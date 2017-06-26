Лучшие достижения медицины — на телеканале «Доктор»!

«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» объявило о грядущих изменениях в пакетах каналов. С 1 июля место телеканала «24 Док» в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» займёт новый проект ВГТРК — познавательный канал о медицине «Доктор». В его эфире вы сможете узнать о новых методах диагностики и лечения заболеваний, достижениях медицинской науки и лучших врачей мира. При этом, несмотря на появление нового телеканала, стоимость подписки на пакеты «Интерактивного ТВ» останется неизменной.

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Познавательный канал «Доктор» является новым проектом компании «Цифровое Телевидение», образованной ВГТРК и ПАО «Ростелеком». В его эфире будут представлены программы собственного производства — более 15 линеек документальных фильмов и специальных репортажей, а также интервью с лидерами медицинской отрасли, ток-шоу и дискуссии.



По замыслу создателей, телеканал «Доктор» позволит обсуждать актуальные вопросы медицины со специалистами мирового уровня. «Благодаря этому, россияне узнают много нового о медицине и культуре здоровья и будут более внимательно относиться к себе и своим близким». Ведь здоровье — это самая актуальная тема для большинства жителей нашей страны. По данным социологических опросов, оно находится на первом месте среди характеристик качества жизни (данные ВЦИОМ), — а 44% опрошенных больше всего беспокоятся о самочувствии родных и близких (данные MOMRI).



Теперь узнать о правилах здорового образа жизни, возможностях российских и мировых клиник, а также прорывных медицинских идеях можно будет в прямом эфире!.. Всё, что для этого потребуется, выбрать кнопку 231 в меню приставки «Интерактивное ТВ». Причём новый телеканал будет доступен как абонентам «Ростелекома», так и клиентам других операторов связи, пользующимся сервисом «Интерактивное ТВ 2.0».



Приятного просмотра!