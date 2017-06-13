Беспилотники поднимают в воздух для защиты граждан

Беспилотные летательные аппараты довольно активно применяются в повседневной жизни. Причём всё чаще под БПЛА понимаются не зарубежные квадрокоптеры «для массового рынка», а высокотехнологичные дроны из России!.. Примером таких устройств являются беспилотники Росгвардии, выставку которых организовали в детском центре «Смена» города Анапы. Благодаря ей, подростки со всей России смогли увидеть летательные аппараты в действии — и узнать о борьбе с преступностью «с воздуха».

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Согласно официальному пресс-релизу ведомства, выставка беспилотных летательных аппаратов Росгвардии была приурочена к 32-й годовщине создания детского центра «Смена». Здесь сотрудники авиаотряда специального назначения Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю не только показали подросткам уникальные БПЛА, но также рассказали об их характеристках и роли в борьбе с преступностью.



Особый интерес у ребят, приехавших на Черноморское побережье из разных регионов России, вызвала демонстрация системы управления летательными аппаратами с помощью наземной станции.



«Данная техника используется при проведении оперативных мероприятий, обеспечении охраны общественного порядка и выполнении других задач», — отметил начальник отдела связи и радиотехнического обеспечения авиационного отряда майор Роман Головков.



Напомним, что сегодня БПЛА в Ростовской области также используются для предотвращения лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций. А разработкой крылатых машин занимаются не только команды учёных, но даже донские школьники. Уделяя особое внимание экологичности и экономичности своих разработок.