«Капризный» Telegram наконец-то согласился соблюдать законы РФ

Вчера вечером Роскомнадзор сообщил о внесении мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации. Руководитель ведомства Александр Жаров подчеркнул, что Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации (хотя еще и не соблюдены все требования).

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Отметим, что двумя днями ранее, ФСБ официально сообщила о случаях использования Telegram террористами. На фоне этого прежнее поведение Павла Дурова, пожалуй, можно назвать «совершенно неуместным».



Пользоваться ли «Телегой» для общения? Частное мнение редакции TechnoDrive, которое является оценочным суждением, не призывающим к выбору того или иного мессенджера, — твёрдое «нет».