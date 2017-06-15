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15 июня 2017, Интернет в Ростове

Желающие «поиграть» с подростками в Инете уже за решёткой

Боитесь, что подросток склонен к суициду? Набирайте «112»!Психологи сходятся во мнении, что нестабильность психики подростков во многом обусловлена их воспитанием и отсутствием внимания со стороны родителей (а также тем, что они подростки — БЗ). Чем меньше внимания получает подрастающее поколение, тем чаще оно ищет авторитет «на стороне» — среди сверстников или аккаунтов в Интернете. В последнем случае это особенно опасно ведь неизвестные «онлайн-друзья» могут представлять смертельную опасность! Как, например, 26-летний москвич, склонявший подростков из Челябинской области к самоубийству. После того, как 14-летняя школьница с Урала нанесла вред своему физическому и психическому здоровью. Однако в ходе следственных действий злоумышленник задержан — и теперь ему грозит суровое наказание.

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По информации МВД, житель столицы администрировал одну из так называемых «групп смерти», в которую входили 32 подростка. По Интернету он давал своим «подопечным», мягко говоря, опасные задания и отслеживал их действия по фотоотчётам.

Исполняя одно из таких поручений, несовершеннолетняя жительница Челябинска нанесла себе резаные раны и была госпитализирована в местную больницу. Сейчас её жизни ничего не угрожает, — а провокатору предстоит ответить за содеянное по всей строгости закона.

Для проведения следственных мероприятий, злоумышленник был этапирован в Челябинскую область. И если его вина по данному факту, — и другим случаям, с возможным доведения до суицида, — подтвердится, мужчине грозит ещё более серьёзное наказание.

Тем временем, профилактикой асоциального поведения подростков озаботились и в региональном Правительстве. В частности Минкомсвязи Ростовской области провело по данной теме специальное совещание, где обсуждалось противодействие суицидальному поведению подростков, — и их защита от деструктивной информации.

Предполагается, что в будущем донская молодёжь будет надёжно ограждена от угроз Интернета с помощью интеллектуального фильтра контента. А для учащихся местных школ и колледжей будут организованы дополнительные занятия, посвящённые безопасности в Интернете.

Однако главным фактором, предупреждающим участие юных ростовчан в «группах смерти», — и других сомнительных инициативах, — является правильное домашнее воспитание. Ведь, если растить ребёнка с любовью, уделять достаточно времени общению с ним, — и контролировать время, проведённое в Интернете, — можно добиться впечатляющих результатов. Например, избежать влияния сомнительных предложений и исключить оналайн-общение чада с незнакомцами.

Для этого, в частности, «Ростелеком» всё активнее развивает ИТ-инфраструктуру и совершенствует сервис «Родительский контроль».

И, если неприятности происходят, для абонентов компании действуют круглосуточные и бесплатные номера полиции 02 и службы спасения 112 («112» действует для всех мобильных операторов!!! — БЗ).

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