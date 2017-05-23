«Ростелеком» готовится обновить сотовые тарифы, возможно и 4G
Лето — это новый яркий сезон! Поэтому, уже с 1 июня, компания «Ростелеком» представит абонентам обновлённую линейку тарифных планов для физлиц. Они позволят получить больше качественных сервисов — голосовой связи и, возможно, 4G, — на отличных условиях. При этом действующие тарифные планы будут переименованы, перенесены в архив и закрыты как для подключений, так и для переходов. Таким образом, клиенты «Ростелекома» имеют возможность приобрести SIM-карту с действующим тарифом сейчас, либо дождаться новых предложений национального оператора всего через неделю.
Конкретные параметры новых тарифов «Ростелекома» пока не сообщаются. Однако, учитывая активную маркетинговую политику оператора, можно предположить, что это будут конвергентные предложения, раскрывающие преимущества единой телекоммуникационной сети компании. Особый акцент, вероятно, будет сделан на технологии 4G LTE, набирающей популярность в регионе — и работающей в сети мобильного оператора «Ростелеком».
Напомним, что услуги сотовой связи компания предлагает в формате виртуального оператора, сделав стремительный рывок и массово предложив 3G и 4G LTE на территории Ростовской области.
Владельцы SIM-карт «Ростелеком» получают ряд уникальных услуг. В их числе — безлимитные звонки внутри единой сети «Ростелекома», включая стационарные телефоны по всей России, — а также выгодные пакетные предложения, включающие «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ».
Убедиться в преимуществах такой связи может любой действующий абонент «Ростелекома». Ведь уникальные SIM-карты с выгодными тарифами доступны для всех абонентов национального оператора, использующих проводную телефонию, Интернет, цифровое телевидение и так далее!
Чтобы узнать ваш текущий тарифный план, наберите команду *103#.
Люди настолько привыкли к Интернету, что не представляют без него жизнь. Поэтому Интернет должен быть везде, и это не обсуждается! Благодаря «всемирной паутине» мы общаемся с друзьями и родственниками, учимся, делаем покупки онлайн, смотрим любимые фильмы, — а для предприятий подключение к Сети является просто необходимым. Однако предоставить быстрый Интернет на всей территории России не под силу даже ведущим проводным и сотовым операторам. Ведь речь идёт о крупнейшем государстве мира площадью свыше 17,1 млн. квадратных километров со множеством труднодоступных районов. Здесь не обойтись без спутниковых технологий!.. И в этом случае высокие скорости, — до 45 Мбит/с, — способны обеспечить лишь провайдеры, ориентированные на российских потребителей — то есть использующие множество лучей с различных транспондеров именно для абонентов РФ. Таким оператором является компания «РТКомм», представившая на юге России свой новый проект — торговую марку скоростного спутникового интернета для частного дома SenSat.
До конца текущего года в донском регионе планируется запустить собственную геоинформационную систему. Об этом сообщил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин 22 марта. Электронная карта с информацией об инфраструктуре региона будет постоянно актуализироваться, — а доступ к ней получат как пользователи стационарных ПК, так и владельцы мобильных устройств. Которым региональная ГИС, в частности, поможет найти бесплатные хот-споты Wi-Fi, установленные в рамках федерального проекта по ликвидации цифрового неравенства.
Национальный оператор «Ростелеком» официально объявил о запуске акции «Два Интернета», анонсированной на ростовской конференции «Взгляд в будущее». Новое предложение предусматривает скидку до 50% на «Домашний Интернет» при одновременном использовании 4G LTE от «Ростелекома». Всё, что для этого нужно, — приобрести SIM-карту оператора и привязать её к единому лицевому счёту. А если мобильную связь «Ростелекома» подключат все члены семьи, это обеспечит участникам акции максимальную выгоду!
В отрасли связи — высокая конкуренция! Поэтому добиться активного притока новых пользователей непросто. Компании наперебой предлагают услуги связи, интернет-ТВ — и облачные сервисы, в том числе для корпоративных клиентов. Но лишь немногие могут поддерживать двузначные темпы прироста абонентской базы на протяжении долгого времени. Одна из таких компаний — Ростовский филиал ПАО «Ростелеком». В течение минувшего года оператору удалось увеличить клиентскую базу «Интерактивного ТВ» на 25%, обеспечить подключение 35% юридических лиц по «оптике» — и дотянуться волоконно-оптическими линиями до 780 000 домохозяйств Ростовской области (более 50% от их общего числа). И это далеко не все рекорды «Ростелекома» в Донском Крае!
Охватив качественным и быстрым Интернетом жителей крупных городов, операторы связи проявляют всё больший интерес к малым населённым пунктам Ростовской области. И это не только «оптика», — которую уже давно массово и методично прокладывает «Ростелеком», — но и сотовые сети 4G. В частности, с января текущего года в России изменились правила применения абонентских терминалов LTE в диапазоне 450 МГц. Благодаря им, «большая четвёрка» сотовых компаний, — и работающие на их базе виртуальные операторы, — получили больше свободы при построении сетей LTE Advanced. Что, в свою очередь, означает более качественное и обширное покрытие 4G, охватывающее, в частности, отдалённые районы и небольшие посёлки.