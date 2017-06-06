«Ростелеком» поддержал донских тяжёлоатлетов

Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром Чемпионата ЮФО и СКФО по тяжёлой атлетике — а также открытых соревнований на Кубок Василия Алексеева. В ходе спортивных мероприятий компания обеспечила участников и гостей турнира высокоскоростным доступом Wi-Fi, а также организовала каналы передачи данных для ТВ-трансляции.

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Состязания по тяжёлой атлетике проходили с 31 мая по 4 июня 2017 года на базе ростовского физкультурно-оздоровительного комплекса «Новое поколение». В них приняли участие более 500 российских и европейских спортсменов. Организаторами мероприятия выступили министерство спорта Ростовской области и региональная Федерация тяжёлой атлетики.



По итогам состязаний награды получили не только сильнейшие атлеты, но и компания «Ростелеком» — за вклад в развитие тяжёлой атлетики Ростова-на-Дону и Ростовской области. Почётную грамоту оператору вручил вице-президент Федерации силовых видов спорта Ростовской области, директор ДЮСШ «Гребной канал "Дон"» Михаил Вебер.



«Кубок Василия Алексеева — уникальное состязание, объединяющее всех участников чемпионата ЮФО и СКФО по тяжёлой атлетике. Безусловно, благодаря бесплатному Интернету и каналам передачи данных, у наших соревнований значительно расширилась аудитория. Это дало возможность гостям и участникам постоянно быть на связи с друзьями и близкими, быстро обмениваться информацией, делиться впечатлениями» — отметил Михаил Вебер.



Напомним, что «Ростелеком» активно поддерживает развитие детского и юношеского спорта и социальные инициативы, способствующие формированию ориентиров на здоровый образ жизни у детей и молодежи. Компания на долгосрочной основе реализует подобные программы на всей территории предоставления своих услуг, руководствуясь идеологией «РОСТ. Рост личности. Рост общества. Рост бизнеса», расширяя социальное партнёрство.