Почему мы устали писать про страшные вирусы-вымогатели?

После инцидента с WannaCry, и в частности, с грустным «сиквелом» с участием Honda, кое-что значительно прояснилось. В частности, стало совершенно очевидно, что есть категория пользователей и организаций, которые не будут серьёзно защищать свои компьютеры, никогда. Поэтому приходит очередной «Поросёнок Петр» (Petya, NotPetya, ExPetr) и делает своё грязное дело, и будут новые и новые зловреды. При этом антивирусные компании и популярные медиа почему-то не спешат советовать переходить на Linux. Далее в тексте — работа с возражениями.

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«Домашний пользователь недостаточно квалифицирован, чтобы работать с Ubuntu, — и там нет игрушек»



Вообще для первоначальной настройки Linux и ответов на вопросы в ходе работы вам понадобится админ. Если, конечно, лень гуглить руководства на русском языке — или вы принципиально не хотите вникать в подробности.



Последнее, кстати, вполне понятно, ведь архитектор, врач или строитель может быть увлечён своей темой, а не компьютерами. Поэтому первоначальный админ-инструктор желателен, хотя и не необходим.



Что же касается игр, то есть Steam с морем игрушек и простые игры в репозитариях. Пингвины играют!



«Для предприятия Linux не решает всех задач»



Опытные админы справедливо утверждают, что использование ЭЦП на определённых сайтах; сдача электронной отчётности в ФНС, ФСС, Росстат, ПФР через спецоператоров связи; а также некоторые клиент-банки под Linux просто так, из коробки, не запускаются.



Но их и не надо запускать! Держите один специальный компьютер под соответствующей ОС, регулярно обновляемый, с нормальным антивирусником и бэкапами, выходящий в локальную сеть под чутким присмотром правильно настроенного маршрутизатора с физическим разделением портов, к примеру.



Последнее впрочем, не обязательно, лишь бы данная машина не смогла заразить роутер и своих собратьев в локалке. Добиться этого можно разными способами.



Также на этом «эксклюзивном» компьютере, — который без Linux, — должен быть заблокирован доступ на все «левые» сайты и IP.



Проще говоря, это должен быть исключительно рабочий компьютер (только с необходимым ПО!), делающий невозможным переходы на ссылки в письмах; открывающий PDF безопасным способом; с отключённой (по возможности) Java; белым списком почтовых адресатов с их верификацией и так далее.



Геморрой? Да, но только на одной машине. Остальные рабочие станции, — под Linux, — можно и нужно настраивать не так тщательно, и они могут использовать любые облачные сервисы (к слову об AutoCAD), LibreOffice, 1C, GIMP (редактировать картинки для веба), популярные браузеры — и так далее.



Под «и так далее» подразумеваются ещё десятки тысяч бесплатных приложений без вирусов в репозитарии (которые легко ставятся прямо с рабочего стола). Автору этих строк, к примеру, нравится Android Studio от Гугла (к слову об играх под Linux;).



Подведём итог: под Linux вас не заразит вирус-шифровальщик



Да, не заразит! Если, конечно, вы не будете ставить найденные где-то в закоулках Сети совершенно «левые» пакеты (автор как-то видел онлайн весьма подозрительный «праздношатающийся» ipcalc, просто пример) — или запускать команды из интернет-руководств, смысла которых вы ещё не понимаете (начиная с rm и заканчивая curl и wget, а также, очень важный момент, подключение «левых» репозиториев весьма нежелательно).



Впрочем, в последних версиях Ubuntu терминал основательно запрятан, зато офисные приложения сразу на виду.



Если этот текст побудит хотя бы одного человека или предприятие начать миграцию на Linux, мы будем счастливы. Не болейте шифровальщиками, в этом нет необходимости!..