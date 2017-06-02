На платных парковках Ростова — удобные бесконтактные платежи

Популярность бесконтактных платежей в России быстро растёт. Всего пару лет назад банковские карты с поддержкой MasterCard PayPass и VISA PayWave считались довольно редкими, а использование смартфона вместо «пластика» казалось делом далёкого будущего. Однако, платёжные системы и производители гаджетов объединили усилия и добились результата!.. Сегодня логотипы Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay можно встретить на большинстве платёжных терминалов — в аптеках, универсамах и на платных парковках Ростова. По информации TechnoDrive, уже сегодня оплатить данную услугу со смартфона могут все владельцы iPhone 6, iPhone 7 и Apple Watch. Также заявляется о поддержке бесконтактных NFC-платежей с топовых смартфонов компании Samsung.

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Как платить на платной парковке? В Ростове это уже не вопрос!



Как сообщили TechnoDrive в службе поддержки ООО «Ростовское парковочное пространство», оплата по технологии Apple Pay принимается на всех платных парковках донской столицы. При этом оценить новый способ расчётов уже могут владельцы iPhone 6 и iPhone 7 (на iPhone 5 и более ранних версиях такая функция недоступна). Это связано с отсутствием в устаревших айфонах NFC-модуля. Хотя при большом желании, владельцы смартфонов Apple пятого поколения могут приобщиться к бесконтактным платежам через «умные часы» Apple Watch, работающие в паре с iPhone 5S!



Не остались без внимания и пользователи гаджетов на альтернативной, — и самой популярной в мире, — мобильной платформе Android. Для них ростовские парковки оснащены поддержкой бесконтактных технологий Samsung Pay и Android Pay. Впрочем, здесь, как и в случае с продукцией Apple, речь пока идёт преимущественно о топовых устройствах, список которых можно уточнить на сайтах производителей.



Как убедиться в том, что вы оплатили за стоянку?



Отметим, что одно лишь наличие NFC-модуля «на борту» не гарантирует поддержку бесконтактных платежей. В большинстве случаев для этого также требуется дактилоскопический датчик, подтверждающий правомерность оплаты. Поэтому даже в относительно новых моделях Samsung Galaxy без сканера отпечатка пальца данная технология недоступна.



Тем не менее, владельцам таких устройств не стоит расстраиваться — ведь наличие NFC-считывателей в терминалах гарантирует поддержку упомянутых выше карт PayPass и Pay Wave. А эти карты выпускает всё больше банков!.. И с точки зрения удобства оплата прикосновением смартфона ничем не отличается от прикосновения к терминалу портмоне с лежащей внутри картой. Более того, у последнего способа есть весомое преимущество — энергонезависимость. Чего не скажешь о гаджете с разряженным аккумулятором, который может оставить вас без ужина — и со штрафом за неоплаченную парковку.



UPD: И, разумеется, если вы прописаны в Ростове, то можете расчитывать на бесплатную парковку в пределах своего кадастрового квартала. Но как правильно определить его границы? Читайте предыдущую публикацию TechnoDrive! (ссылка выше)