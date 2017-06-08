TechnoDrive — победитель международного конкурса журналистов!

Сегодня компания «Ростелеком» объявила имена победителей федерального этапа Международного конкурса «Технологии для жизни — больше возможностей». Из 30 финалистов, претендующих на главный приз — поездку в Японию, — эксперты выбрали пять лучших журналистов. И в специальной номинации «Японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций» лидером оказался издатель TechnoDrive.ru Борис Зубов. Международные эксперты высоко оценили нашу публикацию «Супермозг в плену» и предоставили издательству возможность узнать о перспективах ИТ из первых уст — в штаб-квартире корпорации NEC, являющейся одним из лидеров отрасли.

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Шестой международный конкурс «Технологии для жизни — больше возможностей» оказался самым массовым за всю историю состязания. Его участниками стали сотни региональных и федеральных СМИ, приславшие более 1200 работ. Из них авторитетное жюри выбрало 30 финалистов, представлявших макрорегионы России. Именно этим участникам предстояло продемонстрировать своё мастерство в финале, где главным призом стали пять путёвок в японскую штаб-квартиру NEC Corporation.



В специальной номинации «Японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций» абсолютным победителем стал издатель TechnoDrive Борис Зубов с аналитическим материалом «Супермозг в плену: поможет ли AI простым пользователям?».



«Конкурс собрал в этом году действительно рекордное количество участников. Это свидетельствует о том, что тема телекоммуникаций, инновационных, информационных технологий давно перестала быть узконаправленной. Сегодня она интересна общественности и освещается отнюдь не только отраслевыми журналистами, — отметила директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина. — Мы наблюдаем высокий интерес к темам технологических новинок в сферах индустриального Интернета, Интернета вещей со стороны представителей медиа-сообщества самого разного уровня. Мы открыты для диалога с журналистами и блогерами на всей территории нашей обширной страны и за её пределами, чтобы совместно сформировать картину завтрашнего дня».



Победителей также поздравил генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», выступившего партнёром конкурса. Господин Акихиро Сакураи подчеркнул, что корпорация NEC рада столь активному интересу, проявляемому журналистами к передовым информационным технологиям — и, в частности, к японским разработкам.



«В этот юбилейный для "НЭК Невы" год нам было особенно приятно выступать партнёром "Ростелекома", одного из старейших заказчиков компании, в проведении этого профессионального состязания. От лица корпорации NEC я благодарю всех участников и приглашаю победителей в штаб-квартиру NEC в Токио для непосредственного знакомства с новейшими технологиями компании», — заявил Акихиро Сакураи.



Предстоящая поездка в штаб-квартиру NEC Corporation состоится уже этой осенью. И TechnoDrive, конечно же, подготовит по её итогам серию эксклюзивных публикаций. Но главным бонусом для нашего издательства станет возможность узнать взгляд ведущей ИТ-корпорации на перспективы развития рынка и тенденции ближайших лет. Ведь именно Япония, — и Азия в целом, — задаёт сегодня вектор развития ИТ. И эти тенденции, в сочетании с уникальной ИТ-инфраструктурой «Ростелекома» в России, способны дать впечатляющие результаты!