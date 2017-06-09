«Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы

Компания «Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы (НБП) при реализации пилотного проекта Минкомсвязи и Центробанка РФ. Этот проект позволит отечественным банкам осуществлять биометрическую идентификацию физических лиц с использованием единой системы идентификации (ЕСИА) и аутентификации, успешно используемой на портале госуслуг. Теперь же ЕСИА сможет применяться для дистанционного открытия счетов и оказания иных банковских услуг, — открывая россиянам новые впечатляющие возможности!

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Напомним, что действующее законодательство разрешает первичное открытие банковского счёта для физлица только при его личном присутствии. Однако это требование создаёт серьёзные ограничения для некоторых категорий граждан, — например, лиц с ограниченными физическими возможностями.



Теперь, благодаря запуску НБП, банки смогут идентифицировать клиентов на основе биометрических персональных данных, — что позволит открывать счета и дистанционно обслуживать клиентов без их личного присутствия.



Технологическим партнёром и разработчиком проекта НБП выступает «РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома». Обладая большим опытом работы, накопленным при создании электронного правительства, «РТ Лабс» займётся созданием специализированных ИТ-элементов, для сбора, обработки, хранения, предоставления и проверки биометрических персональных данных.



Платформа будет размещена в облачной защищённой инфраструктуре «Ростелекома», к которой банки получат доступ через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Для решения этой задачи Центробанк РФ определит перечень кредитных организаций — участников пилотного проекта.



Клиентам этих банков для получения удалённой идентификации потребуется лишь один раз лично пройти биометрическую идентификацию. После чего для них будет создан «цифровой профиль клиента», по которому можно удалённо открывать счета и совершать иные финансовые операции в любом банке России.



Таким образом, «Ростелеком» сделал ещё один важный шаг для построения цифровой экономики России. Он позволит гражданам нашей страны получать дистанционные услуги, которые ранее не были доступны в силу законодательных ограничений.



«Важно отметить, что развитие цифровых платформ и сервисов помогут людям с ограниченными возможностями и людям, проживающим в труднодоступных регионах нашей страны, получать услуги наравне с жителями мегаполисов», — отметил директор программ центра стратегических инноваций ПАО «Ростелеком» Иван Беров.



Отметим, что в качестве биометрических параметров на время проведения «пилота» будут использоваться изображение лица и/или запись голоса. Однако в дальнейшем список биометрических параметров может быть расширен — охватив радужную оболочку глаза, рисунок вен ладони и отпечтки пальцев. Это повысит удобство использования биометрической платформы в различных жизненных ситуациях — и минимизирует риск мошенничества при совершении банковских операций.