Телевизионный канал «Кино ТВ» — теперь в HD-качестве!
«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» сообщило об очередном пополнении!.. На этот раз приятный сюрприз ждёт ценителей отечественного и мирового кинематографа, которые могут смотреть канал «Кино ТВ» в формате высокой чёткости. Для этого подписчикам пакетов «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЁ КИНО» достаточно выбрать кнопку 127 в меню телевизионной приставки «Ростелеком». Но что самое приятное, — несмотря на постоянное расширение ассортимента каналов, абонентская плата за услуги «Интерактивного ТВ» остаётся неизменной!
Напомним, что «Кино ТВ» — это тематический канал, полностью посвящённый фильмам (что логично!). Он представляет собой абсолютно новую площадку для общения кинематографистов со зрителями и обмена опытом между профессионалами и дебютантами. В эфире «Кино ТВ» абоненты «Ростелекома» могут увидеть жизнь за кадром, новости кино, интервью с ведущими деятелями мировой киноиндустрии, — а также рекомендации кинокритиков и эксклюзивные репортажи с кинофестивалей мира.
Всё больше цифрового телевидения предоставляется в формате HD
Отдельного внимания заслуживает и ассортимент канала «Кино ТВ», — который теперь доступен зрителям «Ростелекома» в формате HD*. Здесь представлены работы культовых режиссеров: Мартина Скорсезе, Педро Альмодовара, Ренаты Литвиновой, Люка Бессона, Ларса Фон Триера, Алексея Учителя, Авдотьи Смирновой и многих других. Вместе с ними «Кино ТВ» делают искусствоведы, критики, актеры и режиссёры. В целом же создатели телеканала отбирают для съёмок события и проекты по всей стране, «позволяя авторам рассказать о своих работах, а зрителям — увидеть то, что действительно интересно».
Абоненты «Интерактивного ТВ» могут смотреть канал «Кино ТВ HD» на кнопке 127 при наличии подписки на пакет «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» или дополнительный пакет «ТВОЁ КИНО». Если же ни один из этих каналов у вас пока не активирован, исправить ситуацию можно не вставая с дивана. Для этого достаточно в меню ТВ-приставки «Ростелеком» выбрать пункт «Управление услугами».
Выбирайте качественный ТВ-контент от ведущего телеком-оператора страны!
* Просмотр каналов в формате HD доступен при наличии технической возможности (речь идёт о пропускной способности Интернета «на последней миле»)
Компания «Ростелеком-Юг» объявила о запуске краткосрочной акции #НастоящееТВ для новых клиентов. Пользователи, оформившие договор до конца мая, получат сразу две услуги — цифровое «Интерактивное ТВ» и доступ в Интернет, — по цене одной. При этом льготная тарификация будет действовать на протяжении полугода!.. А в комплект условно бесплатного интерактивного ТВ, кроме пакета каналов «Лёгкий», также входит опция «Управление просмотром», позволяющая ставить прямой эфир «на паузу», перематывать рекламу — и смотреть любые передачи, из архива за три последних дня. Подробнее о выгодном предложении «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Компания «Ростелеком» продолжает развивать свой проект «Интерактивное телевидение». На сегодняшний день пользователям развлекательного сервиса уже доступны более 220 каналов, — включая премиальные и в формате HD, — а также тысячи фильмов в «Видеопрокате», услуги «Караоке», «Управление просмотром» и многие другие. При этом смотреть «Интерактивное ТВ» могут как абоненты «Ростелекома», так и клиенты других интернет-провайдеров. И это не предел!.. Компания на регулярной основе расширяет существующие ТВ-пакеты, сохраняя при этом неизменную абонентскую плату. Что делает «Интерактивное телевидение» популярным во всех сегментах рынка. Например, в категории платного ТВ для бизнеса «Ростелеком» оказался безусловным лидером, — заняв 42% рынка с большим отрывом от ближайшего конкурента.
В преддверие праздника Великой Победы «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» открыло доступ к специальной коллекции фильмов «Война за линией фронта». В данном каталоге, — который будет доступен зрителям с 5 по 15 мая, — собраны фильмы о женщинах и детях военного времени. Проникновенная советская классика, современные отечественные киноработы, а также лучшие зарубежные фильмы о Второй мировой войне, станут хорошим вариантом для семейного просмотра и напомнят о нынешних ценностях мирной жизни, за которые боролись наши предки.
Популярный телеканал RU.TV, недавно отметивший 10-летие, продолжает радовать зрителей приятными новостями. В их числе — переход на широкоформатное изображение 16:9 и начало вещания в формате высокой чёткости. Причём смотреть RU.TV в формате Full HD одними из первых начнут зрители «Интерактивного телевидения» компании «Ростелеком». Ведь такая возможность уже реализована национальным оператором на кнопке 505 во всех популярных ТВ-пакетах. Приятного просмотра!
Национальный оператор «Ростелеком» продолжает радовать абонентов «Интерактивного ТВ» выгодными предложениями. И пока существующие подписчики наслаждались новыми телеканалами, — а также лицензионными фильмами из кинотеатров, — для новых зрителей стартовала акция «Больше сериалов». По её условиям, пользователи, подключающие пакет «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ» или «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», получают в подарок 45-дневную подписку на ТВ-пакет Amedia Premium. А если абоненты выбрали более разнообразные комплекты «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» или «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ», их ждёт видео-подписка Amediateka на тот же срок.