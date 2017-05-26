Ростовские беспилотники предотвратят пожары и ЧП

Беспилотные летательные аппараты всё активнее используются в Ростовской области. Их возможности, — в первую очередь видеонаблюдение с воздуха, — уже применяют для мониторинга лесопожарной обстановки в регионе, а также при проведении тактико-специальных учений Росгвардии. Очевидно, что это лишь первые шаги на пути масштабного использования дронов во многих сферах жизни человека с практической пользой.

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За последнее десятилетие беспилотники превратились из экзотики в повседневный гаджет, доступный всем желающим. С помощью квадрокоптеров энтузиасты снимают зрелищные видеоролики, а коммерческие предприятия даже пытаются доставлять пиццу (хотя иногда это может обернуться штрафом за использование БПЛА).



Однако у дронов есть и более ответственные сферы деятельности! Например, мониторинг лесопожарной обстановки в труднодоступных районах. Именно так беспилотники планируется применять в Ростовской области.



По официальной информации Администрации области, в регионе уже размещены 14 беспилотных летательных аппаратов со специальным оснащением, позволяющим выявлять возгорания и передавать информацию онлайн в пожарную охрану.



Конечно, мониторинг лесных пожаров — лишь одно из множества применений БПЛА. Помимо этого, беспилотники использует, например, Росгвардия. По данным официального пресс-релиза, в ходе антитеррористических учений дроны помогают бойцам наблюдать за территорией и действовать максимально эффективно.



Вероятно, в перспективе интеллектуальные дроны приступят и к воздушному патрулированию улиц, — что позволит полиции более эффективно пресекать правонарушения и обеспечит наличие доказательной базы в форме видеозаписей. А «летающие фонари» из первоапрельской шутки TechnoDrive 2017 года, вполне возможно, обретут реальное воплощение уже в ближайшее десятилетие.