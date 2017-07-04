Донской изобретатель создал новый тип беспилотника

Летающие автомобили на протяжении десятилетий занимают умы не только писателей-фантастов, но и конструкторов. Конечно, для повседневного использования «крылатых машин» предстоит решить целый ряд задач, включая воздушные ПДД и меры безопасности, — чтобы транспортные средства не грозили пешеходам сверху. Но прежде всего необходимо разработать концепт такого транспортного средства. На эту роль отчасти претендует беспилотник, созданный ростовским школьником Алексеем Поповым. В его конструкции юный изобретатель объединил преимущества квадрокоптера и самолёта, «обеспечив аппарату повышенную экономичность».

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Своё изобретение учащийся областного центра технического творчества продемонстрировал на Всероссийском конкурсе юных изобретателей и рационализаторов, стартовавшем на прошлой неделе.



Беспилотник, получивший название «квадролёт», способен взлетать вертикально, как квадрокоптер. Однако, когда нужная высота набрана, аппарат переходит в горизонтальный полёт, подобно обычному самолёту. «Такое решение позволяет экономить энергию и использовать квадролет около 40 минут», — отметил юный изобретатель.



По замыслу Алексея Попова, применять квадролёт можно для перевозки грузов на различные расстояния. А в перспективе эта идея может быть использована и для чего-то бо́льшего.



Отметим, что донская молодёжь активно интересуется дронами и авиамоделированием в целом. В рамках конкурса юных изобретателей и рационализаторов «Авиационная и космическая техника» даже была выделена в отдельную номинацию, где состязались самые талантливые инноваторы-практики. Также для участников конкурса организовали экскурсию на ростовский вертолётный завод «Роствертол».



Кстати, специалисты авиаотряда Росгвардии регулярно организуют для подрастающего поколения выставки беспилотников, используемых для охраны правопорядка и при проведении специальных операций.



Так что за этим большое будущее!