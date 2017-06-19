Быстрый спутниковый Интернет — в кредит и в рассрочку!

Одним из эффективных, — и быстрым во всех отношениях, — способом устранения «цифрового неравенства» является двусторонний спутниковый Интернет. С его помощью за считанные часы можно получить высокоскоростной спутниковый Интернет на выгодных условиях — от 990 рублей в месяц за безлимит!.. Единственной «закавыкой» может стать стоимость «входного билета», — а именно необходимость сначала приобрести оборудование, комплект которого с установкой стоит от 35 990 рублей. Впрочем, здесь возможны варианты! Например, ростовская компания «Элтек» предлагает своим клиентам удобные рассрочки и кредиты, позволяющие подключить быстрый Интернет уже сегодня.

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Быстрый Интернет в частный дом можно подключить в кредит



Сотрудничество с несколькими известными банками, работающими на рынке потребительского кредитования, позволяет компании «Элтек» гибко подходить к каждому клиенту. В зависимости от первоначального взноса и срока выплаты рассчитываются индивидуальные предложения для каждого покупателя. А в некоторых случаях оборудование можно даже приобрести в рассрочку.



Кредиты и рассрочки в компании «Элтек» действуют не только на спутниковое оборудование для Интернета, но и на комплекты цифрового телевидения. Таким образом, пользователи могут сразу решить не только проблему отсутствия быстрого Интернета, но и получить доступ к сотням высококачественных телеканалов без помех, — в том числе в форматах HD и UltraHD!..



«Продажа оборудования в кредит, в сочетании со специальными предложениями операторов, — такими как настоящий спутниковый безлимит за 990 рублей в месяц, — открывают новую страницу в истории спутниковой связи. Теперь космические технологии доступны любому жителю страны — от частных домов в крупных городах до дальних деревень. Причём доступны уже и по цене».



Получить подробную информацию о кредитах для покупателей спутникового оборудования вы можете в офисе компании «Элтек» по адресу: ул. Красноармейская, 178. Вам нужно иметь при себе паспорт, — и хорошую кредитную историю.