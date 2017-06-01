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1 июня 2017, 4G в Ростове

Роуминг в Крыму: покрытие улучшается, цены не снижаются

Расценки на сотовую связь в Крыму не спешат сильно дешеветьНынешней весной в сегменте сотовой связи России произошёл небольшой «перекос». На фоне незначительного сокращения количества базовых станций (-0,1%) в целом по стране, произошло значительное увеличение их парка в Республике Крым. В частности, оператор «Крымтелеком» за апрель установил сразу 57 сотовых вышек, что соответствует приросту на 11,8%. Как это скажется на качестве роуминга в Крыму этим летом — и не изменятся ли тарифы, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.

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Станет ли связь в Крыму дешёвой?

Итак, в преддверие летнего сезона связь на курортах Крыма станет более качественной. Местные операторы продолжают совершенствовать инфраструктуру, чтобы оказывать всё более качественные услуги роуминга... Упоминание в контексте Крыма местных операторов и роуминга в данной статье не случайно, — ведь «большая тройка» не торопится выравнивать условия оказания услуг на территории полуострова и остальной России.

В частности, пакетные предложения с бесплатными входящими и единой стоимостью услуг на Крым до сих пор не распространяются. В результате, например, у «МегаФона» при нахождении в Крыму все входящие и исходящие звонки оплачиваются по 9,99 рублей за минуту. У «Билайна» в Крыму эти же сервисы обойдутся на четыре копейки дешевле — по 9,95 рублей.

Однако на ряде тарифов МТС для Крыма цены гораздо более гуманные, но к ним добавляется обязательный ежедневный платёж в размере 15 рублей (кстати, у МТС на сайте Крым пока не присутствует в списке регионов России, скрываясь за пунктом «Другие регионы»). Недоработка веб-мастера!

Высокие тарифы на роуминг в Крыму давно вызывают озабоченность ФАС России, — которая в феврале дала надежду на скорое выравнивание тарифов и согласование «дорожной карты» с сотовыми операторами. Однако, к апрелю что-то пошло не так — и ведомство заявило о невыполнении обязательств «большой тройкой», инициировав расследование ситуации.

Впрочем, во всей этой ситуации есть и ложка мёда — хочется верить, что стремительное развитие сотовой связи в Крыму является результатом повышенных роуминговых тарифов. То есть почти 10 рублей за каждую минуту разговора направляются не на сверхприбыли российских «сотовиков», а на обеспечение качественного покрытия полуострова, внедрение 3G и 4G LTE. Однако так ли это мы вряд ли узнаем, — ведь межоператорские расчёты составляют коммерческую тайну и не разглашаются сторонами.

Поэтому грядущим летом гостям Симферополя, Ялты и других городов Крыма остаётся лишь наслаждаться природой — и по необходимости пользоваться качественной, но не слишком доступной сотовой связью. Как минимум, до решения УФАС России по данному вопросу.

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4G в Ростове

«Ростелеком» повысит отдачу от ваших бизнес-смартфонов и 4G


На этой неделе компания «Ростелеком» представила сразу три дополнительных сервиса для корпоративных пользователей сотовой связи и 4G. Они превращают смартфон сотрудника в мобильное рабочее место, тем самым повышая эффективность бизнеса. С помощью новых услуг «Ростелекома» сотрудники получают полноценный доступ к корпоративным ИТ-ресурсам, — что позволяет им активно участвовать в рабочих процессах даже во время командировок. Подробнее о новых сервисах читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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«Ростелеком» готовится обновить сотовые тарифы, возможно и 4G


Лето — это новый яркий сезон! Поэтому, уже с 1 июня, компания «Ростелеком» представит абонентам обновлённую линейку тарифных планов для физлиц. Они позволят получить больше качественных сервисов — голосовой связи и, возможно, 4G, — на отличных условиях. При этом действующие тарифные планы будут переименованы, перенесены в архив и закрыты как для подключений, так и для переходов. Таким образом, клиенты «Ростелекома» имеют возможность приобрести SIM-карту с действующим тарифом сейчас, либо дождаться новых предложений национального оператора всего через неделю.
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«Сенсационный Интернет»: до 45 Мбит/с в любой точке России!


Люди настолько привыкли к Интернету, что не представляют без него жизнь. Поэтому Интернет должен быть везде, и это не обсуждается! Благодаря «всемирной паутине» мы общаемся с друзьями и родственниками, учимся, делаем покупки онлайн, смотрим любимые фильмы, — а для предприятий подключение к Сети является просто необходимым. Однако предоставить быстрый Интернет на всей территории России не под силу даже ведущим проводным и сотовым операторам. Ведь речь идёт о крупнейшем государстве мира площадью свыше 17,1 млн. квадратных километров со множеством труднодоступных районов. Здесь не обойтись без спутниковых технологий!.. И в этом случае высокие скорости, — до 45 Мбит/с, — способны обеспечить лишь провайдеры, ориентированные на российских потребителей — то есть использующие множество лучей с различных транспондеров именно для абонентов РФ. Таким оператором является компания «РТКомм», представившая на юге России свой новый проект — торговую марку скоростного спутникового интернета для частного дома SenSat.
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Донская ГИС поможет найти бесплатный Wi-Fi в Ростове


До конца текущего года в донском регионе планируется запустить собственную геоинформационную систему. Об этом сообщил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин 22 марта. Электронная карта с информацией об инфраструктуре региона будет постоянно актуализироваться, — а доступ к ней получат как пользователи стационарных ПК, так и владельцы мобильных устройств. Которым региональная ГИС, в частности, поможет найти бесплатные хот-споты Wi-Fi, установленные в рамках федерального проекта по ликвидации цифрового неравенства.
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Суперскидка: 4G Интернет плюс «оптика» в Ростове


Национальный оператор «Ростелеком» официально объявил о запуске акции «Два Интернета», анонсированной на ростовской конференции «Взгляд в будущее». Новое предложение предусматривает скидку до 50% на «Домашний Интернет» при одновременном использовании 4G LTE от «Ростелекома». Всё, что для этого нужно, — приобрести SIM-карту оператора и привязать её к единому лицевому счёту. А если мобильную связь «Ростелекома» подключат все члены семьи, это обеспечит участникам акции максимальную выгоду!
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Ещё информация !!!  4G в Ростове

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Оксана Милас (2013 г.)