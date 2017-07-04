Старые ресиверы «Триколор ТВ» действительно нуждаются в замене
Оператор спутникового телевидения «Триколор ТВ» продолжает планомерный перевод вещания из формата MPEG-2 в MPEG-4. За минувший год компания перевела на новый стандарт ряд популярных каналов, а с 19 июня ограничила продление пакета «Единый» на старых ресиверах 90-дневным сроком. Таким образом, владельцам оборудования, поддерживающего только MPEG-2, настоятельно рекомендуется заменить его на современное. Тем более, что в ростовской компании «Элтек» продолжают действовать выгодные условия обмена ресиверов «Триколор ТВ»!.. Напомним, что после замены зрителям станут доступны не только в 5 (пять!) раз больше каналов за те же деньги, — но также просмотр передач в формате HD, услуга «Управляй эфиром», дополнительные ТВ-пакеты и ежедневно обновляемые «Кинозалы» с новинками проката.
Перевод вещания с формата MPEG-2 на более современный MPEG-4 является общей тенденцией отрасли. Год назад от старого стандарта полностью отказался спутниковый оператор «НТВ-ПЛЮС». Причём процесс перехода в данной компании занял менее четырёх месяцев.
В свою очередь, компания «Триколор ТВ» подошла к миграции более деликатно — предложив абонентам множество различных акций по замене оборудования и увеличив период перехода до полутора лет. Однако отведённый период постепенно завершается и владельцам ресиверов с поддержкой только формата MPEG-2 настало время серьёзно задуматься.
Напомним, что на данный момент при оплате пакета «Единый» стоимостью 1200 рублей в год владельцы устаревшего оборудования могут смотреть в 5 раз меньше телеканалов, чем пользователи новых ресиверов. Преимущественно речь идёт о федеральных каналах первого и второго «мультиплексов» и нескольких телемагазинах. В то время, как в формате MPEG-4 зрители «Триколор ТВ» могут смотреть сотни телеканалов, включая HD!..
С новым ресивером «Триколор ТВ» цифровой эфир можно записывать
Более того, при установке в новый ресивер «USB-флешки» объёмом от 32 Гб, зрители «Триколор ТВ» могут записывать интересные передачи, ставить эфир «на паузу» — и смотреть фильмы из коллекции «Кинозалы» в любое удобное время.
Еще одним аргументом в пользу замены оборудования «Триколор ТВ» являются сообщения в Интернете о сложностях с продлением пакета «Единый» на некоторых ресиверах MPEG-2. А, учитывая планомерное сокращение срока подписки на старых ресиверах, — сначала до 180 дней, а теперь до трёх месяцев, — использование такого оборудования становится всё менее комфортным.
«Замена ресиверов "Триколор ТВ" позволит абонентам оценить все преимущества современного цифрового телевидения, — говорит генеральный директор компании "Элтек" Анатолий Симонов. — При этом наши клиенты могут выбрать наиболее комфортные условия обмена: от единовременной доплаты до рассрочки с ежемесячными платежами. Произвести обмен можно в любое удобное время, не дожидаясь окончания текущей подписки, — остатки которой будут перенесены на новое оборудование».
Напомним, что для обмена ресивера «Триколор ТВ» абонентам достаточно посетить ростовский офис компании «Элтек» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 178. Не забудьте старый приёмник — и паспорт!
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