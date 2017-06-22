В Ростове «снова нет света»

На этой неделе жители десятков ростовских домов останутся без электричества. Причиной этого стали профилактические и ремонтные работы, которые уже начались — и продлятся до пятницы включительно. По данным городских электросетей Ростова, отключение света затронет сразу несколько районов города. При этом в большинстве локаций «блэкаут» ожидается с 9 до 17 часов.
Подробный график отключения электричества в Ростове на 22 и 23 июня размещён на сайте городской Администрации. Изучить этот перечень стоит всем горожанам, ведь внезапный «блэкаут» чреват целым рядом неудобств и неприятностей, — которые можно избежать, если придерживаться определённых правил.
Прежде всего, в часы возможной профилактики следует категорически избегать лифтов. Даже если электричество пока есть — или его только что дали. Помните, что работы на электросетях обычно не начинаются «секунда в секунду», а значит, свет могут отключить не ровно в 9 часов, как обещали, а, например в 9:35 (иногда даже в 7 — БЗ). И, если напряжение в сети появилось раньше обещанного, это может быть всего лишь пробное включение на несколько минут.
На период профилактики электросетей нельзя планировать обновление «прошивок» электронного оборудования. Это следует помнить как владельцам спутниковых ресиверов, так и сотрудникам мастерских по обслуживанию гаджетов. Причём, если последние в крайнем случае могут исправить ситуацию — и повторить перепрошивку, когда дадут электричество в Ростове, — то «индивидуалам» без радиотехнического образования, скорее всего придётся нести пострадавший гаджет в сервисный центр.
Если вам грозит отключение света, лучше заранее зарядить свои гаджеты — смартфоны, планшеты, ноутбуки, сегвеи (шутка) — а также внешние аккумуляторы, при их наличии. При этом, уходя из дома на работу, стоит отключить всё электрооборудование, кроме холодильников, от электросети.
А если в этот день вы будете дома, проявите дополнительную бдительность к посетителям своего подъезда. Ведь при отключении света магнитные защёлки на дверях с домофонами, как правило, не работают.
Впрочем, несмотря на все неудобства, плановая профилактика на электросетях полезна. Ведь она позволяет избежать внезапных аварийных отключений, которые куда более неприятны и опасны, чем работы, попавшие в график отключения света в Ростове.
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