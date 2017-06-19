Связь «Ростелекома» для будущих военных и спасателей
С 5 по 11 июня недалеко от посёлка Рассвет расположился детский полевой лагерь «Будущее России». Здесь более 250 юных участников состязались в силе, ловкости, выносливости и способности действовать в экстремальных ситуациях. А в это время сопровождавшие их учителя знакомились с современными технологиями связи!.. Технический партнёр мероприятия — Ростовский филиал ПАО «Ростелеком», — организовал для преподавательского состава мастер-класс по использованию госуслуг и рассказал о других услугах компании. Кроме того, «Ростелеком» обеспечил детей и учителей бесплатными услугами мобильной связи, что позволило им оставаться на связи с родными и близкими.
Нынешний год стал для полевого лагеря «Будущее России» знаковым. Ведь теперь данное мероприятие приобрело статус международного. На состязания в Ростовскую область приехали не только донские команды, но также участники из Сербии, Луганской и Донецкой Народных Республик, — а также Калининградской, Еврейской автономной и Тюменской областей. Всего в соревнованиях приняли участие 17 команд, включавших свыше 250 участников.
В ходе мероприятия Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» оказал детскому полевому лагерю телекоммуникационную поддержку. В частности, оператор обеспечил участников и гостей лагеря мобильной связью. А для преподавательского состава сотрудники компании и регионального Мининформсвязи провели мастер-класс по пользованию порталом госуслуг.
Особый интерес у инструкторов вызвало мобильное приложение «Госуслуги». Напомним, что с его помощью пользователи могут оперативно получить информацию по штрафам, налогам и сразу оплачивать их онлайн. Также на экране смартфона или планшета можно увидеть состояние пенсионного счета, записаться на приём к врачу, подать заявление на получение паспорта и многое другое. И, — самое актуальное на сегодня, — узнать результаты ЕГЭ.
«Наш проект уникален по профориентационной работе: это и популяризация службы в армии, и пропаганда таких профессий как спасатель, пожарный, врач, учитель, популяризация добровольческой деятельности, — отметил руководитель лагеря. — Лагерь позволяет проверить уровень и качество подготовки детей и подростков в области безопасности жизнедеятельности, психологическую устойчивость, выносливость, быстроту принятия решений, физическую силу, позволяющие успешно действовать в экстремальных ситуациях. Дети в течение недели находятся далеко от дома, — и, конечно, скучают. Возможность услышать голоса родителей, воспользоваться бесплатной мобильной связью, которую предоставил "Ростелеком", безусловно, положительно влияет на их настроение и самочувствие».
Напомним, что «Ростелеком» обладает развитой инфраструктурой, опытом предоставления самых современных сервисов и специальных решений в области телекоммуникаций. Компания традиционно оказывает техническую поддержку масштабным социальным и общественным проектам. В том числе — спортивным мероприятиям для молодёжи.
Одним из эффективных, — и быстрым во всех отношениях, — способом устранения «цифрового неравенства» является двусторонний спутниковый Интернет. С его помощью за считанные часы можно получить высокоскоростной спутниковый Интернет на выгодных условиях — от 990 рублей в месяц за безлимит!.. Единственной «закавыкой» может стать стоимость «входного билета», — а именно необходимость сначала приобрести оборудование, комплект которого с установкой стоит от 35 990 рублей. Впрочем, здесь возможны варианты! Например, ростовская компания «Элтек» предлагает своим клиентам удобные рассрочки и кредиты, позволяющие подключить быстрый Интернет уже сегодня.
По мнению пользователей, основным недостатком спутникового Интернета в РФ была высокая стоимость трафика. В условиях отсутствия доступа к «оптике» и стабильного покрытия 4G (или даже 3G!) физические лица как правило готовы разово оплатить дорогостоящее оборудование и его установку. Однако лишь единицы решались ежемесячно платить больше 500 рублей за 2 Гб, ограничение скорости днём и прочие «тарифные хитрости». Отсутствие доступного безлимита — ключевая проблема двухстороннего спутникового Интернета! Но это в прошлом! В частности, сегодня в ассортименте ростовской компании «Элтек» появилось специальное предложение от оператора Eutelsat Networks — тариф спутниковый «Интернет безлимитный» за 990 рублей в месяц! Подключиться можно до 30 сентября!
Нынешней весной в сегменте сотовой связи России произошёл небольшой «перекос». На фоне незначительного сокращения количества базовых станций (-0,1%) в целом по стране, произошло значительное увеличение их парка в Республике Крым. В частности, оператор «Крымтелеком» за апрель установил сразу 57 сотовых вышек, что соответствует приросту на 11,8%. Как это скажется на качестве роуминга в Крыму этим летом — и не изменятся ли тарифы, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.
На этой неделе компания «Ростелеком» представила сразу три дополнительных сервиса для корпоративных пользователей сотовой связи и 4G. Они превращают смартфон сотрудника в мобильное рабочее место, тем самым повышая эффективность бизнеса. С помощью новых услуг «Ростелекома» сотрудники получают полноценный доступ к корпоративным ИТ-ресурсам, — что позволяет им активно участвовать в рабочих процессах даже во время командировок. Подробнее о новых сервисах читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Лето — это новый яркий сезон! Поэтому, уже с 1 июня, компания «Ростелеком» представит абонентам обновлённую линейку тарифных планов для физлиц. Они позволят получить больше качественных сервисов — голосовой связи и, возможно, 4G, — на отличных условиях. При этом действующие тарифные планы будут переименованы, перенесены в архив и закрыты как для подключений, так и для переходов. Таким образом, клиенты «Ростелекома» имеют возможность приобрести SIM-карту с действующим тарифом сейчас, либо дождаться новых предложений национального оператора всего через неделю.