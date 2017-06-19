Цифровые сельские «кинопередвижки» ищут новые таланты!

По сведениям TechnoDrive, в Песчанокопском районе Ростовской области состоялось заседание рабочей группы по развитию цифровых кинотеатров на селе. Эксперты отметили высокую готовность пилотного проекта — и поделились перспективами. В частности предполагается, что сельские кинотеатры станут площадкой для обучения местной молодёжи медиа- и ИТ-профессиям, — что создаст кадровый резерв для будущей муниципальной телерадиокомпании, которая дополнит цифровой эфир местными новостями.

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Сельский цифровой кинотеатр впервые появится в Ростовской области именно на территории Песчанокопского района. Его зрительный зал будет рассчитан более чем на 600 мест — и будет работать шесть дней в неделю.



Развлекательный контент на экран сельского кинотеатра будет доставляться в режиме онлайн. Для этого к дому культуры «Юбилейный» села Песчанокопское уже проложен оптический кабель с пропускной способностью до 100 Мбит/с.



Но главным преимуществом для местных жителей, — и в первую очередь молодёжи, — станет возможность получить навыки работы с мультимедийным оборудованием. Именно в сельских цифровых кинотеатрах будет проходить обучение местных жителей медиа- и IT-профессиям, — а также создана база для будущей муниципальной телерадиокомпании. Предполагается, что эта компания в перспективе займёт достойное место в эфире, дополняя региональный контент местными новостями.



Пока же местные жители с нетерпением ожидают открытия нового цифрового кинотеатра, которое запланировано на август. И, если пилотный проект окажется удачным, аналогичные центры развлечений, — и получения новых профессиональных навыков, — вероятно, появятся и в других сёлах Ростовской области.



Добавим, что Песчанокопское, — по меркам нашей области, — находится сравнительно близко от Ростова-на-Дону: всего в 170 километрах на юго-восток от донской столицы.