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«Ростелеком» построит «КАМАЗу» фабрику по обработке данных
Национальный оператор «Ростелеком» и крупнейший производитель грузовиков в России ПАО «КАМАЗ» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ, подписанный в рамках ПМЭФ-2017, предусматривает предоставление автогиганту качественных услуг связи и развитие системы ИТ-безопасности на предприятии. Кроме того, специалисты «Ростелекома» построят для легендарного производителя современный центр обработки данных, отвечающий всем современным стандартам.
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Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Ростелеком» и ПАО «КАМАЗ» было заключено на «Петербургском международном экономическом форуме — 2017». Со стороны национального оператора документ подписал старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом Владимир Кириенко, а от имени ведущего автопроизводителя выступил финансовый директор Андрей Максимов.
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