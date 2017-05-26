Ростовские беспилотники предотвратят пожары и ЧП

Беспилотные летательные аппараты всё активнее используются в Ростовской области. Их возможности, — в первую очередь видеонаблюдение с воздуха, — уже применяют для мониторинга лесопожарной обстановки в регионе, а также при проведении тактико-специальных учений Росгвардии. Очевидно, что это лишь первые шаги на пути масштабного использования дронов во многих сферах жизни человека с практической пользой.
За последнее десятилетие беспилотники превратились из экзотики в повседневный гаджет, доступный всем желающим. С помощью квадрокоптеров энтузиасты снимают зрелищные видеоролики, а коммерческие предприятия даже пытаются доставлять пиццу (хотя иногда это может обернуться штрафом за использование БПЛА).
Однако у дронов есть и более ответственные сферы деятельности! Например, мониторинг лесопожарной обстановки в труднодоступных районах. Именно так беспилотники планируется применять в Ростовской области.
По официальной информации Администрации области, в регионе уже размещены 14 беспилотных летательных аппаратов со специальным оснащением, позволяющим выявлять возгорания и передавать информацию онлайн в пожарную охрану.
Конечно, мониторинг лесных пожаров — лишь одно из множества применений БПЛА. Помимо этого, беспилотники использует, например, Росгвардия. По данным официального пресс-релиза, в ходе антитеррористических учений дроны помогают бойцам наблюдать за территорией и действовать максимально эффективно.
Вероятно, в перспективе интеллектуальные дроны приступят и к воздушному патрулированию улиц, — что позволит полиции более эффективно пресекать правонарушения и обеспечит наличие доказательной базы в форме видеозаписей. А «летающие фонари» из первоапрельской шутки TechnoDrive 2017 года, вполне возможно, обретут реальное воплощение уже в ближайшее десятилетие.
Сотрудники донской полиции обеспокоены ростом популярности электронных сигарет среди подростков. Об этом сообщил начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Виталий Иванов. На расширенном заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области и областного главка МВД полковник полиции предложил ввести административную ответственность за курение «вейпов» несовершеннолетними. Причём нести ответственность за это сомнительное увлечение, по мнению г-на Иванова, должны как подростки, так и их родители.
Компания «Ростелеком» выступила технологическим партнёром областного образовательного форума «Молодая волна. Будущее Дона». Специалисты национального оператора организовали для гостей и участников форума бесперебойный доступ к Wi-Fi и телеком-услугам, — а топ-менеджеры «Ростелекома» провели мастер-классы для юных «айтишников». Кроме того, компания объявила о проведении очередного онлайн-чемпионата для школьников «Изучи Интернет — управляй им!» А ещё в Ростове-на-Дону стартует «IT-фабрика компьютерных гениев».
Электричество — это наше всё! Оно создаёт уют в домах, обеспечивает работу транспорта и промышленных предприятий, заряжает многочисленные гаджеты, — а ещё питает домашнюю технику, приборы жизнеобеспечения в больницах и миллионы других устройств… Без электричества не было бы современной цивилизации!.. Поэтому потребность в «разнице потенциалов» растёт с каждым годом, — вместе с требованиями по её возобновляемости и экологичности. Здесь не обойтись без научных исследований и серьёзного оборудования. Такого как создаваемый в Дмитровграде многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах. Данный образец планируется ввести в эксплуатацию после 2020 года — причём он станет самым мощным в мире научно-исследовательским реактором! Корпус для него уже создаётся на заводе «Атоммаш» в Волгодонске. Оценить масштабы этого строительства смогли журналисты из различных регионов России — в рамках специального пресс-тура на предприятии.
В Ростове-на-Дону планируется создать мобильное приложение, указывающее ближайшие места для курения. Об этой инициативе сообщил первый заместитель главы Администрации города Александр Скрябин. По его словам, новый «софт» позволит разграничить курящих и некурящих людей. Ведь любители сигарет в отсутствии информации часто выбирают для курения неподходящие места, — что является не только нарушением КоАП, но и создаёт неудобства окружающим. Кроме того, новое приложение поможет сориентироваться в Ростове гостям города, которых в преддверие мундиаля ожидается немало.
Вчера были подведены долгожданные итоги VI Международного конкурса журналистов «Технологии для жизни — больше возможностей». На суд экспертного жюри было представлено более 1200 работ со всей России! По регионам ЮФО и СКФО в номинации «Интернет-СМИ» первое место снова заняло ростовское агентство ИТ-новостей TechnoDrive.ru«Нам очень приятно, что мы второй раз взяли "золото" в таком масштабном и сложном конкурсе, — говорит издатель TechnoDrive Борис Зубов. — Но ещё больше мы признательны "Ростелекому", который 6-й год подряд берёт на себя большой и ответственный труд по улучшению качества отечественной ИТ-журналистики. Ведь этот уникальный конкурс — ежегодный вызов для всех ИТ-журналистов России! Он заставляет глубоко задумываться над самыми актуальными темами, а национальный оператор, своими новыми свершениями в сфере телекоммуникаций, будит творческую фантазию авторов и показывает, что всё возможно!»