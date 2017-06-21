Цифровое телевидение в Ростове: новый канал — и летние призы!
«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» приготовило для зрителей сразу несколько приятных сюрпризов. Первый из них — увлекательный конкурс с телеканалом TR!CK, где победитель получит продвинутый электросамокат, способный проехать до 30 км без подзарядки. А для армянской диаспоры «Интерактивное ТВ» запустило трансляцию телеканала «Шант Премиум HD» в рамках одноимённого ТВ-пакета. Подключить его можно дополнительно к любому основному пакету, включая «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ».
Начнём с летнего конкурса «Поймай удачу за хвост» от компании «Ростелеком». Принять участие в данном состязании, — и выиграть электросамокат стоимостью 23 909 рублей, — может любой зритель «Интерактивного ТВ». Для этого необходимо пройти небольшой опрос в меню телевизионной приставки — выбрав пункт «Моё» и далее «Опросы».
Тематика вопросов будет касаться передач канала TR!CK, поэтому его постоянным зрителям не составит труда дать правильные ответы и перейти во второй тур. Здесь им предстоит ответить на специальный вопрос — написав текст объёмом до 2000 знаков с пробелами. Эту работу до 26 июня нужно отправить на адрес promotv@rt.ru.
При этом жюри будет уделять особое внимание креативности и оригинальности изложения, — а также самобытной авторской позиции.
Продолжая тему самобытности, «Ростелеком» расширил ассортимент «Интерактивного ТВ» новым армянским телеканалом «Шант Премиум HD». Данный ТВ-проект в формате высокой чёткости и без рекламы может подключить любой зритель — выбрав пакет «Шант Премиум HD» в меню телевизионной приставки. Стоимость подписки составляет 240 рублей в месяц.
После этого на кнопке 702 вам станут доступны новостные, познавательные и развлекательные передачи, а также фильмы и сериалы на армянском языке.
Напомним, что управлять подписками «Интерактивного ТВ», — подключая и отключая пакеты по необходимости, — вы можете, не вставая с дивана. Возможности телевизионной приставки «Ростелеком» позволяют изменять перечень доступных каналов всего несколькими нажатиями на пульт дистанционного управления. Также в меню приставки вы найдёте множество полезных функций — возможность записи эфира, управления просмотром, просмотра передач из архива и просмотр лицензионных фильмов из обширной коллекции в «домашнем кинотеатре». Отличный набор развлечений к наступившему сезону отпусков!
Среди многочисленных сервисов «Ростелекома» особое место занимают услуги для населения. Сегодня, пожалуй, каждый слышал о видеонаблюдении на ЕГЭ (и во время выборов), — а также знаком с уникальным продуктом «Интерактивное телевидение». Но кто является разработчиком?.. Ответ на этот вопрос финалисты конкурса «Технологии для жизни — больше возможностей» получили из первых уст. Ведь награждение лучших журналистов «Ростелеком» организовал в офисе своей дочерней компании «Рестрим» (Москва). Разработчики этой уникальной фирмы не только спроектировали систему видеонаблюдения по всей РФ, запустили проект «Интерактивного ТВ» и создали мобильные приложения для «Ростелекома», но также активно работают над единой платформой индустриального Интернета вещей (IIoT). При этом штат компании «Рестрим», располагающейся в Москве и Ульяновске, не превышает 300 человек, а средний возраст сотрудников значительно ниже 30 лет. Эксклюзивный репортаж о «Силиконовой долине» компании «Ростелеком» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
По сведениям TechnoDrive, в Песчанокопском районе Ростовской области состоялось заседание рабочей группы по развитию цифровых кинотеатров на селе. Эксперты отметили высокую готовность пилотного проекта — и поделились перспективами. В частности предполагается, что сельские кинотеатры станут площадкой для обучения местной молодёжи медиа- и ИТ-профессиям, — что создаст кадровый резерв для будущей муниципальной телерадиокомпании, которая дополнит цифровой эфир местными новостями.
«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» сообщило об очередном пополнении!.. На этот раз приятный сюрприз ждёт ценителей отечественного и мирового кинематографа, которые могут смотреть канал «Кино ТВ» в формате высокой чёткости. Для этого подписчикам пакетов «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЁ КИНО» достаточно выбрать кнопку 127 в меню телевизионной приставки «Ростелеком». Но что самое приятное, — несмотря на постоянное расширение ассортимента каналов, абонентская плата за услуги «Интерактивного ТВ» остаётся неизменной!
Компания «Ростелеком-Юг» объявила о запуске краткосрочной акции #НастоящееТВ для новых клиентов. Пользователи, оформившие договор до конца мая, получат сразу две услуги — цифровое «Интерактивное ТВ» и доступ в Интернет, — по цене одной. При этом льготная тарификация будет действовать на протяжении полугода!.. А в комплект условно бесплатного интерактивного ТВ, кроме пакета каналов «Лёгкий», также входит опция «Управление просмотром», позволяющая ставить прямой эфир «на паузу», перематывать рекламу — и смотреть любые передачи, из архива за три последних дня. Подробнее о выгодном предложении «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Компания «Ростелеком» продолжает развивать свой проект «Интерактивное телевидение». На сегодняшний день пользователям развлекательного сервиса уже доступны более 220 каналов, — включая премиальные и в формате HD, — а также тысячи фильмов в «Видеопрокате», услуги «Караоке», «Управление просмотром» и многие другие. При этом смотреть «Интерактивное ТВ» могут как абоненты «Ростелекома», так и клиенты других интернет-провайдеров. И это не предел!.. Компания на регулярной основе расширяет существующие ТВ-пакеты, сохраняя при этом неизменную абонентскую плату. Что делает «Интерактивное телевидение» популярным во всех сегментах рынка. Например, в категории платного ТВ для бизнеса «Ростелеком» оказался безусловным лидером, — заняв 42% рынка с большим отрывом от ближайшего конкурента.