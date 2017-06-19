ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
© 2001-2017 TECHNODRIVE.RU
Телефон в Ростове-на-Дону
Электронная почта: contact@technodrive.ru
|
|
Быстрый спутниковый Интернет — в кредит и в рассрочку!
Одним из эффективных, — и быстрым во всех отношениях, — способом устранения «цифрового неравенства» является двусторонний спутниковый Интернет. С его помощью за считанные часы можно получить высокоскоростной спутниковый Интернет на выгодных условиях — от 990 рублей в месяц за безлимит!.. Единственной «закавыкой» может стать стоимость «входного билета», — а именно необходимость сначала приобрести оборудование, комплект которого с установкой стоит от 35 990 рублей. Впрочем, здесь возможны варианты! Например, ростовская компания «Элтек» предлагает своим клиентам удобные рассрочки и кредиты, позволяющие подключить быстрый Интернет уже сегодня.
Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.
Быстрый Интернет в частный дом можно подключить в кредит
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|