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Беспилотники поднимают в воздух для защиты граждан
Беспилотные летательные аппараты довольно активно применяются в повседневной жизни. Причём всё чаще под БПЛА понимаются не зарубежные квадрокоптеры «для массового рынка», а высокотехнологичные дроны из России!.. Примером таких устройств являются беспилотники Росгвардии, выставку которых организовали в детском центре «Смена» города Анапы. Благодаря ей, подростки со всей России смогли увидеть летательные аппараты в действии — и узнать о борьбе с преступностью «с воздуха».
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Согласно официальному пресс-релизу ведомства, выставка беспилотных летательных аппаратов Росгвардии была приурочена к 32-й годовщине создания детского центра «Смена». Здесь сотрудники авиаотряда специального назначения Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю не только показали подросткам уникальные БПЛА, но также рассказали об их характеристках и роли в борьбе с преступностью.
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