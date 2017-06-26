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26 июня 2017, Цифровое телевидение в Ростовской области

Лучшие достижения медицины — на телеканале «Доктор»!

«Интерактивное ТВ» покажет эксклюзивный канал о здоровье!«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» объявило о грядущих изменениях в пакетах каналов. С 1 июля место телеканала «24 Док» в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» займёт новый проект ВГТРК — познавательный канал о медицине «Доктор». В его эфире вы сможете узнать о новых методах диагностики и лечения заболеваний, достижениях медицинской науки и лучших врачей мира. При этом, несмотря на появление нового телеканала, стоимость подписки на пакеты «Интерактивного ТВ» останется неизменной.

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Познавательный канал «Доктор» является новым проектом компании «Цифровое Телевидение», образованной ВГТРК и ПАО «Ростелеком». В его эфире будут представлены программы собственного производства — более 15 линеек документальных фильмов и специальных репортажей, а также интервью с лидерами медицинской отрасли, ток-шоу и дискуссии.

По замыслу создателей, телеканал «Доктор» позволит обсуждать актуальные вопросы медицины со специалистами мирового уровня. «Благодаря этому, россияне узнают много нового о медицине и культуре здоровья и будут более внимательно относиться к себе и своим близким». Ведь здоровье — это самая актуальная тема для большинства жителей нашей страны. По данным социологических опросов, оно находится на первом месте среди характеристик качества жизни (данные ВЦИОМ), — а 44% опрошенных больше всего беспокоятся о самочувствии родных и близких (данные MOMRI).

Теперь узнать о правилах здорового образа жизни, возможностях российских и мировых клиник, а также прорывных медицинских идеях можно будет в прямом эфире!.. Всё, что для этого потребуется, выбрать кнопку 231 в меню приставки «Интерактивное ТВ». Причём новый телеканал будет доступен как абонентам «Ростелекома», так и клиентам других операторов связи, пользующимся сервисом «Интерактивное ТВ 2.0».

Приятного просмотра!

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Цифровое телевидение в Ростовской области

Цифровое телевидение в Ростове: новый канал — и летние призы!


«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» приготовило для зрителей сразу несколько приятных сюрпризов. Первый из них — увлекательный конкурс с телеканалом TR!CK, где победитель получит продвинутый электросамокат, способный проехать до 30 км без подзарядки. А для армянской диаспоры «Интерактивное ТВ» запустило трансляцию телеканала «Шант Премиум HD» в рамках одноимённого ТВ-пакета. Подключить его можно дополнительно к любому основному пакету, включая «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ».
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Светлое цифровое будущее РФ зависит от 300 лучших программистов


Среди многочисленных сервисов «Ростелекома» особое место занимают услуги для населения. Сегодня, пожалуй, каждый слышал о видеонаблюдении на ЕГЭ (и во время выборов), — а также знаком с уникальным продуктом «Интерактивное телевидение». Но кто является разработчиком?.. Ответ на этот вопрос финалисты конкурса «Технологии для жизни — больше возможностей» получили из первых уст. Ведь награждение лучших журналистов «Ростелеком» организовал в офисе своей дочерней компании «Рестрим» (Москва). Разработчики этой уникальной фирмы не только спроектировали систему видеонаблюдения по всей РФ, запустили проект «Интерактивного ТВ» и создали мобильные приложения для «Ростелекома», но также активно работают над единой платформой индустриального Интернета вещей (IIoT). При этом штат компании «Рестрим», располагающейся в Москве и Ульяновске, не превышает 300 человек, а средний возраст сотрудников значительно ниже 30 лет. Эксклюзивный репортаж о «Силиконовой долине» компании «Ростелеком» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Цифровые сельские «кинопередвижки» найдут новые таланты!


По сведениям TechnoDrive, в Песчанокопском районе Ростовской области состоялось заседание рабочей группы по развитию цифровых кинотеатров на селе. Эксперты отметили высокую готовность пилотного проекта — и поделились перспективами. В частности предполагается, что сельские кинотеатры станут площадкой для обучения местной молодёжи медиа- и ИТ-профессиям, — что создаст кадровый резерв для будущей муниципальной телерадиокомпании, которая дополнит цифровой эфир местными новостями.
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Телевизионный канал «Кино ТВ» — теперь в HD-качестве!


«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» сообщило об очередном пополнении!.. На этот раз приятный сюрприз ждёт ценителей отечественного и мирового кинематографа, которые могут смотреть канал «Кино ТВ» в формате высокой чёткости. Для этого подписчикам пакетов «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЁ КИНО» достаточно выбрать кнопку 127 в меню телевизионной приставки «Ростелеком». Но что самое приятное, — несмотря на постоянное расширение ассортимента каналов, абонентская плата за услуги «Интерактивного ТВ» остаётся неизменной!
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#НастоящееТВ: полгода любимых телеканалов в подарок!


Компания «Ростелеком-Юг» объявила о запуске краткосрочной акции #НастоящееТВ для новых клиентов. Пользователи, оформившие договор до конца мая, получат сразу две услуги — цифровое «Интерактивное ТВ» и доступ в Интернет, — по цене одной. При этом льготная тарификация будет действовать на протяжении полугода!.. А в комплект условно бесплатного интерактивного ТВ, кроме пакета каналов «Лёгкий», также входит опция «Управление просмотром», позволяющая ставить прямой эфир «на паузу», перематывать рекламу — и смотреть любые передачи, из архива за три последних дня. Подробнее о выгодном предложении «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Ещё информация !!!  Цифровое телевидение в Ростовской области

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

Цифровое телевидение в Ростове: новый канал — и летние призы!

Светлое цифровое будущее РФ зависит от 300 лучших программистов

Цифровые сельские «кинопередвижки» найдут новые таланты!

«Ростелеком» предлагает тест-драйв канала «Наш футбол»

Телевизионный канал «Кино ТВ» — теперь в HD-качестве!

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«Интерактивное телевидение» ставит новые рекорды!

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