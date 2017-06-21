Цифровое телевидение в Ростове: новый канал — и летние призы!

«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» приготовило для зрителей сразу несколько приятных сюрпризов. Первый из них — увлекательный конкурс с телеканалом TR!CK, где победитель получит продвинутый электросамокат, способный проехать до 30 км без подзарядки. А для армянской диаспоры «Интерактивное ТВ» запустило трансляцию телеканала «Шант Премиум HD» в рамках одноимённого ТВ-пакета. Подключить его можно дополнительно к любому основному пакету, включая «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ».

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Начнём с летнего конкурса «Поймай удачу за хвост» от компании «Ростелеком». Принять участие в данном состязании, — и выиграть электросамокат стоимостью 23 909 рублей, — может любой зритель «Интерактивного ТВ». Для этого необходимо пройти небольшой опрос в меню телевизионной приставки — выбрав пункт «Моё» и далее «Опросы».



Тематика вопросов будет касаться передач канала TR!CK, поэтому его постоянным зрителям не составит труда дать правильные ответы и перейти во второй тур. Здесь им предстоит ответить на специальный вопрос — написав текст объёмом до 2000 знаков с пробелами. Эту работу до 26 июня нужно отправить на адрес promotv@rt.ru.



При этом жюри будет уделять особое внимание креативности и оригинальности изложения, — а также самобытной авторской позиции.



Продолжая тему самобытности, «Ростелеком» расширил ассортимент «Интерактивного ТВ» новым армянским телеканалом «Шант Премиум HD». Данный ТВ-проект в формате высокой чёткости и без рекламы может подключить любой зритель — выбрав пакет «Шант Премиум HD» в меню телевизионной приставки. Стоимость подписки составляет 240 рублей в месяц.



После этого на кнопке 702 вам станут доступны новостные, познавательные и развлекательные передачи, а также фильмы и сериалы на армянском языке.



Напомним, что управлять подписками «Интерактивного ТВ», — подключая и отключая пакеты по необходимости, — вы можете, не вставая с дивана. Возможности телевизионной приставки «Ростелеком» позволяют изменять перечень доступных каналов всего несколькими нажатиями на пульт дистанционного управления. Также в меню приставки вы найдёте множество полезных функций — возможность записи эфира, управления просмотром, просмотра передач из архива и просмотр лицензионных фильмов из обширной коллекции в «домашнем кинотеатре». Отличный набор развлечений к наступившему сезону отпусков!