ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
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TechnoDrive поздравляет изобретателей и рационализаторов!
Сегодня в России отмечается День изобретателя и рационализатора. Официальная история праздника насчитывает всего 60 лет, — однако у нашей страны многовековые традиции изобретательства!.. На протяжении всей истории люди меняли материальный мир. Первоначально изобретательство проявлялось в совершенствовании орудий труда, технологий поимки животных (кстати, капканы — это самые первые механизмы на планете! — БЗ) и приготовления пищи, в военном деле... Современные изобретения, разумеется, более сложные и грандиозные. Среди них — экономичные самолёты, промышленные роботы, методы анализа «больших данных», космические зонды, БАК и так далее. Помимо ярких личностей-одиночек, изобретения всё чаще создают большие коллективы разработчиков, — что облегчает массовое внедрение новинок и способствует генерации уникальных идей. Однако основные принципы изобретательства, спустя столетия, остались прежними — учёные (и пытливые самоучки) по-прежнему ищут новый взгляд на привычные вещи. И у них это получается!..
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По сведениям TechnoDrive, в минувшем году Ростовская область заняла достойное место в рейтинге TOП-20 инновационных российских регионов. При этом, Донской край стал первым на юге России по количеству выданных патентов на изобретения и по объёму отгруженной инновационной продукции — 132 млрд рублей. За последние пять лет этот показатель вырос более чем втрое!
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