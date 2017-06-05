Как узнать результаты ЕГЭ онлайн? На сайте Gosuslugi.ru!
На этой неделе ко множеству полезных сервисов портала госуслуг добавился один из самых важных для выпускников школ этого года. Речь, конечно же, о возможности узнать предварительные результаты ЕГЭ-2017. Уже сегодня услуга бесплатно предоставляется всем участникам единого госэкзамена, имеющих подтверждённую учётную запись на Едином портале госуслуг. Для получения сервиса достаточно лишь корректно заполнить заявку, указав персональные данные школьника и код регистрации ЕГЭ.
Узнать «предварительные результаты ЕГЭ 2017» на портале госуслуг можно в режиме онлайн! Для этого выпускникам 2017 года достаточно иметь подтверждённую учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Если это требование выполнено, участникам ЕГЭ достаточно войти на Единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде. В заявке необходимо аккуратно и корректно ввести данные — имя, фамилию, отчество испытуемого, данные паспорта (без указания серии) и указать регион проведения ЕГЭ. Также для получения предварительных результатов Единого госэкзамена можно ввести код регистрации ЕГЭ.
После отправки соответствующего запроса учащиеся могут получить общую информацию по всем ЕГЭ, а также подробную по каждому из них.
Напомним, что аттестациия по предметам ЕГЭ в 2017 году осуществляется по следующему графику:
2 июня — математика профильного уровня;
5 июня — обществознание;
7 июня — физика, литература;
9 июня — русский язык;
13 июня — иностранные языки, биология;
15 июня — иностранные языки (устно);
16 июня — иностранные языки (устно);
19 июня — химия, история;
20 июня — резерв: география, информатика и ИКТ;
21 июня — резерв: литература, химия, физика, обществознание;
22 июня — резерв: биология, история, иностранные языки;
23 июня — резерв: иностранные языки (устно);
28 июня — резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня;
29 июня — резерв: русский язык;
1 июля — резерв: по всем предметам.
По всем перечисленным экзаменам результаты будут доступны онлайн.
Если же вы ещё не подтвердили учётную запись на портале госуслуг, то возможность узнать результаты ЕГЭ онлайн — отличная причина сделать это! Напомним, что сделать это можно в ближайшем многофункциональном центре, предъявив общегражданский паспорт.
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