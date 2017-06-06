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6 июня 2017, Интернет в Ростове

«Ростелеком» поддержал донских тяжёлоатлетов

«Ростелеком» получил награду Федерации тяжёлой атлетикиРостовский филиал ПАО «Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром Чемпионата ЮФО и СКФО по тяжёлой атлетике — а также открытых соревнований на Кубок Василия Алексеева. В ходе спортивных мероприятий компания обеспечила участников и гостей турнира высокоскоростным доступом Wi-Fi, а также организовала каналы передачи данных для ТВ-трансляции.

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Состязания по тяжёлой атлетике проходили с 31 мая по 4 июня 2017 года на базе ростовского физкультурно-оздоровительного комплекса «Новое поколение». В них приняли участие более 500 российских и европейских спортсменов. Организаторами мероприятия выступили министерство спорта Ростовской области и региональная Федерация тяжёлой атлетики.

По итогам состязаний награды получили не только сильнейшие атлеты, но и компания «Ростелеком» — за вклад в развитие тяжёлой атлетики Ростова-на-Дону и Ростовской области. Почётную грамоту оператору вручил вице-президент Федерации силовых видов спорта Ростовской области, директор ДЮСШ «Гребной канал "Дон"» Михаил Вебер.

«Кубок Василия Алексеева — уникальное состязание, объединяющее всех участников чемпионата ЮФО и СКФО по тяжёлой атлетике. Безусловно, благодаря бесплатному Интернету и каналам передачи данных, у наших соревнований значительно расширилась аудитория. Это дало возможность гостям и участникам постоянно быть на связи с друзьями и близкими, быстро обмениваться информацией, делиться впечатлениями» — отметил Михаил Вебер.

Напомним, что «Ростелеком» активно поддерживает развитие детского и юношеского спорта и социальные инициативы, способствующие формированию ориентиров на здоровый образ жизни у детей и молодежи. Компания на долгосрочной основе реализует подобные программы на всей территории предоставления своих услуг, руководствуясь идеологией «РОСТ. Рост личности. Рост общества. Рост бизнеса», расширяя социальное партнёрство.

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28 мая в «Ледовом дворце ВТБ» (Москва) определился победитель Гранд-финала 2017 года по World of Tanks. В состязании мирового уровня приняли участие лучшие команды СНГ, Европы, Азии и Северной Америки. А платиновым партнёром чемпионата выступила компания «Ростелеком», — обеспечившая проведение зрелищной игры на самом высоком уровне. Но кто же взял главный WoT-приз в 8500000 рублей?..
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«Ростелеком» предоставил бесплатный Wi-Fi в госпитале


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Позитивная инфа — и никакого «мозаичного мышления»!


Не секрет, что Интернет сегодня является основным поставщиком информации для миллиардов пользователей. Со всех сторон только и слышно: «Прочитал в Интернете, нашёл в Интернете, скачал...» и так далее. Однако количество и разнообразие контента — это не всегда плюс!.. Помимо полезных сайтов и групп в соцсетях, существует масса проектов предоставляющих опасную, ложную или бесполезную информацию. Причём, если с нарушителями закона успешно борются Роскомнадзор и разработчики антивирусов (а также дистрибутивов Linux), то противостоять ложной информации можно лишь создавая достоверные сайты. Например, в рамках Всероссийского конкурса «Позитивный контент», традиционно стартующего 1 июня в День защиты детей. На протяжении ряда лет партнёром этого престижного состязания выступает компания «Ростелеком». И 2017 год не станет исключением!.. На предстоящем конкурсе интернет-проектов национальный оператор поддержит лауреатов номинации «Лучшие сайты учреждений образования и культуры».
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Зарубежные интернет-гиганты будут платить НДС в России


В понедельник, 10 апреля, ФНС России объявила о знаковом достижении — регистрации первой сотни иностранных интернет-компаний как плательщиков НДС. Таким образом, международные сервисы, работающие в нашей стране, будут вносить свой вклад в государственный бюджет РФ. В числе первых налоговую регистрацию прошли Apple, Google, Facebook, Microsoft, — а также служба заказа такси Uber, торговые площадки Alibaba и eBay, сервис бронирования Booking и другие популярные бренды. Кстати, ФНС России значительно облегчила регистрацию иностранных налогоплательщиков, предоставив им «Личный кабинет» с функцией подачи электронных деклараций.
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Orange признали одним из лучших работодателей в мире


Международный сервис-провайдер Orange Business Services вновь вошёл в число лидеров международного рейтинга Top Employer Global. Ведущие эксперты высоко оценили кадровую политику и условия труда в представительствах компании на пяти континентах, — включая российское подразделение. Напомним, что Orange Business Services уже получал награду Top Employer в 2015 году. И теперь снова он оказался единственным телеком-оператором в престижном рейтинге!
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