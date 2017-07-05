500 т.р. пожертвований для детей освоил очередной «Остап Бендер»

Мошенники во все времена собирали средства «на благотворительность». Помните Дорошевича? «Крестьянин обжёг слегка концы оглоблей у саней и поехал собирать "на погорелое место"». Сейчас преступники, конечно, реже имитируют чудесное спасение от огненной стихии, зато часто просят деньги «для детей». Легендарный Остап Бендер, в целях краудфандинга, тоже использовал слоган «Дети вас не забудут!». С тех пор мало что изменилось — и последователи «великого комбинатора» продолжают наживаться на отзывчивости и сострадании. Конечно, до поры до времени... Поучительную историю об интернет-мошеннике из Донецка, «заработавшем» более 500 000 рублей, — и оказавшемся за решёткой, — читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!

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Разглядеть обман, скрывавшийся за трогательным постом в социальной сети, первой смогла жительница Донецка (Ростовская область). Именно по её заявлению сотрудники полиции провели проверку — и убедились, что интернет-объявление 29-летнего местного жителя оказалось ложным.



Выдумав историю о больном ребёнке, мужчина просто собирал деньги на собственную банковскую карту. Причём к моменту задержания на счету злоумышленника уже оказалось более полумиллиона рублей, перечисленных гражданами из различных регионов России.



Теперь мошеннику предстоит ответить за содеянное по части 2 статьи 159 УК РФ. И дожидаться суда он будет под стражей.



«История, произошедшая в Донецке, в очередной раз напомнила о необходимости критически оценивать информацию в Интернете, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Конечно, не все сборщики средств являются мошенниками. Однако при оказании благотворительной помощи следует придерживаться ряда правил. Прежде всего, желательно использовать для этого известные благотворительные организации и фонды, перечисляя деньги на реквизиты, указанные на их сайтах , а не в интернет-сообщениях.



Если же вы собираетесь оказать адресную помощь незнакомому человеку, ориентируясь на информацию из соцсети или форума, нужно, как минимум, проверить её достоверность. Например, поискав похожие фотографии в Интернете, — и сверив реквизиты в сходных сообщениях (или диагнозы — БЗ).



Например, известны случаи, когда преступники перепечатывали просьбы о помощи реальным людям, заменяя в них реквизиты счёта или заимствуя сложные названия болезней. Либо брали за основу старые снимки незнакомых им людей».



Будьте внимательны — и не позволяйте мошенникам наживаться на вашей доброте!



Ещё более действенный способ — помогать тем, кого вы знаете лично, в реальной жизни.