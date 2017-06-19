Цифровые сельские «кинопередвижки» ищут новые таланты!
По сведениям TechnoDrive, в Песчанокопском районе Ростовской области состоялось заседание рабочей группы по развитию цифровых кинотеатров на селе. Эксперты отметили высокую готовность пилотного проекта — и поделились перспективами. В частности предполагается, что сельские кинотеатры станут площадкой для обучения местной молодёжи медиа- и ИТ-профессиям, — что создаст кадровый резерв для будущей муниципальной телерадиокомпании, которая дополнит цифровой эфир местными новостями.
Сельский цифровой кинотеатр впервые появится в Ростовской области именно на территории Песчанокопского района. Его зрительный зал будет рассчитан более чем на 600 мест — и будет работать шесть дней в неделю.
Развлекательный контент на экран сельского кинотеатра будет доставляться в режиме онлайн. Для этого к дому культуры «Юбилейный» села Песчанокопское уже проложен оптический кабель с пропускной способностью до 100 Мбит/с.
Но главным преимуществом для местных жителей, — и в первую очередь молодёжи, — станет возможность получить навыки работы с мультимедийным оборудованием. Именно в сельских цифровых кинотеатрах будет проходить обучение местных жителей медиа- и IT-профессиям, — а также создана база для будущей муниципальной телерадиокомпании. Предполагается, что эта компания в перспективе займёт достойное место в эфире, дополняя региональный контент местными новостями.
Пока же местные жители с нетерпением ожидают открытия нового цифрового кинотеатра, которое запланировано на август. И, если пилотный проект окажется удачным, аналогичные центры развлечений, — и получения новых профессиональных навыков, — вероятно, появятся и в других сёлах Ростовской области.
Добавим, что Песчанокопское, — по меркам нашей области, — находится сравнительно близко от Ростова-на-Дону: всего в 170 километрах на юго-восток от донской столицы.
«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» сообщило об очередном пополнении!.. На этот раз приятный сюрприз ждёт ценителей отечественного и мирового кинематографа, которые могут смотреть канал «Кино ТВ» в формате высокой чёткости. Для этого подписчикам пакетов «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЁ КИНО» достаточно выбрать кнопку 127 в меню телевизионной приставки «Ростелеком». Но что самое приятное, — несмотря на постоянное расширение ассортимента каналов, абонентская плата за услуги «Интерактивного ТВ» остаётся неизменной!
Компания «Ростелеком-Юг» объявила о запуске краткосрочной акции #НастоящееТВ для новых клиентов. Пользователи, оформившие договор до конца мая, получат сразу две услуги — цифровое «Интерактивное ТВ» и доступ в Интернет, — по цене одной. При этом льготная тарификация будет действовать на протяжении полугода!.. А в комплект условно бесплатного интерактивного ТВ, кроме пакета каналов «Лёгкий», также входит опция «Управление просмотром», позволяющая ставить прямой эфир «на паузу», перематывать рекламу — и смотреть любые передачи, из архива за три последних дня. Подробнее о выгодном предложении «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Компания «Ростелеком» продолжает развивать свой проект «Интерактивное телевидение». На сегодняшний день пользователям развлекательного сервиса уже доступны более 220 каналов, — включая премиальные и в формате HD, — а также тысячи фильмов в «Видеопрокате», услуги «Караоке», «Управление просмотром» и многие другие. При этом смотреть «Интерактивное ТВ» могут как абоненты «Ростелекома», так и клиенты других интернет-провайдеров. И это не предел!.. Компания на регулярной основе расширяет существующие ТВ-пакеты, сохраняя при этом неизменную абонентскую плату. Что делает «Интерактивное телевидение» популярным во всех сегментах рынка. Например, в категории платного ТВ для бизнеса «Ростелеком» оказался безусловным лидером, — заняв 42% рынка с большим отрывом от ближайшего конкурента.
В преддверие праздника Великой Победы «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» открыло доступ к специальной коллекции фильмов «Война за линией фронта». В данном каталоге, — который будет доступен зрителям с 5 по 15 мая, — собраны фильмы о женщинах и детях военного времени. Проникновенная советская классика, современные отечественные киноработы, а также лучшие зарубежные фильмы о Второй мировой войне, станут хорошим вариантом для семейного просмотра и напомнят о нынешних ценностях мирной жизни, за которые боролись наши предки.
Популярный телеканал RU.TV, недавно отметивший 10-летие, продолжает радовать зрителей приятными новостями. В их числе — переход на широкоформатное изображение 16:9 и начало вещания в формате высокой чёткости. Причём смотреть RU.TV в формате Full HD одними из первых начнут зрители «Интерактивного телевидения» компании «Ростелеком». Ведь такая возможность уже реализована национальным оператором на кнопке 505 во всех популярных ТВ-пакетах. Приятного просмотра!