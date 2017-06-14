Биометрическая идентификация — безопасное будущее для россиян!
Технологии стремительно прыгнули вперёд. Пример? Люди на улицах, не отрывающие глаз от смартфонов! Причём большинство ИТ-решений, — ставших выгодными, — так или иначе связаны с продажей товаров и услуг (или напрямую с банками — БЗ). Сегодня мы можем купить в Интернете практически всё, оплатив электронными деньгами в режиме онлайн. Но цифровая экономика вовсе не ограничивается просторами Сети — и проникает в повседневную жизнь!.. Искусственный интеллект давно, — со времён публичных поисковых систем, — внимательно изучает наши предпочтения, перемещения в пространстве, а также особенности потребительского поведения. Конечно, это очень хорошо, если делается с разрешения пользователя и помогает ему. И, наоборот, слабая защищённость big data плюс отсутствие достоверной идентификации пользователей может затормозить развитие цифровой экономики. Поэтому данным вопросам уделяется особое внимание на уровне государства и ведущих телеком-операторов, таких как «Ростелеком».
По словам главы «Ростелекома», в перспективе каждый житель России сможет иметь собственный биометрический идентификатор. Такой ID будет идентифицировать человека без паспорта, по набору его уникальных особенностей (голос, мимика, характеристики лица и т.д.).
При этом биометрический идентификатор «всегда будет с вами», вы его носитель. Соответственно, его нельзя будет забыть или потерять, как обычный паспорт, — а возможности ID будут увеличиваться по мере развития цифровой экономики.
Разумеется, хранить и обрабатывать биометрические идентификаторы необходимо внутри страны, поэтому инфраструктура «Ростелекома» отлично подходит для данной задачи. Также как и для работы с «большими данными» российских пользователей, собираемыми в их интересах.
Информационный суверенитет России — это серьёзно!
Обратной стороной цифровой экономики является нежелательный сбор информации о пользователях, осуществляемый создателями ОС, браузеров, приложений и гаджетов. Конечно, в большинстве случаев клиенты дают на это согласие, принимая условия пользовательского соглашения, — ведь в противном случае они не смогут использовать соответствующее ПО или зайти на сайт.
После этого «продвинутые юзеры» либо начинают искать способы блокировки «шпионской» информации(в Сети было предположение, что для популярной ОС это практически безнадёжная задача — БЗ), либо смиряются с передачей многих своих личных данных в неизвестном направлении. Как правило — за рубеж.
Напомним, что при сборе информации в масштабах земного шара, конечно, используется принцип «чем больше, тем лучше». Алгоритмы поиска знаний в базах данных охотно ищут зависимости даже между, на первый взгляд, никак не связанными параметрами — и порой находят их.
Это значит, что, например, разработчик приложения для вызова такси может (и, скорее всего, будет) сохранять данные не только о ваших поездках, но также GPS-трекинг пеших перемещений в любое время — и сопоставлять их с треками других учётных записей, определяя с кем и когда вы проводите время. Зачем это ему надо? Чтобы повысить цену на такси, к примеру, раз вы можете себе это позволить!
А ещё многие приложения «виртуальных таксопарков» имеют неограниченный доступ к файлам в памяти устройства, камере и микрофону. Как этот функционал будет использован определяет лишь разработчик, которому пользователь «включил зелёный свет» при установке соответствующего софта. Ставьте только те приложения, которые требуют минимум прав!..
Разумеется, это лишь один из множества примеров сбора «больших данных». Избыточные разрешения требуют очень многие приложения для мобильных устройств и ноутбуков. Причём, как правило, такие полномочия они получают без всяких колебаний со стороны пользователей, привычно кликающими на кнопку «Продолжить».
В связи с этим, вопросы национальной сети дистрибуции контента (CDN), — и локализации «больших данных» россиян на отечественной платформе, — стоят довольно остро.
Отвечая на вопрос Бориса Зубова из TechnoDrive (Ростов), президент национального оператора Михаил Осеевский подчеркнул, что у «Ростелекома» уже имеются надёжные инструменты для реализации информационного суверенитета России. Одним из шагов на этом пути стало создание защищённого интернет-браузера «Спутник» — и одноимённой поисковой системы.
При этом под обеспечением информационного суверенитета, конечно, понимается не «железный занавес», пресекающий передачу любых данных россиян за рубеж, а наличие альтернативных защищённых решений от ведущих российских разработчиков.
Преимуществом последних, в частности, может стать возможность отзыва разрешения на обработку своего профиля «из больших данных» и его уничтожение, — по аналогии с персональными данными. В то время, как удалить свои профайлы у зарубежных агентств вряд ли получится, ведь компаний, осуществляющих digital tracking — тысячи. Посмотрите, к примеру, на список исключений в AdBlock.
5G — это предвестники «умных городов»
Отдельное внимание в ходе пресс-конференции было уделено перспективам технологии мобильного Интернета 5G. По словам г-на Осеевского, потребность в сетях пятого поколения появится по мере развития Интернета вещей (в том числе индустриального) и реализации концепции «умных городов» — то есть в горизонте ближайших 5-7 лет. Пока же «Ростелеком» принимает активное участие в обсуждении будущего стандарта 5G, принятие которого на международном уровне планируется в конце 2018 года.
Более того, в ассортименте «Ростелекома» уже имеются бизнес-продукты, которые можно в дальнейшем интегрировать в сети 5G «умных городов» (и даже уже сейчас!).
Это, например, Wi-Fi позиционирование, позволяющее «узнавать» клиентов беспроводной сети по MAC-адресам устройств и другим признакам. В результате, например, посетителям торговых центров можно показывать информацию об акциях тех магазинов, рядом с которыми они находятся.
А если точки доступа Wi-Fi расположены достаточно плотно, то с помощью сети можно собирать аналитику о траекториях перемещения покупателей и наиболее посещаемых местах торговых центров.
Важно отметить, что это не далёкая перспектива, а готовое коммерческое решение, которое уже предлагается, к примеру, предпринимателям Москвы. Подобные решения «Ростелекома», — как всегда, — задают ритм развития всей цифровой экономики России!..
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