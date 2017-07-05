500 т.р. пожертвований для детей освоил очередной «Остап Бендер»
Мошенники во все времена собирали средства «на благотворительность». Помните Дорошевича? «Крестьянин обжёг слегка концы оглоблей у саней и поехал собирать "на погорелое место"». Сейчас преступники, конечно, реже имитируют чудесное спасение от огненной стихии, зато часто просят деньги «для детей». Легендарный Остап Бендер, в целях краудфандинга, тоже использовал слоган «Дети вас не забудут!». С тех пор мало что изменилось — и последователи «великого комбинатора» продолжают наживаться на отзывчивости и сострадании. Конечно, до поры до времени... Поучительную историю об интернет-мошеннике из Донецка, «заработавшем» более 500 000 рублей, — и оказавшемся за решёткой, — читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!
Разглядеть обман, скрывавшийся за трогательным постом в социальной сети, первой смогла жительница Донецка (Ростовская область). Именно по её заявлению сотрудники полиции провели проверку — и убедились, что интернет-объявление 29-летнего местного жителя оказалось ложным.
Выдумав историю о больном ребёнке, мужчина просто собирал деньги на собственную банковскую карту. Причём к моменту задержания на счету злоумышленника уже оказалось более полумиллиона рублей, перечисленных гражданами из различных регионов России.
Теперь мошеннику предстоит ответить за содеянное по части 2 статьи 159 УК РФ. И дожидаться суда он будет под стражей.
«История, произошедшая в Донецке, в очередной раз напомнила о необходимости критически оценивать информацию в Интернете, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Конечно, не все сборщики средств являются мошенниками. Однако при оказании благотворительной помощи следует придерживаться ряда правил. Прежде всего, желательно использовать для этого известные благотворительные организации и фонды, перечисляя деньги на реквизиты, указанные на их сайтах, а не в интернет-сообщениях.
Если же вы собираетесь оказать адресную помощь незнакомому человеку, ориентируясь на информацию из соцсети или форума, нужно, как минимум, проверить её достоверность. Например, поискав похожие фотографии в Интернете, — и сверив реквизиты в сходных сообщениях (или диагнозы — БЗ).
Например, известны случаи, когда преступники перепечатывали просьбы о помощи реальным людям, заменяя в них реквизиты счёта или заимствуя сложные названия болезней. Либо брали за основу старые снимки незнакомых им людей».
Будьте внимательны — и не позволяйте мошенникам наживаться на вашей доброте!
Ещё более действенный способ — помогать тем, кого вы знаете лично, в реальной жизни.
Вчера вечером Роскомнадзор сообщил о внесении мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации. Руководитель ведомства Александр Жаров подчеркнул, что Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации (хотя еще и не соблюдены все требования).
25 июня на набережной ростовского парка «Дружба» состоялся «АРТ-пикник», приуроченный ко Дню Молодёжи. Активным участником семейного праздника стал Ростовский филиал ПАО «Ростелеком», подготовивший для гостей насыщенную развлекательную программу. На стенде компании все желающие могли познакомиться с услугами оператора и подключить любую из них, — а для юных участников «Ростелеком» организовал увлекательные викторины и праздничный концерт.
Интернет и телефония — давно предметы первой необходимости! Поэтому быстрый доступ в Сеть, телевидение высокой чёткости, качественная голосовая связь, — и множество других услуг, — должны быть доступны людям повсеместно. А значит ликвидация цифрового неравенства касается всех видов связи — фиксированной, мобильной, спутниковой... И операторы Ростовской области прилагают к этому максимум усилий!.. Спутниковые компании вводят доступные безлимиты и предлагают рассрочку на оборудование, сотовые операторы модернизируют базовые станции для поддержки 3G и LTE, — а операторы фиксированной связи прокладывают сотни километров «оптики». Всё это позволило Ростовской области войти в тройку лидеров по устранению цифрового неравенства в России!
Психологи сходятся во мнении, что нестабильность психики подростков во многом обусловлена их воспитанием и отсутствием внимания со стороны родителей (а также тем, что они подростки — БЗ). Чем меньше внимания получает подрастающее поколение, тем чаще оно ищет авторитет «на стороне» — среди сверстников или аккаунтов в Интернете. В последнем случае это особенно опасно ведь неизвестные «онлайн-друзья» могут представлять смертельную угрозу! Как, например, 26-летний москвич, склонявший подростков из Челябинской области к самоубийству. В результате чего 14-летняя школьница с Урала нанесла вред своему физическому и психическому здоровью. Однако в ходе следственных действий злоумышленник задержан — и теперь ему грозит суровое наказание.
Компания «Ростелеком» объявила о назначении Дениса Лысова на должность директора макрорегионального филиала «Юг». На этой должности топ-менеджер, ранее возглавлявший филиал МТС в Ростовской области, сменит Александра Шипулина, вышедшего на заслуженный отдых. Комментируя кадровую ротацию, президент ПАО «Ростелеком» отметил присущие Денису Лысову знание специфики телеком-отрасли ЮФО и СКФО, а также свежий взгляд на бизнес-процессы, — которые позволят национальному оператору и дальше укреплять позиции на высококонкурентном телеком-рынке региона.