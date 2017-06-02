Прямые онлайн-трансляции настроены к основному периоду ЕГЭ-2017

На этой неделе в России стартовал основной период ЕГЭ-2017, который продлится почти пять недель — с 29 мая по 1 июля. В Южном и Северокавказском федеральных округах единые госэкзамены пройдут в 10157 аудиториях и пунктах тестирования, оснащённых уникальной системой видеонаблюдения «Ростелекома». Благодаря ей, прямые трансляции с мест проведения ЕГЭ будут организованы на специальный интернет-портал, — а также сохранены в дата-центрах компании для последующего изучения экспертами .

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Перед началом основного периода ЕГЭ-2017, с 15 по 23 мая, компания «Ростелеком» провела дистанционное тестирование оборудования, в частности, в ЮФО и СКФО. Его результаты подтвердили готовность системы к осуществлению непрерывного видеоконтроля за процедурой проведения Единого госэкзамена.



Кто может смотреть трансляции «ЕГЭ 2017»?



Напомним, что традиционно видео из аудиторий будет транслироваться на специально разработанный портал «Смотри ЕГЭ» для просмотра экспертами в режиме реального времени. Чтобы данный процесс был максимально эффективным, компания «Ростелеком» предварительно организовала обучение для общественных наблюдателей и кураторов ситуационных центров, которые в онлайн-режиме будут отслеживать на портале нарушения во время экзамена. Чтобы смотреть трансляции ЕГЭ онлайн, вы должны быть заранее занесены в этот список!..



Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала на основной период ЕГЭ «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. В дни проведения государственной итоговой аттестации «Ростелеком» будет осуществлять мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак.



Ещё больше камер для просмотра ЕГЭ



«Система видеонаблюдения в этом году уже доказала свою эффективность в период досрочного проведения ЕГЭ, обеспечив 100% онлайн-трансляцию без единого сбоя. При этом количество камер увеличилось по сравнению с прошлым годом — мы подключили видеонаблюдение ещё в 1607 аудиториях. Мы сделали всё необходимое, чтобы наша система качественно отработала и на основной волне. Изюминкой этого года стала новая разработка нашей компании, которая позволит оперативно получать обратную связь по отмеченному нарушению на портале из пункта проведения экзамена», — заявила вице-президент ПАО "Ростелеком" Ольга Румянцева.