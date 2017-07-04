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4 июля 2017, Цифровое телевидение в Ростовской области

Старые ресиверы «Триколор ТВ» действительно нуждаются в замене

Ресиверы «Триколора» нужно срочно поменять на более современные!Оператор спутникового телевидения «Триколор ТВ» продолжает планомерный перевод вещания из формата MPEG-2 в MPEG-4. За минувший год компания перевела на новый стандарт ряд популярных каналов, а с 19 июня ограничила продление пакета «Единый» на старых ресиверах 90-дневным сроком. Таким образом, владельцам оборудования, поддерживающего только MPEG-2, настоятельно рекомендуется заменить его на современное. Тем более, что в ростовской компании «Элтек» продолжают действовать выгодные условия обмена ресиверов «Триколор ТВ»!.. Напомним, что после замены зрителям станут доступны не только в 5 (пять!) раз больше каналов за те же деньги, — но также просмотр передач в формате HD, услуга «Управляй эфиром», дополнительные ТВ-пакеты и ежедневно обновляемые «Кинозалы» с новинками проката.

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Перевод вещания с формата MPEG-2 на более современный MPEG-4 является общей тенденцией отрасли. Год назад от старого стандарта полностью отказался спутниковый оператор «НТВ-ПЛЮС». Причём процесс перехода в данной компании занял менее четырёх месяцев.

В свою очередь, компания «Триколор ТВ» подошла к миграции более деликатно — предложив абонентам множество различных акций по замене оборудования и увеличив период перехода до полутора лет. Однако отведённый период постепенно завершается и владельцам ресиверов с поддержкой только формата MPEG-2 настало время серьёзно задуматься.

Напомним, что на данный момент при оплате пакета «Единый» стоимостью 1200 рублей в год владельцы устаревшего оборудования могут смотреть в 5 раз меньше телеканалов, чем пользователи новых ресиверов. Преимущественно речь идёт о федеральных каналах первого и второго «мультиплексов» и нескольких телемагазинах. В то время, как в формате MPEG-4 зрители «Триколор ТВ» могут смотреть сотни телеканалов, включая HD!..

С новым ресивером «Триколор ТВ» цифровой эфир можно записывать

Более того, при установке в новый ресивер «USB-флешки» объёмом от 32 Гб, зрители «Триколор ТВ» могут записывать интересные передачи, ставить эфир «на паузу» — и смотреть фильмы из коллекции «Кинозалы» в любое удобное время.

Еще одним аргументом в пользу замены оборудования «Триколор ТВ» являются сообщения в Интернете о сложностях с продлением пакета «Единый» на некоторых ресиверах MPEG-2. А, учитывая планомерное сокращение срока подписки на старых ресиверах, — сначала до 180 дней, а теперь до трёх месяцев, — использование такого оборудования становится всё менее комфортным.

«Замена ресиверов "Триколор ТВ" позволит абонентам оценить все преимущества современного цифрового телевидения, — говорит генеральный директор компании "Элтек" Анатолий Симонов. — При этом наши клиенты могут выбрать наиболее комфортные условия обмена: от единовременной доплаты до рассрочки с ежемесячными платежами. Произвести обмен можно в любое удобное время, не дожидаясь окончания текущей подписки, — остатки которой будут перенесены на новое оборудование».

Напомним, что для обмена ресивера «Триколор ТВ» абонентам достаточно посетить ростовский офис компании «Элтек» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 178. Не забудьте старый приёмник — и паспорт!

Здесь же вы можете узнать, как подключить безлимитный спутниковый Интернет за 990 рублей в месяц — и заказать его установку «под ключ». Кстати, недавно Eutelsat Networks запустил услугу «Автопродление по умолчанию». Благодаря ей, пользователи двухстороннего спутникового Интернета могут автоматически пополнять счёт — при активации сервиса необходимая сумма будет ежемесячно списываться с банковской карты. «Евтелсат Нетворкс» не перестаёт приятно удивлять!

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Цифровое телевидение в Ростовской области

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Цифровое телевидение в Ростове: новый канал — и летние призы!


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Светлое цифровое будущее РФ зависит от 300 лучших программистов


Среди многочисленных сервисов «Ростелекома» особое место занимают услуги для населения. Сегодня, пожалуй, каждый слышал о видеонаблюдении на ЕГЭ (и во время выборов), — а также знаком с уникальным продуктом «Интерактивное телевидение». Но кто является разработчиком?.. Ответ на этот вопрос финалисты конкурса «Технологии для жизни — больше возможностей» получили из первых уст. Ведь награждение лучших журналистов «Ростелеком» организовал в офисе своей дочерней компании «Рестрим» (Москва). Разработчики этой уникальной фирмы не только спроектировали систему видеонаблюдения по всей РФ, запустили проект «Интерактивного ТВ» и создали мобильные приложения для «Ростелекома», но также активно работают над единой платформой индустриального Интернета вещей (IIoT). При этом штат компании «Рестрим», располагающейся в Москве и Ульяновске, не превышает 300 человек, а средний возраст сотрудников значительно ниже 30 лет. Эксклюзивный репортаж о «Силиконовой долине» компании «Ростелеком» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Цифровые сельские «кинопередвижки» найдут новые таланты!


По сведениям TechnoDrive, в Песчанокопском районе Ростовской области состоялось заседание рабочей группы по развитию цифровых кинотеатров на селе. Эксперты отметили высокую готовность пилотного проекта — и поделились перспективами. В частности предполагается, что сельские кинотеатры станут площадкой для обучения местной молодёжи медиа- и ИТ-профессиям, — что создаст кадровый резерв для будущей муниципальной телерадиокомпании, которая дополнит цифровой эфир местными новостями.
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Телевизионный канал «Кино ТВ» — теперь в HD-качестве!


«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» сообщило об очередном пополнении!.. На этот раз приятный сюрприз ждёт ценителей отечественного и мирового кинематографа, которые могут смотреть канал «Кино ТВ» в формате высокой чёткости. Для этого подписчикам пакетов «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и «ТВОЁ КИНО» достаточно выбрать кнопку 127 в меню телевизионной приставки «Ростелеком». Но что самое приятное, — несмотря на постоянное расширение ассортимента каналов, абонентская плата за услуги «Интерактивного ТВ» остаётся неизменной!
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