Крутая ИТ-безопасность плюс искусственный интеллект

Национальный оператор «Ростелеком» уделяет особое внимание не только прокладке магистралей и развитию сети, но также самым передовым ИТ-решениям. Об этом свидетельствует многое, в частности, недавняя победа дочерней компании «Ростелекома», — АО «Айкумен ИБС», — в международном конкурсе по морфологическому распознаванию текстов. Интеллектуальные алгоритмы российской компании оставили позади известных мировых разработчиков, показав точность нормализации русских слов на уровне 92,22%!.. Ещё одной перспективной отраслью для «Ростелекома» стала ИТ-безопасность, в которой национальный оператор намерен сотрудничать с широко известным предприятием Group-IB. Подробнее об инновациях «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Лингвистическая обработка big data может быть быстрой — и эффективной!
Начнём с победы АО «Айкумен ИБС», — 100% «дочки» компании «Ростелеком», — в престижном конкурсе «Диалог 2017». Здесь на закрытой дорожке MorphoRuEval метод «Айкумен ИБС» был признан лидером по точности нормализации русских слов, достигающей 92,22%. Кроме того, алгоритмы российского разработчика заняли второе место в номинации «Восстановление морфологических признаков», — продемонстрировав достоверность свыше 93%.
«Независимая экспертиза Dialogue Evaluation подтвердила отличное качество морфологического анализа текстов, используемого в компании, — отметил директор Департамента разработки АО "Айкумен ИБС" Андрей Яровой. — Данный анализ является фундаментом всей текстовой аналитики, что позволяет нам с беспрецедентной точностью извлекать смысл из документов на русском языке».
Напомним, что существующие методологии в этой области сконцентрированы на английском языке. При этом они абсолютно несовместимы с русской языковой моделью по причине ее морфологической обогащённости более чем 300 различными комбинациями признаков. Исходя из этих особенностей, лингвистическая группа компании «Айкумен ИБС» разработала свой алгоритм, объединяющий достоинства классических способов с методами машинного обучения. И этот метод продемонстрировал свою эффективность на столичной конференции «Диалог 2017»!
Информационная безопасность на мировом уровне
Также на этой неделе стало известно о подписании партнёрского соглашения между ПАО «Ростелеком» и компанией Group-IB, занимающейся ранним выявлением киберугроз и их предотвращением. Договорённость предполагает долговременное сотрудничество в области ИТ-безопасности, — включая предотвращение компьютерных преступлений, защиту бренда и деловой репутации «Ростелекома» в Интернете. Помимо этого, стороны намерены создавать совместные проекты, обмениваться идеями, информацией, опытом, — а также проводить совместные семинары и конференции.
«Борьба с современными угрозами требует активного взаимодействия множества сторон в области сбора, анализа и реагирования на инциденты ИБ и уже немыслима без использования данных киберразведки, — подчеркнул директор Центра кибербезопасности и защиты "Ростелекома" Муслим Меджлумов. — Мы рады сотрудничеству с Group-IB, так как коллеги зарекомендовали себя с лучшей стороны не только на российском, но и на международном уровне. Уверен, что обмен опытом и технологиями пойдет на пользу не только нам, но и отрасли в целом».
Повседневные стрессы остаются одной из главных причин ССЗ, то есть сокращают жизнь. Даже сотрудники, выполняющие рутинную работу, сталкиваются с ними ежедневно. А если эта работа связана с повышенной ответственностью, — как в случае с топ-менеджерами, — стресс растёт в геометрической прогрессии. Это приводит к проблемам: от бессоницы и «профессионального выгорания» до полной потери трудоспособности. Впрочем, не всё так плохо! Вскоре профессии, генерирующие стрессы, могут уйти в прошлое или станут намного комфортнее, — благодаря интеллектуальным технологиям компании NEC. О том, каким видит мир будущего японский разработчик, рассказал генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Акихиро Сакураи в Москве.
Технологии стремительно прыгнули вперёд. Пример? Люди на улицах, не отрывающие глаз от смартфонов! Причём большинство ИТ-решений, — ставших выгодными, — так или иначе связаны с продажей товаров и услуг (или напрямую с банками — БЗ). Сегодня мы можем купить в Интернете практически всё, оплатив электронными деньгами в режиме онлайн. Но цифровая экономика вовсе не ограничивается просторами Сети — и проникает в повседневную жизнь!.. Искусственный интеллект давно, — со времён публичных поисковых систем, — внимательно изучает наши предпочтения, перемещения в пространстве, а также особенности потребительского поведения. Конечно, это очень хорошо, если делается с разрешения пользователя и помогает ему. И, наоборот, слабая защищённость big data плюс отсутствие достоверной идентификации пользователей может затормозить развитие цифровой экономики. Поэтому данным вопросам уделяется особое внимание на уровне государства и ведущих телеком-операторов, таких как «Ростелеком».
Ростовское НПП КП «Квант», известное своими космическими разработками, анонсировало новый вид продукции «для наземного использования». Речь идёт о кардиомониторах нового поколения, расширяющих горизонты медицинских исследований. В отличие от существующих аналогов, устройства из Ростова будут не только записывать параметры сердечной деятельности, но и привязывать их к двигательной активности человека, — а также синхронизировать информацию со смартфонами и передавать медицинские показания врачу в режиме онлайн.
Современные технологии развиваются невероятно быстро, причём в самых разных направлениях. Как же проанализировать этот процесс? Как объять необъятное? Это под силу только искусственному интеллекту. Такое решение на базе AI разработали специалисты компаний «Ростелеком» и «Айкумен ИБС». По информации TechnoDrive, речь идёт об автоматизированной самообучаемой системе для глубокого анализа трендов любых отраслей. Её функционал уже сегодня позволяет верифицировать данные при разработке бизнес-стратегий и стратегий технологического развития, — а в перспективе данный продукт поможет «Ростелекому» построить собственный образ цифрового будущего в интересах всей России.
Технология расширенной реальности с разной периодичностью напоминает о себе на протяжении последнего десятилетия. За это время мобильные приложения, ориентировавшиеся по внешним QR-кодам, трансформировались в нашумевших покемонов, голографические навигаторы и «умные» очки. Тем не менее, упомянутые продукты по-прежнему не выходят за рамки нишевых решений, — что ограничивает развитие технологии в целом. По мнению экспертов, изменить ситуацию способны лишь общий консенсус и появление универсальной AR-платформы. Однако пока ведущие игроки сконцентрированы на собственных разработках и не спешат объединять усилия.