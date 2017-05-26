Телевизионный канал «Кино ТВ» — теперь в HD-качестве!

«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» сообщило об очередном пополнении!.. На этот раз приятный сюрприз ждёт ценителей отечественного и мирового кинематографа, которые могут смотреть канал «Кино ТВ» в формате высокой чёткости. Для этого подписчикам пакетов «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЁ КИНО» достаточно выбрать кнопку 127 в меню телевизионной приставки «Ростелеком». Но что самое приятное, — несмотря на постоянное расширение ассортимента каналов, абонентская плата за услуги «Интерактивного ТВ» остаётся неизменной!

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Напомним, что «Кино ТВ» — это тематический канал, полностью посвящённый фильмам (что логично!). Он представляет собой абсолютно новую площадку для общения кинематографистов со зрителями и обмена опытом между профессионалами и дебютантами. В эфире «Кино ТВ» абоненты «Ростелекома» могут увидеть жизнь за кадром, новости кино, интервью с ведущими деятелями мировой киноиндустрии, — а также рекомендации кинокритиков и эксклюзивные репортажи с кинофестивалей мира.



Всё больше цифрового телевидения предоставляется в формате HD



Отдельного внимания заслуживает и ассортимент канала «Кино ТВ», — который теперь доступен зрителям «Ростелекома» в формате HD*. Здесь представлены работы культовых режиссеров: Мартина Скорсезе, Педро Альмодовара, Ренаты Литвиновой, Люка Бессона, Ларса Фон Триера, Алексея Учителя, Авдотьи Смирновой и многих других. Вместе с ними «Кино ТВ» делают искусствоведы, критики, актеры и режиссёры. В целом же создатели телеканала отбирают для съёмок события и проекты по всей стране, «позволяя авторам рассказать о своих работах, а зрителям — увидеть то, что действительно интересно».



Абоненты «Интерактивного ТВ» могут смотреть канал «Кино ТВ HD» на кнопке 127 при наличии подписки на пакет «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» или дополнительный пакет «ТВОЁ КИНО». Если же ни один из этих каналов у вас пока не активирован, исправить ситуацию можно не вставая с дивана. Для этого достаточно в меню ТВ-приставки «Ростелеком» выбрать пункт «Управление услугами».



Выбирайте качественный ТВ-контент от ведущего телеком-оператора страны!



* Просмотр каналов в формате HD доступен при наличии технической возможности (речь идёт о пропускной способности Интернета «на последней миле»)