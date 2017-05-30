«Ростелеком» повысит отдачу от ваших бизнес-смартфонов и 4G

На этой неделе компания «Ростелеком» представила сразу три дополнительных сервиса для корпоративных пользователей сотовой связи и 4G. Они превращают смартфон сотрудника в мобильное рабочее место, тем самым повышая эффективность бизнеса. С помощью новых услуг «Ростелекома» сотрудники получают полноценный доступ к корпоративным ИТ-ресурсам, — что позволяет им активно участвовать в рабочих процессах даже во время командировок. Подробнее о новых сервисах читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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«Прямой городской номер» — это не просто 7 цифр!



Начнём с услуги «Прямой городской номер», предоставляющей корпоративным клиентам «Ростелекома» удобный способ для приёма входящих вызовов. Теперь вам не нужно сообщать свой 10-значный федеральный номер — достаточно указать на «визитке» лаконичный городской. Причём при подключении сервиса есть возможность выбрать «золотые» и «серебряные» номера, с повторяющимися комбинациями цифр.



Для части потенциальных клиентов может быть важно, что звонки с домашних телефонов на такие номера считаются местными (в зависимости от тарифного плана не тарифицируются, либо на такие звонки действуют минимальные тарифы). А на премиальных тарифах мобильной связи «Ростелеком» прямой городской номер можно подключить бесплатно.



Кроме того, к городскому телефонному номеру клиенты испытывают больше доверия!



Статический IP для юридических лиц под VPN



«Белый статический IP-адрес» — ещё один новый сервис «Ростелекома» для клиентов мобильной связи. Он упрощает доступ сотрудников к корпоративным информационным системам и хранилищам данных, поскольку мобильное устройство будет проще идентифицировать для доступа во внутрикорпоративную сеть.



Например, с помощью статического IP-адреса смартфон можно «включить» в выделенную виртуальную корпоративную сеть передачи данных (VPN).



Мобильный APN защитит банкоматы и телеметрическую информацию M2M



Также для удалённого доступа к корпоративным ИТ-ресурсам клиенты «Ростелекома» теперь могут использовать услугу «Мобильный APN». Уникальный идентификатор сети пакетной передачи данных повышает безопасность обмена коммерческой и конфиденциальной информацией.



В частности, «Мобильный APN» поможет организовать защищённое беспроводное подключение банкоматов, платёжных терминалов и телеметрического оборудования. Кроме того, администраторы предприятия смогут эффективно контролировать уровень доступ с мобильных устройств сотрудников к корпоративным ресурсам.



«Наши сервисы позволяют корпоративным клиентам "Ростелекома" объединить фиксированные и мобильные сети в единое информационное пространство. Вне зависимости от того, где находится сотрудник (в офисе или за его пределами), он получит надёжный и безопасный доступ к корпоративным ресурсам и всегда будет включён в рабочие процессы.



Тем самым как малый, так и крупный бизнес могут повысить свою эффективность за счёт грамотного управления каналами доступа и рабочим временем своих сотрудников, — отметил директор проектного офиса услуг мобильной связи ПАО "Ростелеком" Алексей Чернецов. — Подобные VAS-сервисы особо значимы для структур с широкой географией офисов и используемых устройств, с большой долей работающего на выезде персонала, а также с учётом роста популярности идеи homeoffice. "Ростелеком" — первый виртуальный мобильный оператор, который запустил конвергентные VAS* для корпоративных клиентов».



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* — Value-added services (Дополнительные виды обслуживания)