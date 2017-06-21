Инновации NEC — для продуктивной и счастливой жизни!

Повседневные стрессы остаются одной из главных причин ССЗ, то есть сокращают жизнь. Даже сотрудники, выполняющие рутинную работу, сталкиваются с ними ежедневно. А если эта работа связана с повышенной ответственностью, — как в случае с топ-менеджерами, — стресс растёт в геометрической прогрессии. Это приводит к проблемам: от бессоницы и «профессионального выгорания» до полной потери трудоспособности. Впрочем, не всё так плохо! Вскоре профессии, генерирующие стрессы, могут уйти в прошлое или станут намного комфортнее, — благодаря интеллектуальным технологиям компании NEC. О том, каким видит мир будущего японский разработчик, рассказал генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Акихиро Сакураи в Москве.

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О безопасности позаботится искусственный интеллект



Чтобы быть счастливым, человек не должен чувствовать постоянную угрозу своей жизни и здоровью. Поэтому важнейшей задачей является обеспечение безопасности. В частности — выявление подозрительных лиц, бесхозных предметов, преступников находящихся в розыске, краж и так далее.



Эффективно решать эти задачи может, например, квалифицированный полицейский при патрулировании улиц. Однако, когда речь идёт о массовых мероприятиях или объектах с большим потоком людей (аэропорты, метро, торговые центры, стадионы), без помощи компьютеров не обойтись. Причём система должна не просто наблюдать и сохранять записи с камер, а непрерывно анализировать ситуацию, прогнозировать её развитие — и самостоятельно обращать внимание операторов на потенциальные угрозы.



В ходе московской пресс-конференции Акихиро Сакураи напомнил, что программа NeoFace IDM от компании NEC является мировым лидером по распознаванию лиц на видеозаписях. Данный продукт успешно работает во многих странах мира, а в России NeoFace IDM была протестирована на одном из стадионов, готовящихся принять кубок FIFA в 2018 году. По словам господина Сакураи, результаты пилотного внедрения оказались очень хорошими и сейчас решается вопрос с внедрением данной системы на остальных спортивных объектах мундиаля.



Города самого ближайшего будущего могут стать комфортными



Комфорт в повседневной жизни минимизирует стресс (хотя, разумеется, не сводит его к нулю). Качественное освещение улиц, отсутствие ям на дорогах, своевременная уборка мусора, — а также «умные» светофоры, минимизирующие пробки, персональные указатели и многое другое.



Всё это сегодня называется ёмким термином #SmartCity или «умный город». В его основу положены технологии «Интернета вещей» и концепция сетей 5G, — развиваемые, в частности, корпорацией NEC.



Для «Интернета вещей» японский производитель предлагает гибкую платформу, обеспечивающую доступ к единой базе big data, собранной всеми умными устройствами. Что это даёт?.. Например, онлайн-анализ информации со всех камер «умного города», независимо от цели их установки (система «Безопасный город», контроль скорости на дорогах, безопасность банкоматов и т.д.).



Более того, на IoT-платформе NEC имеется возможность интеграции «больших данных», собранных системой в различных городах и работающих сразу по всей стране. Это означает, что в незнакомом мегаполисе гостя встретят буквально «как дома», помогут быстро найти отель и адаптироваться (используя, к примеру, технологии VR).



Что касается сетей 5G, то к их внедрению NEC тоже подготовился. Отвечая на вопросы лучших журналистов России, г-н Сакураи рассказал о планах компании развернуть оборудование нового стандарта к Олимпиаде-2020 в Токио.



Породят ли роботы и искусственный интеллект безработицу?



Но как скажется столь бурное развитие технологий на рынке труда? Не вытеснит ли искусственный интеллект человека на «обочину жизни»?..



На этот вопрос TechnoDrive Акихиро Сакураи сообщил, что главной задачей NEC является автоматизация административной и рутинной работы. В то время как творческая составляющая останется за человеком. Например, преподаватели вздохнут свободно, освободившись от необходимости заполнять горы бумаг — и смогут больше внимания уделять занятиям, а также повышению квалификации. Медики вместо оформления рецептов и тщательного заполнения больничных листов вручную смогут заняться лечением пациентов. Юристы – намного быстрее получат нужные законы и постановления, и так далее.



«Искусственный интеллект не уничтожает профессии, — сказал Акихиро Сакураи, — он смещает акцент от рутины к творчеству. Конечно, в некоторых сферах AI изменит бизнес-процессы, но это будут, скорее, позитивные изменения».



Безусловно, с течением времени некоторые профессии уйдут в прошлое. Более того, мало кто будет точно понимать, почему достаточно громко назвать имя, и ты уже говоришь с собеседником, «видя и слыша» его как абсолютно реального человека?.. :-))



Однако на смену ушедшим профессиям появятся десятки новых, — в том числе связанных с информационной безопасностью (или, к примеру, инженеры по обслуживанию стоматологических роботов — Б.З.).



Ведь защищать инфраструктуру «умных городов» потребуется на всех этапах: от устранения уязвимостей в ходе проектирования до охраны линий связи. На это потребуются миллионы высококвалифицированных специалистов, даже если они будут пилотировать отряды дронов.



И это не считая системных администраторов-роботов в гостиницах, которых будут называть «консьержами робототехники», ИТ-генетиков, архитекторов виртуальности и так далее...



Кому-то эти прогнозы могут показаться слишком смелыми, однако такие мысли — лишь слабые проявления шока будущего. Сфера ИТ развивается в геометрической прогрессии и на каждый новый «виток» уходит всё меньше и меньше времени!