Роуминг в Крыму: покрытие улучшается, цены не снижаются
Нынешней весной в сегменте сотовой связи России произошёл небольшой «перекос». На фоне незначительного сокращения количества базовых станций (-0,1%) в целом по стране, произошло значительное увеличение их парка в Республике Крым. В частности, оператор «Крымтелеком» за апрель установил сразу 57 сотовых вышек, что соответствует приросту на 11,8%. Как это скажется на качестве роуминга в Крыму этим летом — и не изменятся ли тарифы, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.
Итак, в преддверие летнего сезона связь на курортах Крыма станет более качественной. Местные операторы продолжают совершенствовать инфраструктуру, чтобы оказывать всё более качественные услуги роуминга... Упоминание в контексте Крыма местных операторов и роуминга в данной статье не случайно, — ведь «большая тройка» не торопится выравнивать условия оказания услуг на территории полуострова и остальной России.
В частности, пакетные предложения с бесплатными входящими и единой стоимостью услуг на Крым до сих пор не распространяются. В результате, например, у «МегаФона» при нахождении в Крыму все входящие и исходящие звонки оплачиваются по 9,99 рублей за минуту. У «Билайна» в Крыму эти же сервисы обойдутся на четыре копейки дешевле — по 9,95 рублей.
Однако на ряде тарифов МТС для Крыма цены гораздо более гуманные, но к ним добавляется обязательный ежедневный платёж в размере 15 рублей (кстати, у МТС на сайте Крым пока не присутствует в списке регионов России, скрываясь за пунктом «Другие регионы»). Недоработка веб-мастера!
Высокие тарифы на роуминг в Крыму давно вызывают озабоченность ФАС России, — которая в феврале дала надежду на скорое выравнивание тарифов и согласование «дорожной карты» с сотовыми операторами. Однако, к апрелю что-то пошло не так — и ведомство заявило о невыполнении обязательств «большой тройкой», инициировав расследование ситуации.
Впрочем, во всей этой ситуации есть и ложка мёда — хочется верить, что стремительное развитие сотовой связи в Крыму является результатом повышенных роуминговых тарифов. То есть почти 10 рублей за каждую минуту разговора направляются не на сверхприбыли российских «сотовиков», а на обеспечение качественного покрытия полуострова, внедрение 3G и 4G LTE. Однако так ли это мы вряд ли узнаем, — ведь межоператорские расчёты составляют коммерческую тайну и не разглашаются сторонами.
Поэтому грядущим летом гостям Симферополя, Ялты и других городов Крыма остаётся лишь наслаждаться природой — и по необходимости пользоваться качественной, но не слишком доступной сотовой связью. Как минимум, до решения УФАС России по данному вопросу.
На этой неделе компания «Ростелеком» представила сразу три дополнительных сервиса для корпоративных пользователей сотовой связи и 4G. Они превращают смартфон сотрудника в мобильное рабочее место, тем самым повышая эффективность бизнеса. С помощью новых услуг «Ростелекома» сотрудники получают полноценный доступ к корпоративным ИТ-ресурсам, — что позволяет им активно участвовать в рабочих процессах даже во время командировок. Подробнее о новых сервисах читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Лето — это новый яркий сезон! Поэтому, уже с 1 июня, компания «Ростелеком» представит абонентам обновлённую линейку тарифных планов для физлиц. Они позволят получить больше качественных сервисов — голосовой связи и, возможно, 4G, — на отличных условиях. При этом действующие тарифные планы будут переименованы, перенесены в архив и закрыты как для подключений, так и для переходов. Таким образом, клиенты «Ростелекома» имеют возможность приобрести SIM-карту с действующим тарифом сейчас, либо дождаться новых предложений национального оператора всего через неделю.
Люди настолько привыкли к Интернету, что не представляют без него жизнь. Поэтому Интернет должен быть везде, и это не обсуждается! Благодаря «всемирной паутине» мы общаемся с друзьями и родственниками, учимся, делаем покупки онлайн, смотрим любимые фильмы, — а для предприятий подключение к Сети является просто необходимым. Однако предоставить быстрый Интернет на всей территории России не под силу даже ведущим проводным и сотовым операторам. Ведь речь идёт о крупнейшем государстве мира площадью свыше 17,1 млн. квадратных километров со множеством труднодоступных районов. Здесь не обойтись без спутниковых технологий!.. И в этом случае высокие скорости, — до 45 Мбит/с, — способны обеспечить лишь провайдеры, ориентированные на российских потребителей — то есть использующие множество лучей с различных транспондеров именно для абонентов РФ. Таким оператором является компания «РТКомм», представившая на юге России свой новый проект — торговую марку скоростного спутникового интернета для частного дома SenSat.
До конца текущего года в донском регионе планируется запустить собственную геоинформационную систему. Об этом сообщил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин 22 марта. Электронная карта с информацией об инфраструктуре региона будет постоянно актуализироваться, — а доступ к ней получат как пользователи стационарных ПК, так и владельцы мобильных устройств. Которым региональная ГИС, в частности, поможет найти бесплатные хот-споты Wi-Fi, установленные в рамках федерального проекта по ликвидации цифрового неравенства.
Национальный оператор «Ростелеком» официально объявил о запуске акции «Два Интернета», анонсированной на ростовской конференции «Взгляд в будущее». Новое предложение предусматривает скидку до 50% на «Домашний Интернет» при одновременном использовании 4G LTE от «Ростелекома». Всё, что для этого нужно, — приобрести SIM-карту оператора и привязать её к единому лицевому счёту. А если мобильную связь «Ростелекома» подключат все члены семьи, это обеспечит участникам акции максимальную выгоду!