Связь «Ростелекома» для будущих военных и спасателей

С 5 по 11 июня недалеко от посёлка Рассвет расположился детский полевой лагерь «Будущее России». Здесь более 250 юных участников состязались в силе, ловкости, выносливости и способности действовать в экстремальных ситуациях. А в это время сопровождавшие их учителя знакомились с современными технологиями связи!.. Технический партнёр мероприятия — Ростовский филиал ПАО «Ростелеком», — организовал для преподавательского состава мастер-класс по использованию госуслуг и рассказал о других услугах компании. Кроме того, «Ростелеком» обеспечил детей и учителей бесплатными услугами мобильной связи, что позволило им оставаться на связи с родными и близкими.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Нынешний год стал для полевого лагеря «Будущее России» знаковым. Ведь теперь данное мероприятие приобрело статус международного. На состязания в Ростовскую область приехали не только донские команды, но также участники из Сербии, Луганской и Донецкой Народных Республик, — а также Калининградской, Еврейской автономной и Тюменской областей. Всего в соревнованиях приняли участие 17 команд, включавших свыше 250 участников.



В ходе мероприятия Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» оказал детскому полевому лагерю телекоммуникационную поддержку. В частности, оператор обеспечил участников и гостей лагеря мобильной связью. А для преподавательского состава сотрудники компании и регионального Мининформсвязи провели мастер-класс по пользованию порталом госуслуг.



Особый интерес у инструкторов вызвало мобильное приложение «Госуслуги». Напомним, что с его помощью пользователи могут оперативно получить информацию по штрафам, налогам и сразу оплачивать их онлайн. Также на экране смартфона или планшета можно увидеть состояние пенсионного счета, записаться на приём к врачу, подать заявление на получение паспорта и многое другое. И, — самое актуальное на сегодня, — узнать результаты ЕГЭ.



«Наш проект уникален по профориентационной работе: это и популяризация службы в армии, и пропаганда таких профессий как спасатель, пожарный, врач, учитель, популяризация добровольческой деятельности, — отметил руководитель лагеря. — Лагерь позволяет проверить уровень и качество подготовки детей и подростков в области безопасности жизнедеятельности, психологическую устойчивость, выносливость, быстроту принятия решений, физическую силу, позволяющие успешно действовать в экстремальных ситуациях. Дети в течение недели находятся далеко от дома, — и, конечно, скучают. Возможность услышать голоса родителей, воспользоваться бесплатной мобильной связью, которую предоставил "Ростелеком", безусловно, положительно влияет на их настроение и самочувствие».



Напомним, что «Ростелеком» обладает развитой инфраструктурой, опытом предоставления самых современных сервисов и специальных решений в области телекоммуникаций. Компания традиционно оказывает техническую поддержку масштабным социальным и общественным проектам. В том числе — спортивным мероприятиям для молодёжи.