«Ростелеком» повысит отдачу от ваших бизнес-смартфонов и 4G
На этой неделе компания «Ростелеком» представила сразу три дополнительных сервиса для корпоративных пользователей сотовой связи и 4G. Они превращают смартфон сотрудника в мобильное рабочее место, тем самым повышая эффективность бизнеса. С помощью новых услуг «Ростелекома» сотрудники получают полноценный доступ к корпоративным ИТ-ресурсам, — что позволяет им активно участвовать в рабочих процессах даже во время командировок. Подробнее о новых сервисах читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Начнём с услуги «Прямой городской номер», предоставляющей корпоративным клиентам «Ростелекома» удобный способ для приёма входящих вызовов. Теперь вам не нужно сообщать свой 10-значный федеральный номер — достаточно указать на «визитке» лаконичный городской. Причём при подключении сервиса есть возможность выбрать «золотые» и «серебряные» номера, с повторяющимися комбинациями цифр.
Для части потенциальных клиентов может быть важно, что звонки с домашних телефонов на такие номера считаются местными (в зависимости от тарифного плана не тарифицируются, либо на такие звонки действуют минимальные тарифы). А на премиальных тарифах мобильной связи «Ростелеком» прямой городской номер можно подключить бесплатно.
Кроме того, к городскому телефонному номеру клиенты испытывают больше доверия!
Статический IP для юридических лиц под VPN
«Белый статический IP-адрес» — ещё один новый сервис «Ростелекома» для клиентов мобильной связи. Он упрощает доступ сотрудников к корпоративным информационным системам и хранилищам данных, поскольку мобильное устройство будет проще идентифицировать для доступа во внутрикорпоративную сеть.
Например, с помощью статического IP-адреса смартфон можно «включить» в выделенную виртуальную корпоративную сеть передачи данных (VPN).
Мобильный APN защитит банкоматы и телеметрическую информацию M2M
Также для удалённого доступа к корпоративным ИТ-ресурсам клиенты «Ростелекома» теперь могут использовать услугу «Мобильный APN». Уникальный идентификатор сети пакетной передачи данных повышает безопасность обмена коммерческой и конфиденциальной информацией.
В частности, «Мобильный APN» поможет организовать защищённое беспроводное подключение банкоматов, платёжных терминалов и телеметрического оборудования. Кроме того, администраторы предприятия смогут эффективно контролировать уровень доступ с мобильных устройств сотрудников к корпоративным ресурсам.
«Наши сервисы позволяют корпоративным клиентам "Ростелекома" объединить фиксированные и мобильные сети в единое информационное пространство. Вне зависимости от того, где находится сотрудник (в офисе или за его пределами), он получит надёжный и безопасный доступ к корпоративным ресурсам и всегда будет включён в рабочие процессы.
Тем самым как малый, так и крупный бизнес могут повысить свою эффективность за счёт грамотного управления каналами доступа и рабочим временем своих сотрудников, — отметил директор проектного офиса услуг мобильной связи ПАО "Ростелеком" Алексей Чернецов. — Подобные VAS-сервисы особо значимы для структур с широкой географией офисов и используемых устройств, с большой долей работающего на выезде персонала, а также с учётом роста популярности идеи homeoffice. "Ростелеком" — первый виртуальный мобильный оператор, который запустил конвергентные VAS* для корпоративных клиентов».
Лето — это новый яркий сезон! Поэтому, уже с 1 июня, компания «Ростелеком» представит абонентам обновлённую линейку тарифных планов для физлиц. Они позволят получить больше качественных сервисов — голосовой связи и, возможно, 4G, — на отличных условиях. При этом действующие тарифные планы будут переименованы, перенесены в архив и закрыты как для подключений, так и для переходов. Таким образом, клиенты «Ростелекома» имеют возможность приобрести SIM-карту с действующим тарифом сейчас, либо дождаться новых предложений национального оператора всего через неделю.
Люди настолько привыкли к Интернету, что не представляют без него жизнь. Поэтому Интернет должен быть везде, и это не обсуждается! Благодаря «всемирной паутине» мы общаемся с друзьями и родственниками, учимся, делаем покупки онлайн, смотрим любимые фильмы, — а для предприятий подключение к Сети является просто необходимым. Однако предоставить быстрый Интернет на всей территории России не под силу даже ведущим проводным и сотовым операторам. Ведь речь идёт о крупнейшем государстве мира площадью свыше 17,1 млн. квадратных километров со множеством труднодоступных районов. Здесь не обойтись без спутниковых технологий!.. И в этом случае высокие скорости, — до 45 Мбит/с, — способны обеспечить лишь провайдеры, ориентированные на российских потребителей — то есть использующие множество лучей с различных транспондеров именно для абонентов РФ. Таким оператором является компания «РТКомм», представившая на юге России свой новый проект — торговую марку скоростного спутникового интернета для частного дома SenSat.
До конца текущего года в донском регионе планируется запустить собственную геоинформационную систему. Об этом сообщил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин 22 марта. Электронная карта с информацией об инфраструктуре региона будет постоянно актуализироваться, — а доступ к ней получат как пользователи стационарных ПК, так и владельцы мобильных устройств. Которым региональная ГИС, в частности, поможет найти бесплатные хот-споты Wi-Fi, установленные в рамках федерального проекта по ликвидации цифрового неравенства.
Национальный оператор «Ростелеком» официально объявил о запуске акции «Два Интернета», анонсированной на ростовской конференции «Взгляд в будущее». Новое предложение предусматривает скидку до 50% на «Домашний Интернет» при одновременном использовании 4G LTE от «Ростелекома». Всё, что для этого нужно, — приобрести SIM-карту оператора и привязать её к единому лицевому счёту. А если мобильную связь «Ростелекома» подключат все члены семьи, это обеспечит участникам акции максимальную выгоду!
В отрасли связи — высокая конкуренция! Поэтому добиться активного притока новых пользователей непросто. Компании наперебой предлагают услуги связи, интернет-ТВ — и облачные сервисы, в том числе для корпоративных клиентов. Но лишь немногие могут поддерживать двузначные темпы прироста абонентской базы на протяжении долгого времени. Одна из таких компаний — Ростовский филиал ПАО «Ростелеком». В течение минувшего года оператору удалось увеличить клиентскую базу «Интерактивного ТВ» на 25%, обеспечить подключение 35% юридических лиц по «оптике» — и дотянуться волоконно-оптическими линиями до 780 000 домохозяйств Ростовской области (более 50% от их общего числа). И это далеко не все рекорды «Ростелекома» в Донском Крае!