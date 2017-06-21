Почему мы устали писать про страшные вирусы-вымогатели?
После инцидента с WannaCry, и в частности, с грустным «сиквелом» с участием Honda, кое-что значительно прояснилось. В частности, стало совершенно очевидно, что есть категория пользователей и организаций, которые не будут серьёзно защищать свои компьютеры, никогда. Поэтому приходит очередной «Поросёнок Петр» (Petya, NotPetya, ExPetr) и делает своё грязное дело, и будут новые и новые зловреды. При этом антивирусные компании и популярные медиа почему-то не спешат советовать переходить на Linux. Далее в тексте — работа с возражениями.
«Домашний пользователь недостаточно квалифицирован, чтобы работать с Ubuntu, — и там нет игрушек»
Вообще для первоначальной настройки Linux и ответов на вопросы в ходе работы вам понадобится админ. Если, конечно, лень гуглить руководства на русском языке — или вы принципиально не хотите вникать в подробности.
Последнее, кстати, вполне понятно, ведь архитектор, врач или строитель может быть увлечён своей темой, а не компьютерами. Поэтому первоначальный админ-инструктор желателен, хотя и не необходим.
Что же касается игр, то есть Steam с морем игрушек и простые игры в репозитариях. Пингвины играют!
«Для предприятия Linux не решает всех задач»
Опытные админы справедливо утверждают, что использование ЭЦП на определённых сайтах; сдача электронной отчётности в ФНС, ФСС, Росстат, ПФР через спецоператоров связи; а также некоторые клиент-банки под Linux просто так, из коробки, не запускаются.
Но их и не надо запускать! Держите один специальный компьютер под соответствующей ОС, регулярно обновляемый, с нормальным антивирусником и бэкапами, выходящий в локальную сеть под чутким присмотром правильно настроенного маршрутизатора с физическим разделением портов, к примеру.
Последнее впрочем, не обязательно, лишь бы данная машина не смогла заразить роутер и своих собратьев в локалке. Добиться этого можно разными способами.
Также на этом «эксклюзивном» компьютере, — который без Linux, — должен быть заблокирован доступ на все «левые» сайты и IP.
Проще говоря, это должен быть исключительно рабочий компьютер (только с необходимым ПО!), делающий невозможным переходы на ссылки в письмах; открывающий PDF безопасным способом; с отключённой (по возможности) Java; белым списком почтовых адресатов с их верификацией и так далее.
Геморрой? Да, но только на одной машине. Остальные рабочие станции, — под Linux, — можно и нужно настраивать не так тщательно, и они могут использовать любые облачные сервисы (к слову об AutoCAD), LibreOffice, 1C, GIMP (редактировать картинки для веба), популярные браузеры — и так далее.
Под «и так далее» подразумеваются ещё десятки тысяч бесплатных приложений без вирусов в репозитарии (которые легко ставятся прямо с рабочего стола). Автору этих строк, к примеру, нравится Android Studio от Гугла (к слову об играх под Linux;).
Подведём итог: под Linux вас не заразит вирус-шифровальщик
Да, не заразит! Если, конечно, вы не будете ставить найденные где-то в закоулках Сети совершенно «левые» пакеты (автор как-то видел онлайн весьма подозрительный «праздношатающийся» ipcalc, просто пример) — или запускать команды из интернет-руководств, смысла которых вы ещё не понимаете (начиная с rm и заканчивая curl и wget, а также, очень важный момент, подключение «левых» репозиториев весьма нежелательно).
Впрочем, в последних версиях Ubuntu терминал основательно запрятан, зато офисные приложения сразу на виду.
Если этот текст побудит хотя бы одного человека или предприятие начать миграцию на Linux, мы будем счастливы. Не болейте шифровальщиками, в этом нет необходимости!..
Национальный оператор «Ростелеком» и крупнейший производитель грузовиков в России ПАО «КАМАЗ» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ, подписанный в рамках ПМЭФ-2017, предусматривает предоставление автогиганту качественных услуг связи и развитие системы ИТ-безопасности на предприятии. Кроме того, специалисты «Ростелекома» построят для легендарного производителя современный центр обработки данных, отвечающий всем современным стандартам.
Немногим больше месяца остаётся до 1 июля. С этого дня большинство организаций и предпринимателей должны полностью перейти на онлайн-кассы. Однако по данным Федеральной налоговой службы России, в Ростовской области данный процесс пока затронул лишь около 40% действующего парка контрольно-кассовой техники. Таким образом, за ближайшие пять недель предприниматели региона должны будут заменить порядка 25 000 кассовых аппаратов!.. И чтобы данный процесс прошёл «без заминок», ФНС России представила новый формат консультационных пунктов — «Открытые классы по вопросам перехода на новый порядок». Здесь предприниматели смогут не только подробно узнать о процедуре замены ККМ, но и зарегистрировать онлайн-кассу в присутствии налогового инспектора.
Выбор поставщика «облачных» решений — это очень ответственный вопрос для каждого предприятия. Но почему, скажете вы, ведь всё достаточно просто? Услуги, в целом, операторы предлагают схожие?.. Всё дело в надёжности! Ведь вы доверяете своему «облачному» партнёру, например, видеоохрану своих филиалов. Или «зеркалирование» собственного центра обработки данных. Это может быть «бесперебойная подача» цифрового ТВ в ваши отели, организация WiFi-доступа для сети престижных ресторанов, IP-телефония, сотовая связь и так далее!.. Такие сервисы должны работать всегда, качественно и предсказуемо. Именно поэтому оператор, предлагающий вам «облако», должен быть ответственным, действительно масштабным и опытным. В нашем случае объединили свои усилия сразу два предприятия, безусловного заслуживающие доверия. Это «Ростелеком» — крупнейший поставщик телекоммуникационных услуг и СКБ Контур — ведущий поставщик продуктовых предложений в области электронного документооборота. Что означает сотрудничество двух лидеров для вашего бизнеса? Вы экономите затраты, приумножаете доходы, — и не сомневаетесь, что сделали правильный выбор. Подробности в репортаже TechnoDrive из «Южного IT-парка» (г. Ростов-на-Дону).
19 апреля ростовский «ДонЭкспоцентр» на время превратился в интеллектуальный и инновационный центр донской столицы. В этот день на единой площадке собрались более 500 молодых учёных, достигших успехов в области машиностроения, строительства, сельского хозяйства — и, конечно, информационных технологий. Насыщенная программа Форума молодых учёных включала обсуждение перспектив науки, общение с известными профессорами, а также знакомство с передовыми технологиями связи. Причём последние были представлены на форуме в широком ассортименте, благодаря Ростовскому филиалу ПАО «Ростелеком».
Облачные сервисы являются одним из драйверов современной телеком-отрасли. По оценкам некоторых российских операторов, годовой темп роста по «облакам» стабильно превышает 80% в течение пяти лет. При этом речь идёт не только о виртуальных АТС и других услугах связи — «облачные» технологии предлагают специализированные платформы для бизнес-приложений и, конечно, науки. Поэтому на предстоящем Форуме молодых учёных облачным услугам компании «Ростелеком» будет уделено особое внимание!