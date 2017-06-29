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«Капризный» Telegram наконец-то согласился соблюдать законы РФ
Вчера вечером Роскомнадзор сообщил о внесении мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации. Руководитель ведомства Александр Жаров подчеркнул, что Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации (хотя еще и не соблюдены все требования).
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Отметим, что двумя днями ранее, ФСБ официально сообщила о случаях использования Telegram террористами. На фоне этого прежнее поведение Павла Дурова, пожалуй, можно назвать «совершенно неуместным».
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