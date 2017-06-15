Желающие «поиграть» с подростками в Инете уже за решёткой
Психологи сходятся во мнении, что нестабильность психики подростков во многом обусловлена их воспитанием и отсутствием внимания со стороны родителей (а также тем, что они подростки — БЗ). Чем меньше внимания получает подрастающее поколение, тем чаще оно ищет авторитет «на стороне» — среди сверстников или аккаунтов в Интернете. В последнем случае это особенно опасно ведь неизвестные «онлайн-друзья» могут представлять смертельную опасность! Как, например, 26-летний москвич, склонявший подростков из Челябинской области к самоубийству. После того, как 14-летняя школьница с Урала нанесла вред своему физическому и психическому здоровью. Однако в ходе следственных действий злоумышленник задержан — и теперь ему грозит суровое наказание.
По информации МВД, житель столицы администрировал одну из так называемых «групп смерти», в которую входили 32 подростка. По Интернету он давал своим «подопечным», мягко говоря, опасные задания и отслеживал их действия по фотоотчётам.
Исполняя одно из таких поручений, несовершеннолетняя жительница Челябинска нанесла себе резаные раны и была госпитализирована в местную больницу. Сейчас её жизни ничего не угрожает, — а провокатору предстоит ответить за содеянное по всей строгости закона.
Для проведения следственных мероприятий, злоумышленник был этапирован в Челябинскую область. И если его вина по данному факту, — и другим случаям, с возможным доведения до суицида, — подтвердится, мужчине грозит ещё более серьёзное наказание.
Тем временем, профилактикой асоциального поведения подростков озаботились и в региональном Правительстве. В частности Минкомсвязи Ростовской области провело по данной теме специальное совещание, где обсуждалось противодействие суицидальному поведению подростков, — и их защита от деструктивной информации.
Предполагается, что в будущем донская молодёжь будет надёжно ограждена от угроз Интернета с помощью интеллектуального фильтра контента. А для учащихся местных школ и колледжей будут организованы дополнительные занятия, посвящённые безопасности в Интернете.
Однако главным фактором, предупреждающим участие юных ростовчан в «группах смерти», — и других сомнительных инициативах, — является правильное домашнее воспитание. Ведь, если растить ребёнка с любовью, уделять достаточно времени общению с ним, — и контролировать время, проведённое в Интернете, — можно добиться впечатляющих результатов. Например, избежать влияния сомнительных предложений и исключить оналайн-общение чада с незнакомцами.
Для этого, в частности, «Ростелеком» всё активнее развивает ИТ-инфраструктуру и совершенствует сервис «Родительский контроль».
И, если неприятности происходят, для абонентов компании действуют круглосуточные и бесплатные номера полиции 02 и службы спасения 112 («112» действует для всех мобильных операторов!!! — БЗ).
Компания «Ростелеком» объявила о назначении Дениса Лысова на должность директора макрорегионального филиала «Юг». На этой должности топ-менеджер, ранее возглавлявший филиал МТС в Ростовской области, сменит Александра Шипулина, вышедшего на заслуженный отдых. Комментируя кадровую ротацию, президент ПАО «Ростелеком» отметил присущие Денису Лысову знание специфики телеком-отрасли ЮФО и СКФО, а также свежий взгляд на бизнес-процессы, — которые позволят национальному оператору и дальше укреплять позиции на высококонкурентном телеком-рынке региона.
С наступлением лета компания «Ростелеком» порадовала абонентов серией интересных предложений. В их числе бесплатная «Переадресация вызова», доступная на домашних и мобильных телефонах, — а также акция «Лёгкая цена», снижающая стоимость пакетов услуг «Ростелекома». До 30 сентября новым клиентам предлагается «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» практически по цене одной услуги. При этом выгодный тариф останется с абонентом даже по окончании периода акции.
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром Чемпионата ЮФО и СКФО по тяжёлой атлетике — а также открытых соревнований на Кубок Василия Алексеева. В ходе спортивных мероприятий компания обеспечила участников и гостей турнира высокоскоростным доступом Wi-Fi, а также организовала каналы передачи данных для телевизионной трансляции.
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