Триумф интеллекта: ростовчанка трижды сдала ЕГЭ на 100 баллов!

Выпускники, получающие 100 баллов на ЕГЭ, сегодня встречаются редко. В Ростовской области за 2017 год максимальной оценки по Единому госэкзамену удостоились 68 работ, — из которых 25 по русскому языку, 11 по информатике и всего 3 по физике. Причём нашёлся эрудит, получивший 100 баллов по всем трём перечисленным предметам!.. Это ученица ростовского лицея №27 Юлия Ни, — которая уверена, что для успешной сдачи ЕГЭ можно обойтись без репетитора. Для этого, по мнению школьницы, достаточно вникнуть в суть предмета, а не заучивать формулы и правила.

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Итак, жительница Ростова-на-Дону Юлия Ни стала единственной выпускницей, сдавшей на 100 баллов сразу три экзамена в основной период ЕГЭ-2017. Причём, по словам девушки, главный секрет такого успеха — в тщательной подготовке и понимании сути предмета.



«Школьных знаний вполне хватает для того, чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл, — отметила Юлия Ни. — Поэтому я советую не заучивать формулы и правила, а научиться понимать смысл изучаемой дисциплины».



По мнению экспертов TechnoDrive, подобное «глубокое погружение» детям следует развивать в раннем возрасте, с самых азов изучения предметов. Например, при освоении русского языка увлечение чтением может привести к так называемой «врождённой грамотности», — когда человек пишет без ошибок, не зная практически ни одного правила (и не отличая, например, причастие от деепричастия).



«Конечно, без знания правил в некоторых предметах не обойтись, — отмечает эксперт. — Например, в математике и физике — это основа!.. Но и здесь умение комбинировать существующие приёмы и методы очень ценится. Ведь затем придумать что-то новое можно лишь сойдя с проторённого пути, а для этого нужно глубоко понимать суть процессов, описываемых формулами».



Напомним, что видеонаблюдение на ЕГЭ обеспечивает максимальную прозрачность процедуры сдачи экзамена — и достоверность результатов. Таким образом, нынешние стобалльники заслуживают самых тёплых поздравлений. А максимальная оценка сразу по нескольким предметам ЕГЭ-2017 подтверждает высочайший уровень эрудиции.



TechnoDrive поздравляет Юлию Ни со столь важным достижением — и желает девушке успешного продолжения образования в одном из лучших ВУЗов России!