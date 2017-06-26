В центре Ростова девушку ударили ножом из-за мобильника
Сотрудники донской полиции «по горячим следам» раскрыли разбойное нападение с применением холодного оружия в центре Ростова-на-Дону. Причём, в данном случае преступник не ограничился угрозами, а несколько раз ударил девушку ножом, пытаясь отобрать мобильный телефон. В результате пострадавшая оказалась в больнице, а злоумышленнику грозит длительное тюремное заключение. Подробности преступления читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!..
Дорогие сотовые телефоны традиционно привлекают внимание грабителей, — однако в тёплое время года подобные преступления случаются гораздо чаще. Это обусловлено целым рядом причин. Во-первых, летняя одежда облегчает доступ к гаджетам, которые можно вытащить из кармана, чехла на поясе — или просто выхватить из руки. Во-вторых комфортная температура располагает к длительным вечерним прогулкам, возвращаться с которых иногда приходится по безлюдным улицам и дворам. И, наконец, частое использование «сотиков», характерное для лета, позволяет злоумышленникам «прицениться» к гаджету перед нападением.
Именно такой случай произошёл с юной ростовчанкой, возвращавшейся домой по безлюдной улице, — и разговаривавшей по сотовому телефону. Воспользовавшись ситуацией, к ней подбежал 19-летний местный житель и попытался выхватить мобильник из рук. А когда девушка оказала сопротивление, злоумышленник схватился за нож. В результате девушка получила несколько резаных ран и была госпитализирована.
Получив информацию о преступлении, сотрудники донской полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия — и задержали злоумышленника «по горячим следам». Сейчас он находится по стражей, а уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», скорее всего, закончится серьёзным приговором, учитывая отягчающие обстоятельства.
Следует отметить, что в подобных случаях эксперты рекомендуют не оказывать сопротивление преступникам. Если силы не равны — или есть сомнения, что отпор будет успешным, — необходимо подчиниться. Телефон определённо не стоит жизни! После чего незамедлительно сообщить в полицию, предоставив розыск и задержание преступника профессионалам.
«В случае разбойного нападения, сопротивление преступнику следует оказывать только если вы в хорошей физической форме и имеете навыки подобного противодействия. — отмечает эксперт TechnoDrive. — Дело в том, что отпор должен быть эффективным и одновременно дозированным. Если силы окажутся неравны, это может спровоцировать налётчика на более тяжкое преступление, либо, — если серьёзно пострадает нападающий, — это может быть расценено как превышение необходимой самообороны».
И, конечно, лучшие способы предотвратить нападения — избегать ночных прогулок в одиночку и не доставать на улице смартфон без острой необходимости. Также, независимо от цены устройства, стоит активировать на нём систему «Антивор», установить парольную защиту и регулярно копировать критические данные в «облако» и на домашний ПК. Ведь для многих владельцев гаджетов телефонная книга и контент в памяти порой гораздо ценнее, чем само устройство.
И последнее, подводя итог... Нож в руках у молодого человека «в изменённом состоянии сознания» (или просто «на адреналине») действительно является серьёзным аргументом, чтобы отдать все ценности. Ведь мобильник вы купите новый, а преступника всё равно быстро поймают (если вы сразу обратитесь в полицию после инцидента).
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