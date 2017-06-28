Триумф интеллекта: ростовчанка трижды сдала ЕГЭ на 100 баллов!
Выпускники, получающие 100 баллов на ЕГЭ, сегодня встречаются редко. В Ростовской области за 2017 год максимальной оценки по Единому госэкзамену удостоились 68 работ, — из которых 25 по русскому языку, 11 по информатике и всего 3 по физике. Причём нашёлся эрудит, получивший 100 баллов по всем трём перечисленным предметам!.. Это ученица ростовского лицея №27 Юлия Ни, — которая уверена, что для успешной сдачи ЕГЭ можно обойтись без репетитора. Для этого, по мнению школьницы, достаточно вникнуть в суть предмета, а не заучивать формулы и правила.
Итак, жительница Ростова-на-Дону Юлия Ни стала единственной выпускницей, сдавшей на 100 баллов сразу три экзамена в основной период ЕГЭ-2017. Причём, по словам девушки, главный секрет такого успеха — в тщательной подготовке и понимании сути предмета.
«Школьных знаний вполне хватает для того, чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл, — отметила Юлия Ни. — Поэтому я советую не заучивать формулы и правила, а научиться понимать смысл изучаемой дисциплины».
По мнению экспертов TechnoDrive, подобное «глубокое погружение» детям следует развивать в раннем возрасте, с самых азов изучения предметов. Например, при освоении русского языка увлечение чтением может привести к так называемой «врождённой грамотности», — когда человек пишет без ошибок, не зная практически ни одного правила (и не отличая, например, причастие от деепричастия).
«Конечно, без знания правил в некоторых предметах не обойтись, — отмечает эксперт. — Например, в математике и физике — это основа!.. Но и здесь умение комбинировать существующие приёмы и методы очень ценится. Ведь затем придумать что-то новое можно лишь сойдя с проторённого пути, а для этого нужно глубоко понимать суть процессов, описываемых формулами».
Напомним, что видеонаблюдение на ЕГЭ обеспечивает максимальную прозрачность процедуры сдачи экзамена — и достоверность результатов. Таким образом, нынешние стобалльники заслуживают самых тёплых поздравлений. А максимальная оценка сразу по нескольким предметам ЕГЭ-2017 подтверждает высочайший уровень эрудиции.
TechnoDrive поздравляет Юлию Ни со столь важным достижением — и желает девушке успешного продолжения образования в одном из лучших ВУЗов России!
Вхождение Ростовской области в тройку российских лидеров по устранению цифрового неравенства стало важным достижением для региона. Ему предшествовали множество усилий со стороны телеком-операторов, сотовых компаний, органов власти, производителей и поставщиков электроэнергии, — а также фирм, работающих в области ИТ-безопасности, гостиничного сервиса, социальных и других видов услуг. В сегодняшнем обзоре TechnoDrive мы попытаемся отметить наиболее значимые шаги на пути к формированию информационного общества в Ростове и области за 2016 год.
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