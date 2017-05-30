Hi-tech велопрокат сначала охватит только центр Ростова
Условия жизни в крупных городах сложно назвать идеальными. К постоянным стрессам, специфическому режиму питания и непростой экологической обстановке добавляется гиподинамия, которая может нанести серьёзный вред здоровью. К сожалению, последнее становится всё более актуальным и для Ростова, жители которого ежедневно пользуется городским транспортом или проводят часы за рулём автомобиля. Впрочем, ситуацию ещё можно исправить — и городские власти вплотную занялись этим вопросом! В частности, уже к 2018 году в центре донской столице появятся высокотехнологичные станции проката велосипедов. Воспользоваться их услугами сможет любой ростовчанин или гость города, оплатив услугу со своего смартфона или через платёжный терминал. При этом электронная система, встроенная в каждый велосипед, сможет отслеживать его перемещения, своевременный возврат, — а также будет информировать водителя о пройденной дистанции и времени аренды.
Возможность запуска автоматизированной системы велопроката стала центральной темой недавнего совещания в Администрации Ростова. В нём приняли участие заместитель главы города по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев и генеральный директор ООО «СМУВ» Ярослав Гамзиков.
По данным предприятия, на сегодняшний день компания Smoove является одним из ведущих игроков в данном сегменте. Её системы велопроката уже внедрены в 25 мегаполисах, — включая Москву, Бангкок, Чикаго, Страсбург, Хельсинки, — а к 2018 году на «карте покрытия» Smoove появятся Париж (с более чем 20 000 высокотехнологичных велосипедов) и Ростов-на-Дону.
Как отметил Ярослав Гамзиков в беседе с TechnoDrive, точный список адресов станций велопроката в Ростове будет составлен после старта проекта. Первоначально в донской столице планируется установить 10 станций, координирующих прокат 100 велосипедов Smoove. «Станции в любом случае будут расположены в центре города — и затем, по мере роста системы, выйдут за его пределы» — ответил топ-менеджер на вопрос редакции.
Каждая из станций велопроката будет включать платёжный терминал, подключённый к «облачной» системе и питающийся от солнечных батарей, парковочные стойки с функцией считывания RFID, — и конечно, умные велосипеды с электронным модулем Smoove Box. Последний будет отслеживать все операции по транспортному средству — отправку, возврат, время и дистанцию пробега, а при необходимости сможет даже блокировать велосипед и сообщать о его местонахождении оператору.
При этом подзарядка аккумулятора Smoove Box будет осуществляться самым экологичным способом — от встроенной динамо-машины.
Но самым главным «профитом» велопроката, пожалуй, станет польза для здоровья ростовчан. Ведь, благодаря личным автомобилям и городскому транспорту, сегодня даже 30-летние горожане устают уже пройдя пару километров по городу. А при посещении торговых центров даже для подъёма на второй этаж предпочитают лестницам эскалаторы и лифты.
Конечно, периодическое использование велосипеда не заменит регулярные занятия физкультурой и спортом (хотя некоторые считают, что первое даже лучше, если только маршрут не сильно «загазован» автомобильными выхлопами — БЗ).
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