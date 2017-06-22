Ростов и область лидируют по оптоволокну — и сотовому покрытию!
Интернет и телефония — давно предметы первой необходимости! Поэтому быстрый доступ в Сеть, телевидение высокой чёткости, качественная голосовая связь, — и множество других услуг, — должны быть доступны людям повсеместно. А значит ликвидация цифрового неравенства касается всех видов связи — фиксированной, мобильной, спутниковой... И операторы Ростовской области прилагают к этому максимум усилий!.. Спутниковые компании вводят доступные безлимиты и предлагают рассрочку на оборудование, сотовые операторы модернизируют базовые станции для поддержки 3G и LTE, — а операторы фиксированной связи прокладывают сотни километров «оптики». Всё это позволило Ростовской области войти в тройку лидеров по устранению цифрового неравенства в России!
О вхождении Ростовской области в ТОП-3 регионов, лидирующих по устранению цифрового неравенства, на заседании Законодательного Собрания сообщил губернатор Василий Голубев. Конечно, для этого местные операторы связи приложили титанические усилия!.. В частности, за минувший год к 134 селам Ростовской области были проложены более 600 км волоконно-оптических линий, а операторы сотовой связи модернизировали 964 базовые станции, — включая отдалённые приграничные населённые пункты. Работы затронули и сети фиксированной голосовой связи, в которых были модернизированы сразу 59 АТС. В результате доля цифровых АТС в Ростовской области достигла 78%.
Отдельное внимание связисты Дона уделили и «последней миле». В частности, для жителей 157 населённых пунктов с населением 250-500 человек были установлены точки коллективного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi.
Интернет постепенно приходит почти в каждый частный дом области
«Сегодня Интернет является одним самых популярных способов общения жителей деревень с родственниками в областных центрах, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Даже пожилые люди, при помощи детей и внуков, освоили веб-камеры и Skype. А представители среднего возраста охотно общаются в мобильных мессенджерах. Это стало возможным, лишь благодаря массовой доступности Интернета в отдалённых и небольших посёлках. При этом в Ростовской области цифровые услуги развиваются особенно интенсивно, что подтверждают лидирующие позиции в целом по России».
Отметим, что для жителей деревень Интернет зачастую является не только способом общения и развлечений. С помощью портала госуслуг они могут получать необходимые сервисы без визита в МФЦ, — расположенного порой лишь в райцентре за десятки километров от дома. Кстати, этим отчасти обусловлено и постоянно растущее количество «электронных граждан» на Дону — ещё одно достижение Ростовской области в цифровом пространстве России!
Психологи сходятся во мнении, что нестабильность психики подростков во многом обусловлена их воспитанием и отсутствием внимания со стороны родителей (а также тем, что они подростки — БЗ). Чем меньше внимания получает подрастающее поколение, тем чаще оно ищет авторитет «на стороне» — среди сверстников или аккаунтов в Интернете. В последнем случае это особенно опасно ведь неизвестные «онлайн-друзья» могут представлять смертельную угрозу! Как, например, 26-летний москвич, склонявший подростков из Челябинской области к самоубийству. В результате чего 14-летняя школьница с Урала нанесла вред своему физическому и психическому здоровью. Однако в ходе следственных действий злоумышленник задержан — и теперь ему грозит суровое наказание.
Компания «Ростелеком» объявила о назначении Дениса Лысова на должность директора макрорегионального филиала «Юг». На этой должности топ-менеджер, ранее возглавлявший филиал МТС в Ростовской области, сменит Александра Шипулина, вышедшего на заслуженный отдых. Комментируя кадровую ротацию, президент ПАО «Ростелеком» отметил присущие Денису Лысову знание специфики телеком-отрасли ЮФО и СКФО, а также свежий взгляд на бизнес-процессы, — которые позволят национальному оператору и дальше укреплять позиции на высококонкурентном телеком-рынке региона.
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