ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
© 2001-2017 TECHNODRIVE.RU
Телефон в Ростове-на-Дону
Электронная почта: contact@technodrive.ru
|
|
«Интерактивное ТВ» и «Домашний Интернет» помогут сэкономить
С наступлением лета компания «Ростелеком» порадовала абонентов серией интересных предложений. В их числе бесплатная «Переадресация вызова», доступная на домашних и мобильных телефонах, — а также акция «Лёгкая цена», снижающая стоимость пакетов услуг «Ростелекома». По её условиям до 30 сентября новым клиентам предлагается «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» практически по цене одной услуги. При этом выгодный тариф останется с абонентом даже по окончании периода акции.
Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.
Акция «Лёгкая цена» позволяет новым абонентам «Ростелекома» подключить «Домашний Интернет» на скорости до 100 Мбит/с и ТВ-пакет «Лёгкий» (60 популярных каналов) на особо выгодных условиях. Ещё одним бонусом для участников акции станет бесплатный тест-драйв услуги «Управление просмотром» на срок до 2 месяцев. За это время абоненты смогут уверенно освоить интерактивные функции ТВ — возможность ставить эфир «на паузу», пользоваться перемоткой, смотреть передачи из архива. А благодаря бесплатному сервису «Мультискрин» можно смотреть телевизионный и видеоконтент не только дома и не только на телевизоре, но и на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах — в любом месте, где есть Интернет.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|