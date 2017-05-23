«Ростелеком» готовится обновить сотовые тарифы, возможно и 4G

Лето — это новый яркий сезон! Поэтому, уже с 1 июня, компания «Ростелеком» представит абонентам обновлённую линейку тарифных планов для физлиц. Они позволят получить больше качественных сервисов — голосовой связи и, возможно, 4G, — на отличных условиях. При этом действующие тарифные планы будут переименованы, перенесены в архив и закрыты как для подключений, так и для переходов. Таким образом, клиенты «Ростелекома» имеют возможность приобрести SIM-карту с действующим тарифом сейчас, либо дождаться новых предложений национального оператора всего через неделю.

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Конкретные параметры новых тарифов «Ростелекома» пока не сообщаются. Однако, учитывая активную маркетинговую политику оператора, можно предположить, что это будут конвергентные предложения, раскрывающие преимущества единой телекоммуникационной сети компании. Особый акцент, вероятно, будет сделан на технологии 4G LTE, набирающей популярность в регионе — и работающей в сети мобильного оператора «Ростелеком».



Напомним, что услуги сотовой связи компания предлагает в формате виртуального оператора, сделав стремительный рывок и массово предложив 3G и 4G LTE на территории Ростовской области.



Владельцы SIM-карт «Ростелеком» получают ряд уникальных услуг. В их числе — безлимитные звонки внутри единой сети «Ростелекома», включая стационарные телефоны по всей России, — а также выгодные пакетные предложения, включающие «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ».



Убедиться в преимуществах такой связи может любой действующий абонент «Ростелекома». Ведь уникальные SIM-карты с выгодными тарифами доступны для всех абонентов национального оператора, использующих проводную телефонию, Интернет, цифровое телевидение и так далее!



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