ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
© 2001-2017 TECHNODRIVE.RU
Телефон в Ростове-на-Дону
Электронная почта: contact@technodrive.ru
|
|
Прямые онлайн-трансляции настроены к основному периоду ЕГЭ-2017
На этой неделе в России стартовал основной период ЕГЭ-2017, который продлится почти пять недель — с 29 мая по 1 июля. В Южном и Северокавказском федеральных округах единые госэкзамены пройдут в 10157 аудиториях и пунктах тестирования, оснащённых уникальной системой видеонаблюдения «Ростелекома». Благодаря ей, прямые трансляции с мест проведения ЕГЭ будут организованы на специальный интернет-портал, — а также сохранены в дата-центрах компании для последующего изучения экспертами.
Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.
Перед началом основного периода ЕГЭ-2017, с 15 по 23 мая, компания «Ростелеком» провела дистанционное тестирование оборудования, в частности, в ЮФО и СКФО. Его результаты подтвердили готовность системы к осуществлению непрерывного видеоконтроля за процедурой проведения Единого госэкзамена.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|