Роуминг в Крыму: покрытие улучшается, цены не снижаются

Нынешней весной в сегменте сотовой связи России произошёл небольшой «перекос». На фоне незначительного сокращения количества базовых станций (-0,1%) в целом по стране, произошло значительное увеличение их парка в Республике Крым. В частности, оператор «Крымтелеком» за апрель установил сразу 57 сотовых вышек, что соответствует приросту на 11,8%. Как это скажется на качестве роуминга в Крыму этим летом — и не изменятся ли тарифы, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.

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Станет ли связь в Крыму дешёвой?



Итак, в преддверие летнего сезона связь на курортах Крыма станет более качественной. Местные операторы продолжают совершенствовать инфраструктуру, чтобы оказывать всё более качественные услуги роуминга... Упоминание в контексте Крыма местных операторов и роуминга в данной статье не случайно, — ведь «большая тройка» не торопится выравнивать условия оказания услуг на территории полуострова и остальной России.



В частности, пакетные предложения с бесплатными входящими и единой стоимостью услуг на Крым до сих пор не распространяются. В результате, например, у «МегаФона» при нахождении в Крыму все входящие и исходящие звонки оплачиваются по 9,99 рублей за минуту. У «Билайна» в Крыму эти же сервисы обойдутся на четыре копейки дешевле — по 9,95 рублей.



Однако на ряде тарифов МТС для Крыма цены гораздо более гуманные, но к ним добавляется обязательный ежедневный платёж в размере 15 рублей (кстати, у МТС на сайте Крым пока не присутствует в списке регионов России, скрываясь за пунктом «Другие регионы»). Недоработка веб-мастера!



Высокие тарифы на роуминг в Крыму давно вызывают озабоченность ФАС России, — которая в феврале дала надежду на скорое выравнивание тарифов и согласование «дорожной карты» с сотовыми операторами. Однако, к апрелю что-то пошло не так — и ведомство заявило о невыполнении обязательств «большой тройкой», инициировав расследование ситуации.



Впрочем, во всей этой ситуации есть и ложка мёда — хочется верить, что стремительное развитие сотовой связи в Крыму является результатом повышенных роуминговых тарифов. То есть почти 10 рублей за каждую минуту разговора направляются не на сверхприбыли российских «сотовиков», а на обеспечение качественного покрытия полуострова, внедрение 3G и 4G LTE. Однако так ли это мы вряд ли узнаем, — ведь межоператорские расчёты составляют коммерческую тайну и не разглашаются сторонами.



Поэтому грядущим летом гостям Симферополя, Ялты и других городов Крыма остаётся лишь наслаждаться природой — и по необходимости пользоваться качественной, но не слишком доступной сотовой связью. Как минимум, до решения УФАС России по данному вопросу.