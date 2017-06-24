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24 июня 2017, Новости Ростова

TechnoDrive поздравляет изобретателей и рационализаторов!

Ростовские изобретатели отмечают профессиональный праздникСегодня в России отмечается День изобретателя и рационализатора. Официальная история праздника насчитывает всего 60 лет, — однако у нашей страны многовековые традиции изобретательства!.. На протяжении всей истории люди меняли материальный мир. Первоначально изобретательство проявлялось в совершенствовании орудий труда, технологий поимки животных (кстати, капканы — это самые первые механизмы на планете! — БЗ) и приготовления пищи, в военном деле... Современные изобретения, разумеется, более сложные и грандиозные. Среди них — экономичные самолёты, промышленные роботы, методы анализа «больших данных», космические зонды, БАК и так далее. Помимо ярких личностей-одиночек, изобретения всё чаще создают большие коллективы разработчиков, — что облегчает массовое внедрение новинок и способствует генерации уникальных идей. Однако основные принципы изобретательства, спустя столетия, остались прежними — учёные (и пытливые самоучки) по-прежнему ищут новый взгляд на привычные вещи. И у них это получается!..

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По сведениям TechnoDrive, в минувшем году Ростовская область заняла достойное место в рейтинге TOП-20 инновационных российских регионов. При этом, Донской край стал первым на юге России по количеству выданных патентов на изобретения и по объёму отгруженной инновационной продукции — 132 млрд рублей. За последние пять лет этот показатель вырос более чем втрое!

На фоне столь эффективной отдачи, значительные средства инвестируются в исследования и разработки — для Ростовской области сумма таких грантов превысила 10 млрд рублей. Кроме того, за 11 лет сотрудничества с фондом содействия инновациям в регион было привлечено свыше 430 млн рублей из федерального бюджета, а также поддержано более 420 проектов.

Изобретательство — это особый талант, от которого зависит научный и технический потенциал страны. В этот праздник коллектив TechnoDrive желает всем изобретателям и рационализаторам крепкого здоровья, вдохновения — и новых ярких идей, делающих нашу жизнь ещё более комфортной.

С праздником!

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Новости Ростова

В Ростове «снова нет света»


На этой неделе жители десятков ростовских домов останутся без электричества. Причиной этого стали профилактические и ремонтные работы, которые уже начались — и продлятся до пятницы включительно. По данным городских электросетей Ростова, отключение света затронет сразу несколько районов города. При этом в большинстве локаций «блэкаут» ожидается с 9 до 17 часов.
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IQ уличных камер Ростова усложнит «работу» преступникам


Система «Безопасный город», внедрённая в Ростовской области, скоро станет действительно интеллектуальной. Об этом заявил губернатор Ростовской области на недавнем совещании по обеспечению правопорядка. Уже в этом году на территории Ростова, Новочеркасска, Волгодонска и в Аксайском районе планируется установить почти 200 камер интеллектуального видеонаблюдения. А к 2020 году все «электронные глаза» на улицах донских городов и объектах транспорта получат ещё и более совершенный «мозг» для анализа собираемой информации.
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Беспилотники поднимают в воздух для защиты граждан


Беспилотные летательные аппараты довольно активно применяются в повседневной жизни. Причём всё чаще под БПЛА понимаются не зарубежные квадрокоптеры «для массового рынка», а высокотехнологичные дроны из России!.. Примером таких устройств являются беспилотники Росгвардии, выставку которых организовали в детском центре «Смена» города Анапы. Благодаря ей, подростки со всей России смогли увидеть летательные аппараты в действии — и узнать о борьбе с преступностью «с воздуха».
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TechnoDrive победил на Всероссийском конкурсе IT-журналистов в Москве


Сегодня компания «Ростелеком» объявила имена победителей федерального этапа Международного конкурса «Технологии для жизни — больше возможностей». Из 30 финалистов, претендующих на главный приз — поездку в Японию, — эксперты выбрали пять лучших журналистов. И в специальной номинации «Японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций» лидером оказался издатель TechnoDrive.ru Борис Зубов. Международные эксперты высоко оценили нашу публикацию «Распознавание лиц: перспективы международного сотрудничествa» и предоставили изданию возможность узнать о новейших достижениях ИТ из первых уст — в штаб-квартире корпорации NEC, являющейся одним из международных лидеров отрасли.
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«Ростелеком» включил переадресацию в основной пакет


Услуга «Переадресация вызовов» достаточно востребована среди пользователей фиксированной и сотовой связи. Благодаря ей, абоненты могут сообщать друзьям и близким всего один номер телефона, а принимать звонки любым удобным способом. При этом для клиентов «Ростелекома» данная возможность может быть включена в абонплату!.. Всё, что для этого нужно — активировать данный сервис до 30 сентября включительно. После этого «Переадресация вызовов» будет предоставляться физическим лицам в рамках основного пакета без ограничения срока действия. Более того, воспользоваться выгодным предложением могут как пользователи фиксированной связи, так и владельцы SIM-карт «Ростелекома».
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ИТ-КРАСАВИЦЫ РОСТОВА

Екатерина Бусарева (2009 г.)

Татьяна Михайлова (2010 г.)

Кристина Подъячева (2011 г.)

Алла Лапаткова (2012 г.)

Оксана Милас (2013 г.)