ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
© 2001-2017 TECHNODRIVE.RU
Телефон в Ростове-на-Дону
Электронная почта: contact@technodrive.ru
|
|
«Ростелеком» поддержал донских тяжёлоатлетов
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром Чемпионата ЮФО и СКФО по тяжёлой атлетике — а также открытых соревнований на Кубок Василия Алексеева. В ходе спортивных мероприятий компания обеспечила участников и гостей турнира высокоскоростным доступом Wi-Fi, а также организовала каналы передачи данных для ТВ-трансляции.
Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.
Состязания по тяжёлой атлетике проходили с 31 мая по 4 июня 2017 года на базе ростовского физкультурно-оздоровительного комплекса «Новое поколение». В них приняли участие более 500 российских и европейских спортсменов. Организаторами мероприятия выступили министерство спорта Ростовской области и региональная Федерация тяжёлой атлетики.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|