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13 июня 2017, Новости Ростова

Беспилотники поднимают в воздух для защиты граждан

Российские беспилотники будут бороться с криминалом «с воздуха»Беспилотные летательные аппараты довольно активно применяются в повседневной жизни. Причём всё чаще под БПЛА понимаются не зарубежные квадрокоптеры «для массового рынка», а высокотехнологичные дроны из России!.. Примером таких устройств являются беспилотники Росгвардии, выставку которых организовали в детском центре «Смена» города Анапы. Благодаря ей, подростки со всей России смогли увидеть летательные аппараты в действии — и узнать о борьбе с преступностью «с воздуха».

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Согласно официальному пресс-релизу ведомства, выставка беспилотных летательных аппаратов Росгвардии была приурочена к 32-й годовщине создания детского центра «Смена». Здесь сотрудники авиаотряда специального назначения Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю не только показали подросткам уникальные БПЛА, но также рассказали об их характеристках и роли в борьбе с преступностью.

Особый интерес у ребят, приехавших на Черноморское побережье из разных регионов России, вызвала демонстрация системы управления летательными аппаратами с помощью наземной станции.

«Данная техника используется при проведении оперативных мероприятий, обеспечении охраны общественного порядка и выполнении других задач», — отметил начальник отдела связи и радиотехнического обеспечения авиационного отряда майор Роман Головков.

Напомним, что сегодня БПЛА в Ростовской области также используются для предотвращения лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций. А разработкой крылатых машин занимаются не только команды учёных, но даже донские школьники. Уделяя особое внимание экологичности и экономичности своих разработок.

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Новости Ростова

TechnoDrive победил на Всероссийском конкурсе IT-журналистов в Москве


Сегодня компания «Ростелеком» объявила имена победителей федерального этапа Международного конкурса «Технологии для жизни — больше возможностей». Из 30 финалистов, претендующих на главный приз — поездку в Японию, — эксперты выбрали пять лучших журналистов. И в специальной номинации «Японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций» лидером оказался издатель TechnoDrive.ru Борис Зубов. Международные эксперты высоко оценили нашу публикацию «Распознавание лиц: перспективы международного сотрудничествa» и предоставили изданию возможность узнать о новейших достижениях ИТ из первых уст — в штаб-квартире корпорации NEC, являющейся одним из международных лидеров отрасли.
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«Ростелеком» включил переадресацию в основной пакет


Услуга «Переадресация вызовов» достаточно востребована среди пользователей фиксированной и сотовой связи. Благодаря ей, абоненты могут сообщать друзьям и близким всего один номер телефона, а принимать звонки любым удобным способом. При этом для клиентов «Ростелекома» данная возможность может быть включена в абонплату!.. Всё, что для этого нужно — активировать данный сервис до 30 сентября включительно. После этого «Переадресация вызовов» будет предоставляться физическим лицам в рамках основного пакета без ограничения срока действия. Более того, воспользоваться выгодным предложением могут как пользователи фиксированной связи, так и владельцы SIM-карт «Ростелекома».
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Прямые онлайн-трансляции настроены к основному периоду ЕГЭ-2017


На этой неделе в России стартовал основной период ЕГЭ-2017, который продлится почти пять недель — с 29 мая по 1 июля. В Южном и Северокавказском федеральных округах единые госэкзамены пройдут в 10157 аудиториях и пунктах тестирования, оснащённых уникальной системой видеонаблюдения «Ростелекома». Благодаря ей, прямые трансляции с мест проведения ЕГЭ будут организованы на специальный интернет-портал, — а также сохранены в дата-центрах компании для последующего изучения экспертами.
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На платных парковках Ростова — удобные бесконтактные платежи


Популярность бесконтактных платежей в России быстро растёт. Всего пару лет назад банковские карты с поддержкой MasterCard PayPass и VISA PayWave считались довольно редкими, а использование смартфона вместо «пластика» казалось делом далёкого будущего. Однако, платёжные системы и производители гаджетов объединили усилия и добились результата!.. Сегодня логотипы Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay можно встретить на большинстве платёжных терминалов — в аптеках, универсамах и на платных парковках Ростова. По информации TechnoDrive, уже сегодня оплатить данную услугу со смартфона могут все владельцы iPhone 6, iPhone 7 и Apple Watch. Также заявляется о поддержке бесконтактных NFC-платежей с топовых смартфонов компании Samsung.
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Hi-tech велопрокат сначала охватит только центр Ростова


Условия жизни в крупных городах сложно назвать идеальными. К постоянным стрессам, специфическому режиму питания и непростой экологической обстановке добавляется гиподинамия, которая может нанести серьёзный вред здоровью. К сожалению, последнее становится всё более актуальным и для Ростова, жители которого ежедневно пользуется городским транспортом или проводят часы за рулём автомобиля. Впрочем, ситуацию ещё можно исправить — и городские власти вплотную занялись этим вопросом! В частности, уже к 2018 году в центре донской столице появятся высокотехнологичные станции проката велосипедов. Воспользоваться их услугами сможет любой ростовчанин или гость города, оплатив услугу со своего смартфона или через платёжный терминал. При этом электронная система, встроенная в каждый велосипед, сможет отслеживать его перемещения, своевременный возврат, — а также будет информировать водителя о пройденной дистанции и времени аренды.
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Ещё информация !!!  Новости Ростова

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

Прямые онлайн-трансляции настроены к основному периоду ЕГЭ-2017

TechnoDrive победил на Всероссийском конкурсе IT-журналистов в Москве

«Ростелеком» включил переадресацию в основной пакет

На платных парковках Ростова — удобные бесконтактные платежи

Поддержка юных «айтишников»: 3 ярких примера!

Интернет-мошенники в белых халатах

Hi-tech велопрокат сначала охватит только центр Ростова

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ИТ-КРАСАВИЦЫ РОСТОВА

Екатерина Бусарева (2009 г.)

Татьяна Михайлова (2010 г.)

Кристина Подъячева (2011 г.)

Алла Лапаткова (2012 г.)

Оксана Милас (2013 г.)