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Лучшие достижения медицины — на телеканале «Доктор»!
«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» объявило о грядущих изменениях в пакетах каналов. С 1 июля место телеканала «24 Док» в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» займёт новый проект ВГТРК — познавательный канал о медицине «Доктор». В его эфире вы сможете узнать о новых методах диагностики и лечения заболеваний, достижениях медицинской науки и лучших врачей мира. При этом, несмотря на появление нового телеканала, стоимость подписки на пакеты «Интерактивного ТВ» останется неизменной.
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Познавательный канал «Доктор» является новым проектом компании «Цифровое Телевидение», образованной ВГТРК и ПАО «Ростелеком». В его эфире будут представлены программы собственного производства — более 15 линеек документальных фильмов и специальных репортажей, а также интервью с лидерами медицинской отрасли, ток-шоу и дискуссии.
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