Выпускница мехмата посетила мировой конгресс ИТ-разработчиков

С 5 по 9 июня в Калифорнии (США) прошла всемирная конференция для разработчиков WWDC 2017. Её участниками стали тысячи лучших девелоперов со всего мира, а стоимость билетов на данное мероприятие превышала полторы тысячи долларов. Однако лучшим программистам приглашения на конгресс достались бесплатно!.. По результатам конкурса организаторы определили 340 студентов со всего мира, авторов лучших разработок на языке Swift. Из пяти представителей России на WWDC 2017 единственной девушкой-программистом, выигравшей грант, стала Яна Валиева — студентка 4 курса ростовского мехмата.

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В интервью порталу Meduza.io студентка мехмата ЮФУ Яна Валиева рассказала о своём увлечении программированием и тематикой искусственного интеллекта, которой сегодня интересуются не только учёные, но и ведущие ИТ-компании.



Кстати, в сфере интеллектуальных ИТ-систем и машинного обучения будущая выпускница мехмата накопила значительный потенциал. На счету Яны участие в летней школе биоинформатики, — а также в мероприятиях ведущего мирового разработчика ПО. Путёвка на WWDC 2017 стала для юной ростовчанки отличной возможностью повысить свою квалификацию перед защитой диплома.



«На конференции в Калифорнии я смогу пообщаться с разработчиками со всего мира, с другими студентами, которые приехали по Scholarship, — сказала Яна Валиева перед отъездом. — Также там будут лаборатории и консультации со специалистами известного ИТ-бренда. Можно будет задать вопросы, послушать, что там рассказывают, попробовать какие-нибудь бета-версии».



Победа студентки ростовского мехмата стала ещё одним подтверждением исключительно высокого уровня образования, который получают студенты легендарного факультета. Напомним, что аналитический склад ума, формируемый в процессе обучения, позволяет выпускникам мехмата ЮФУ достигать успеха практически в любой сфере деятельности — от науки до предпринимательства.



И пока Яна Валиева возвращается из Калифорнии в Ростов-на-Дону, нам остаётся пожелать ей успешной защиты диплома, — и новых ярких идей в динамично развивающемся мире информационных технологий.