о преимуществах перехода на онлайн-кассы. Среди которых возможность использования бизнес-аналитики, переход на электронные чеки, отсутствие необходимости ведения первичной учётной документации, — и практический отказ ФНС от проверок добросовестных владельцев новых электронных ККМ.