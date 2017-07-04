Донской изобретатель создал новый тип беспилотника
Летающие автомобили на протяжении десятилетий занимают умы не только писателей-фантастов, но и конструкторов. Конечно, для повседневного использования «крылатых машин» предстоит решить целый ряд задач, включая воздушные ПДД и меры безопасности, — чтобы транспортные средства не грозили пешеходам сверху. Но прежде всего необходимо разработать концепт такого транспортного средства. На эту роль отчасти претендует беспилотник, созданный ростовским школьником Алексеем Поповым. В его конструкции юный изобретатель объединил преимущества квадрокоптера и самолёта, «обеспечив аппарату повышенную экономичность».
Своё изобретение учащийся областного центра технического творчества продемонстрировал на Всероссийском конкурсе юных изобретателей и рационализаторов, стартовавшем на прошлой неделе.
Беспилотник, получивший название «квадролёт», способен взлетать вертикально, как квадрокоптер. Однако, когда нужная высота набрана, аппарат переходит в горизонтальный полёт, подобно обычному самолёту. «Такое решение позволяет экономить энергию и использовать квадролет около 40 минут», — отметил юный изобретатель.
По замыслу Алексея Попова, применять квадролёт можно для перевозки грузов на различные расстояния. А в перспективе эта идея может быть использована и для чего-то бо́льшего.
Отметим, что донская молодёжь активно интересуется дронами и авиамоделированием в целом. В рамках конкурса юных изобретателей и рационализаторов «Авиационная и космическая техника» даже была выделена в отдельную номинацию, где состязались самые талантливые инноваторы-практики. Также для участников конкурса организовали экскурсию на ростовский вертолётный завод «Роствертол».
Кстати, специалисты авиаотряда Росгвардии регулярно организуют для подрастающего поколения выставки беспилотников, используемых для охраны правопорядка и при проведении специальных операций.
Выпускники, получающие 100 баллов на ЕГЭ, сегодня встречаются редко. В Ростовской области за 2017 год максимальной оценки по Единому госэкзамену удостоились 68 работ, — из которых 25 по русскому языку, 11 по информатике и всего 3 по физике. Причём нашёлся эрудит, получивший 100 баллов по всем трём перечисленным предметам!.. Это ученица ростовского лицея №27 Юлия Ни, — которая уверена, что для успешной сдачи ЕГЭ можно обойтись без репетитора. Для этого, по мнению школьницы, достаточно вникнуть в суть предмета, а не заучивать формулы и правила.
Вхождение Ростовской области в тройку российских лидеров по устранению цифрового неравенства стало важным достижением для региона. Ему предшествовали множество усилий со стороны телеком-операторов, сотовых компаний, органов власти, производителей и поставщиков электроэнергии, — а также фирм, работающих в области ИТ-безопасности, гостиничного сервиса, социальных и других видов услуг. В сегодняшнем обзоре TechnoDrive мы попытаемся отметить наиболее значимые шаги на пути к формированию информационного общества в Ростове и области за 2016 год.
Сотрудники донской полиции «по горячим следам» раскрыли разбойное нападение с применением холодного оружия в центре Ростова-на-Дону. Причём, в данном случае преступник не ограничился угрозами, а несколько раз ударил девушку ножом, пытаясь отобрать мобильный телефон. В результате пострадавшая оказалась в больнице, а злоумышленнику грозит длительное тюремное заключение. Подробности преступления читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!..
Сегодня в России отмечается День изобретателя и рационализатора. Официальная история праздника насчитывает всего 60 лет, — однако у нашей страны многовековые традиции изобретательства!.. На протяжении всей истории люди меняли материальный мир. Первоначально изобретательство проявлялось в совершенствовании орудий труда, технологий поимки животных (кстати, капканы — это самые первые механизмы на планете! — БЗ) и приготовления пищи, в военном деле... Современные изобретения, разумеется, более сложные и грандиозные. Среди них — экономичные самолёты, промышленные роботы, методы анализа «больших данных», космические зонды, БАК и так далее. Помимо ярких личностей-одиночек, изобретения всё чаще создают большие коллективы разработчиков, — что облегчает массовое внедрение новинок и способствует генерации уникальных идей. Однако основные принципы изобретательства, спустя столетия, остались прежними — учёные (и пытливые самоучки) по-прежнему ищут новый взгляд на привычные вещи. И у них это получается!..
На этой неделе жители десятков ростовских домов останутся без электричества. Причиной этого стали профилактические и ремонтные работы, которые уже начались — и продлятся до пятницы включительно. По данным городских электросетей Ростова, отключение света затронет сразу несколько районов города. При этом в большинстве локаций «блэкаут» ожидается с 9 до 17 часов.