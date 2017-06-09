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9 июня 2017, Интернет в Ростове

«Интерактивное ТВ» и «Домашний Интернет» помогут сэкономить

«Ростелеком» вводит летние скидки на Интернет и ТВС наступлением лета компания «Ростелеком» порадовала абонентов серией интересных предложений. В их числе бесплатная «Переадресация вызова», доступная на домашних и мобильных телефонах, — а также акция «Лёгкая цена», снижающая стоимость пакетов услуг «Ростелекома». По её условиям до 30 сентября новым клиентам предлагается «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» практически по цене одной услуги. При этом выгодный тариф останется с абонентом даже по окончании периода акции.

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Акция «Лёгкая цена» позволяет новым абонентам «Ростелекома» подключить «Домашний Интернет» на скорости до 100 Мбит/с и ТВ-пакет «Лёгкий» (60 популярных каналов) на особо выгодных условиях. Ещё одним бонусом для участников акции станет бесплатный тест-драйв услуги «Управление просмотром» на срок до 2 месяцев. За это время абоненты смогут уверенно освоить интерактивные функции ТВ — возможность ставить эфир «на паузу», пользоваться перемоткой, смотреть передачи из архива. А благодаря бесплатному сервису «Мультискрин» можно смотреть телевизионный и видеоконтент не только дома и не только на телевизоре, но и на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах — в любом месте, где есть Интернет.

Также «Ростелеком» предлагает участникам акции специальные условия на роутеры, модемы и ТВ-приставки — они доступны в аренду по цене всего от 1 рубля в месяц.

Напомним, что «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в Интернет и «Интерактивного ТВ». На сегодняшний день «Домашним Интернетом» оператора пользуется 11,7 млн человек, а «Интерактивным ТВ» — более 4,4 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2017 года более 50% новых пользователей Интернета и более 70% новых пользователей телевидения в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома».

Узнать подробности акции «Лёгкая цена» и оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» или по бесплатному круглосуточному номеру (800) 100-0-800.

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Интернет в Ростове

«Ростелеком» поддержал донских тяжёлоатлетов


Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром Чемпионата ЮФО и СКФО по тяжёлой атлетике — а также открытых соревнований на Кубок Василия Алексеева. В ходе спортивных мероприятий компания обеспечила участников и гостей турнира высокоскоростным доступом Wi-Fi, а также организовала каналы передачи данных для ТВ-трансляции.
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Гранд-финал 2017 по World of Tanks поддержал «Ростелеком»


28 мая в «Ледовом дворце ВТБ» (Москва) определился победитель Гранд-финала 2017 года по World of Tanks. В состязании мирового уровня приняли участие лучшие команды СНГ, Европы, Азии и Северной Америки. А платиновым партнёром чемпионата выступила компания «Ростелеком», — обеспечившая проведение зрелищной игры на самом высоком уровне. Но кто же взял главный WoT-приз в 8500000 рублей?..
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«Ростелеком» предоставил бесплатный Wi-Fi в госпитале


Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» организовал зоны беспроводного доступа в Интернет для пациентов, посетителей и администрации «Госпиталя для ветеранов войн» в донской столице. Воспользоваться услугой, в частности, можно в зонах отдыха ростовского госпиталя с помощью любого устройства, поддерживающего технологию Wi-Fi — ноутбука, планшета, и смартфона.
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Позитивная инфа — и никакого «мозаичного мышления»!


Не секрет, что Интернет сегодня является основным поставщиком информации для миллиардов пользователей. Со всех сторон только и слышно: «Прочитал в Интернете, нашёл в Интернете, скачал...» и так далее. Однако количество и разнообразие контента — это не всегда плюс!.. Помимо полезных сайтов и групп в соцсетях, существует масса проектов предоставляющих опасную, ложную или бесполезную информацию. Причём, если с нарушителями закона успешно борются Роскомнадзор и разработчики антивирусов (а также дистрибутивов Linux), то противостоять ложной информации можно лишь создавая достоверные сайты. Например, в рамках Всероссийского конкурса «Позитивный контент», традиционно стартующего 1 июня в День защиты детей. На протяжении ряда лет партнёром этого престижного состязания выступает компания «Ростелеком». И 2017 год не станет исключением!.. На предстоящем конкурсе интернет-проектов национальный оператор поддержит лауреатов номинации «Лучшие сайты учреждений образования и культуры».
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Зарубежные интернет-гиганты будут платить НДС в России


В понедельник, 10 апреля, ФНС России объявила о знаковом достижении — регистрации первой сотни иностранных интернет-компаний как плательщиков НДС. Таким образом, международные сервисы, работающие в нашей стране, будут вносить свой вклад в государственный бюджет РФ. В числе первых налоговую регистрацию прошли Apple, Google, Facebook, Microsoft, — а также служба заказа такси Uber, торговые площадки Alibaba и eBay, сервис бронирования Booking и другие популярные бренды. Кстати, ФНС России значительно облегчила регистрацию иностранных налогоплательщиков, предоставив им «Личный кабинет» с функцией подачи электронных деклараций.
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