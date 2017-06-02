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На платных парковках Ростова — удобные бесконтактные платежи
Популярность бесконтактных платежей в России быстро растёт. Всего пару лет назад банковские карты с поддержкой MasterCard PayPass и VISA PayWave считались довольно редкими, а использование смартфона вместо «пластика» казалось делом далёкого будущего. Однако, платёжные системы и производители гаджетов объединили усилия и добились результата!.. Сегодня логотипы Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay можно встретить на большинстве платёжных терминалов — в аптеках, универсамах и на платных парковках Ростова. По информации TechnoDrive, уже сегодня оплатить данную услугу со смартфона могут все владельцы iPhone 6, iPhone 7 и Apple Watch. Также заявляется о поддержке бесконтактных NFC-платежей с топовых смартфонов компании Samsung.
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Как платить на платной парковке? В Ростове это уже не вопрос!
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