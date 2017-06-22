Крутая ИТ-безопасность плюс искусственный интеллект

Национальный оператор «Ростелеком» уделяет особое внимание не только прокладке магистралей и развитию сети, но также самым передовым ИТ-решениям. Об этом свидетельствует многое, в частности, недавняя победа дочерней компании «Ростелекома», — АО «Айкумен ИБС», — в международном конкурсе по морфологическому распознаванию текстов. Интеллектуальные алгоритмы российской компании оставили позади известных мировых разработчиков, показав точность нормализации русских слов на уровне 92,22%!.. Ещё одной перспективной отраслью для «Ростелекома» стала ИТ-безопасность, в которой национальный оператор намерен сотрудничать с широко известным предприятием Group-IB. Подробнее об инновациях «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Лингвистическая обработка big data может быть быстрой — и эффективной!



Начнём с победы АО «Айкумен ИБС», — 100% «дочки» компании «Ростелеком», — в престижном конкурсе «Диалог 2017». Здесь на закрытой дорожке MorphoRuEval метод «Айкумен ИБС» был признан лидером по точности нормализации русских слов, достигающей 92,22%. Кроме того, алгоритмы российского разработчика заняли второе место в номинации «Восстановление морфологических признаков», — продемонстрировав достоверность свыше 93%.



«Независимая экспертиза Dialogue Evaluation подтвердила отличное качество морфологического анализа текстов, используемого в компании, — отметил директор Департамента разработки АО "Айкумен ИБС" Андрей Яровой. — Данный анализ является фундаментом всей текстовой аналитики, что позволяет нам с беспрецедентной точностью извлекать смысл из документов на русском языке».



Напомним, что существующие методологии в этой области сконцентрированы на английском языке. При этом они абсолютно несовместимы с русской языковой моделью по причине ее морфологической обогащённости более чем 300 различными комбинациями признаков. Исходя из этих особенностей, лингвистическая группа компании «Айкумен ИБС» разработала свой алгоритм, объединяющий достоинства классических способов с методами машинного обучения. И этот метод продемонстрировал свою эффективность на столичной конференции «Диалог 2017»!



Информационная безопасность на мировом уровне



Также на этой неделе стало известно о подписании партнёрского соглашения между ПАО «Ростелеком» и компанией Group-IB, занимающейся ранним выявлением киберугроз и их предотвращением. Договорённость предполагает долговременное сотрудничество в области ИТ-безопасности, — включая предотвращение компьютерных преступлений, защиту бренда и деловой репутации «Ростелекома» в Интернете. Помимо этого, стороны намерены создавать совместные проекты, обмениваться идеями, информацией, опытом, — а также проводить совместные семинары и конференции.



«Борьба с современными угрозами требует активного взаимодействия множества сторон в области сбора, анализа и реагирования на инциденты ИБ и уже немыслима без использования данных киберразведки, — подчеркнул директор Центра кибербезопасности и защиты "Ростелекома" Муслим Меджлумов. — Мы рады сотрудничеству с Group-IB, так как коллеги зарекомендовали себя с лучшей стороны не только на российском, но и на международном уровне. Уверен, что обмен опытом и технологиями пойдет на пользу не только нам, но и отрасли в целом».