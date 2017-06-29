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Безлимитный спутниковый Интернет (Ростовская область)
ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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29 июня 2017, Интернет в Ростове

«Капризный» Telegram наконец-то согласился соблюдать законы РФ

«Телега» становится всё более легальнойВчера вечером Роскомнадзор сообщил о внесении мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации. Руководитель ведомства Александр Жаров подчеркнул, что Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации (хотя еще и не соблюдены все требования).

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Отметим, что двумя днями ранее, ФСБ официально сообщила о случаях использования Telegram террористами. На фоне этого прежнее поведение Павла Дурова, пожалуй, можно назвать «совершенно неуместным».

Пользоваться ли «Телегой» для общения? Частное мнение редакции TechnoDrive, которое является оценочным суждением, не призывающим к выбору того или иного мессенджера, — твёрдое «нет».

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Интернет в Ростове

В ростовском парке прошёл весёлый детский праздник


25 июня на набережной ростовского парка «Дружба» состоялся «АРТ-пикник», приуроченный ко Дню Молодёжи. Активным участником семейного праздника стал Ростовский филиал ПАО «Ростелеком», подготовивший для гостей насыщенную развлекательную программу. На стенде компании все желающие могли познакомиться с услугами оператора и подключить любую из них, — а для юных участников «Ростелеком» организовал увлекательные викторины и праздничный концерт.
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Ростов и область лидируют по оптоволокну — и сотовому покрытию!


Интернет и телефония — давно предметы первой необходимости! Поэтому быстрый доступ в Сеть, телевидение высокой чёткости, качественная голосовая связь, — и множество других услуг, — должны быть доступны людям повсеместно. А значит ликвидация цифрового неравенства касается всех видов связи — фиксированной, мобильной, спутниковой... И операторы Ростовской области прилагают к этому максимум усилий!.. Спутниковые компании вводят доступные безлимиты и предлагают рассрочку на оборудование, сотовые операторы модернизируют базовые станции для поддержки 3G и LTE, — а операторы фиксированной связи прокладывают сотни километров «оптики». Всё это позволило Ростовской области войти в тройку лидеров по устранению цифрового неравенства в России!
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Желающие «поиграть» с подростками в Инете уже за решёткой


Психологи сходятся во мнении, что нестабильность психики подростков во многом обусловлена их воспитанием и отсутствием внимания со стороны родителей (а также тем, что они подростки — БЗ). Чем меньше внимания получает подрастающее поколение, тем чаще оно ищет авторитет «на стороне» — среди сверстников или аккаунтов в Интернете. В последнем случае это особенно опасно ведь неизвестные «онлайн-друзья» могут представлять смертельную угрозу! Как, например, 26-летний москвич, склонявший подростков из Челябинской области к самоубийству. В результате чего 14-летняя школьница с Урала нанесла вред своему физическому и психическому здоровью. Однако в ходе следственных действий злоумышленник задержан — и теперь ему грозит суровое наказание.
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Макрорегиональный филиал «Ростелеком-Юг» возглавил Денис Лысов


Компания «Ростелеком» объявила о назначении Дениса Лысова на должность директора макрорегионального филиала «Юг». На этой должности топ-менеджер, ранее возглавлявший филиал МТС в Ростовской области, сменит Александра Шипулина, вышедшего на заслуженный отдых. Комментируя кадровую ротацию, президент ПАО «Ростелеком» отметил присущие Денису Лысову знание специфики телеком-отрасли ЮФО и СКФО, а также свежий взгляд на бизнес-процессы, — которые позволят национальному оператору и дальше укреплять позиции на высококонкурентном телеком-рынке региона.
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«Интерактивное ТВ» и «Домашний Интернет»: новые скидки!


С наступлением лета компания «Ростелеком» порадовала абонентов серией интересных предложений. В их числе бесплатная «Переадресация вызова», доступная на домашних и мобильных телефонах, — а также акция «Лёгкая цена», снижающая стоимость пакетов услуг «Ростелекома». До 30 сентября новым клиентам предлагается «Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» практически по цене одной услуги. При этом выгодный тариф останется с абонентом даже по окончании периода акции.
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Желающие «поиграть» с подростками в Инете уже за решёткой

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Кристина Подъячева (2011 г.)

Алла Лапаткова (2012 г.)

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