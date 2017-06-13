Макрорегиональный филиал «Ростелеком-Юг» возглавил Денис Лысов

Компания «Ростелеком» объявила о назначении Дениса Лысова на должность директора макрорегионального филиала «Юг». На этой должности топ-менеджер, ранее возглавлявший филиал МТС в Ростовской области, сменит Александра Шипулина, вышедшего на заслуженный отдых. Комментируя кадровую ротацию, президент ПАО «Ростелеком» отметил присущие Денису Лысову знание специфики телеком-отрасли ЮФО и СКФО, а также свежий взгляд на бизнес-процессы, — которые позволят национальному оператору и дальше укреплять позиции на высококонкурентном телеком-рынке региона.

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«Хотел бы искренне поблагодарить Александра Петровича Шипулина за его добросовестный многолетний труд в компании, за его личный вклад в развитие макрорегиона. Отмечу, что связистом он начал работать 45 лет назад. Во многом то, чем сегодня является МРФ "Юг", создано под его руководством и при непосредственном участии. Достаточно вспомнить мегапроект "Ростелекома" по подготовке ИКТ-инфраструктуры для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Всегда будем ценить мудрость Александра Петровича, глубинное знание профессии и людей», — подчеркнул президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.



Напомним, что Александр Шипулин возглавил ОАО «Южная телекоммуникационная компания» в 2009 году. В 2011 году «ЮТК» влилась в «Ростелеком» и появился макрорегиональный филиал «Юг». С 2009 года количество абонентов ШПД в макрорегионе «Юг» увеличилось в 3 раза и превысило 1,5 млн, — а количество пользователей платного ТВ выросло в 15 раз и сегодня превышает 360 000 домохозяйств.



Назначенный вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Юг» Денис Лысов ранее 9 лет возглавлял филиал МТС в Ростовской области.



«Важно, что Денис Константинович знает специфику работы телеком-операторов на Юге и Северном Кавказе, — отметил Михаил Осеевский. — Рассчитываем, что он, опираясь на традиции, придаст новый импульс развитию компании, активно включится в цифровую трансформацию МРФ и "Ростелекома" в целом. Свежий взгляд Дениса Константиновича на организацию работы, на бизнес-процессы будет полезен всем. Нам важно сохранять и даже наращивать долю рынка на Юге, добиваться высокой операционной эффективности МРФ, активнее развивать сегменты новых цифровых и облачных сервисов, повышать клиентоориентированность».



«С радостью присоединяюсь к команде "Ростелекома" — крупнейшего российского оператора и интегратора цифровых услуг. Телеком-рынок сегодня развивается очень динамично, перед его игроками стоят интересные задачи: создание уникальных сервисов, внедрение новых технологий и повышение эффективности бизнеса. Уверен, что МРФ "Юг" внесёт свой вклад в инновационную историю компании», — сказал Денис Лысов.



По информации TechnoDrive, г-н Лысов родился в 1978 году в Ростове-на-Дону. В 2000 году окончил Северо-Кавказский филиал Московского технического университета связи и информатики по специальности «Сети связи и системы коммутаций». Свою работу в отрасли связи будущий топ-менеджер начинал в 2000 году с должности инженера сети передачи данных ОАО «Ростовэлектросвязь» (ныне Ростовский филиал «Ростелекома»).



В 2001-2003 году занимался управлением проектами компании Huawei Technologies в области мобильной связи. В 2003-2017 годах работал в компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). В головном офисе сотового оператора прошёл путь от ведущего специалиста по развитию региональных систем коммутации до директора по проектам.



В 2008 году возглавил филиал МТС в Ростовской области, где работал непосредственно до перехода на должность директора МРФ «Ростелеком-Юг».