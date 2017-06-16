IQ уличных камер Ростова усложнит «работу» преступникам

Система «Безопасный город», внедрённая в Ростовской области, скоро станет действительно интеллектуальной. Об этом заявил губернатор Ростовской области на недавнем совещании по обеспечению правопорядка. Уже в этом году на территории Ростова, Новочеркасска, Волгодонска и в Аксайском районе планируется установить почти 200 камер интеллектуального видеонаблюдения. А к 2020 году все «электронные глаза» на улицах донских городов и объектах транспорта получат ещё и более совершенный «мозг» для анализа собираемой информации.

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Таким образом, система «Безопасный город» поможет раскрывать, — и даже предотвращать, — преступления. Ведь в мире будущего для злоумышленников места становится всё меньше.



В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростовской области предстоит установить более полутора тысяч камер. С их помощью полиция сможет следить за порядком не только на улицах городов, но также в новом аэропорту «Платов», на стадионе «Ростов-Арена» и в фан-зонах.



Благодаря подключению к системе «Безопасный город», новые камеры обеспечат интеллектуальный анализ обстановки, — включая выявление людей, находящихся в розыске, и прогнозирование опасных инцидентов с целью их предотвращения. А также, разумеется, контроль автотранспорта.



Проще говоря, новые камеры видеонаблюдения в Ростове не останутся без работы!.. Приведём примеры из недавних сводок МВД:

Камеры наверняка помогут предотвращать дерзкие разбойные нападения на таксистов (пройдите по ссылке, сводка того стоит!..);

находить и возвращать владельцам похищенные «на металл» микроавтобусы и проданные прямо из автосервиса BMW;

...не только.

А ещё интеллектуальные камеры своим присутствием будут дисциплинировать потенциальных нарушителей, удерживая многих от опрометчивых шагов. С другой стороны, преступники, действительно, не любят камеры, но сами по себе, конечно, «всевидящие объективы» не являются защитой — а зачастую, как видеорегистраторы в авто, ещё и являются ходовым товаром у скупщиков краденного). Другое дело, что грамотно расположенную профессиональную камеру практически невозможно украсть или обойти стороной!