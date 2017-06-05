«Ростелеком» построит «КАМАЗу» фабрику по обработке данных

Национальный оператор «Ростелеком» и крупнейший производитель грузовиков в России ПАО «КАМАЗ» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ, подписанный в рамках ПМЭФ-2017, предусматривает предоставление автогиганту качественных услуг связи и развитие системы ИТ-безопасности на предприятии. Кроме того, специалисты «Ростелекома» построят для легендарного производителя современный центр обработки данных, отвечающий всем современным стандартам.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Ростелеком» и ПАО «КАМАЗ» было заключено на «Петербургском международном экономическом форуме — 2017». Со стороны национального оператора документ подписал старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом Владимир Кириенко, а от имени ведущего автопроизводителя выступил финансовый директор Андрей Максимов.



По условиям документа, стороны будут содействовать развитию телекоммуникационной инфраструктуры и модернизации корпоративной сети передачи данных ПАО «КАМАЗ».



«"Ростелеком" окажет содействие "КАМАЗу" в создании центра обработки данных с использованием информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий, а также обеспечит "КАМАЗу" возможность подключения качественных услуг телефонной связи — как местной и внутризоновой, так и междугородной и международной», — отметил Владимир Кириенко.



Позитивный эффект от сотрудничества отметил и Андрей Максимов, подчеркнувший, что соглашение с «Ростелекомом» будет содействовать развитию системы информационной безопасности «КАМАЗАа», а также предоставит «Ростелекому» возможность участия в программах, реализуемых «КАМАЗом».



Заключённое соглашение вступило в силу со дня его подписания и будет действовать до момента исполнения сторонами его условий. С целью выполнения договорённостей, ПАО «Ростелеком» и «КАМАЗ» планируют оперативно обмениваться информацией о принимаемых решениях, — а также при необходимости создавать совместные рабочие группы для подготовки предложений по экономическому и техническому взаимодействию.