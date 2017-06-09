«Интерактивное ТВ» и «Домашний Интернет» помогут сэкономить

С наступлением лета компания «Ростелеком» порадовала абонентов серией интересных предложений. В их числе бесплатная «Переадресация вызова», доступная на домашних и мобильных телефонах, — а также акция «Лёгкая цена», снижающая стоимость пакетов услуг «Ростелекома». По её условиям до 30 сентября новым клиентам предлагается «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» практически по цене одной услуги. При этом выгодный тариф останется с абонентом даже по окончании периода акции.

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Акция «Лёгкая цена» позволяет новым абонентам «Ростелекома» подключить «Домашний Интернет» на скорости до 100 Мбит/с и ТВ-пакет «Лёгкий» (60 популярных каналов) на особо выгодных условиях. Ещё одним бонусом для участников акции станет бесплатный тест-драйв услуги «Управление просмотром» на срок до 2 месяцев. За это время абоненты смогут уверенно освоить интерактивные функции ТВ — возможность ставить эфир «на паузу», пользоваться перемоткой, смотреть передачи из архива. А благодаря бесплатному сервису «Мультискрин» можно смотреть телевизионный и видеоконтент не только дома и не только на телевизоре, но и на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах — в любом месте, где есть Интернет.



Также «Ростелеком» предлагает участникам акции специальные условия на роутеры, модемы и ТВ-приставки — они доступны в аренду по цене всего от 1 рубля в месяц.



Напомним, что «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в Интернет и «Интерактивного ТВ». На сегодняшний день «Домашним Интернетом» оператора пользуется 11,7 млн человек, а «Интерактивным ТВ» — более 4,4 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2017 года более 50% новых пользователей Интернета и более 70% новых пользователей телевидения в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома».



Узнать подробности акции «Лёгкая цена» и оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» или по бесплатному круглосуточному номеру (800) 100-0-800.



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