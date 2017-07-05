Прозрачность ЕГЭ — гарантия высокого качества жизни!

По мнению Википедии, уровень образования — важная составляющая такого показателя, как качество жизни в стране. И это подтверждается на практике! Таким образом, контролировать ЕГЭ — значит обеспечивать будущее государства. Ведь именно уровень знаний выпускников школ, — когда они, в итоге, придут на рабочие места, станут воспитывать своих детей и внуков, — определяет уровень образования всей России. С задачей обеспечения контроля Единого государственного экзамена в очередной раз справился «Ростелеком».

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Итак, национальный оператор «Ростелеком» организовал бесперебойную видеотрансляцию всего периода ЕГЭ-2017. Она осуществлялась с более чем 116 тысяч видеокамер, установленных в более чем 59 тысячах аудиторий по всей стране. Впервые уровень онлайн-трансляции из аудиторий в 52 субъекте РФ составил 100%, — что на 14 субъектов больше, чем в 2016 году, — а в 29 субъектах РФ варьировался от 80 до 99%.



В ЮФО и СКФО системы видеонаблюдения «Ростелекома» были развёрнуты в 10 157 аудиториях, из которых 98,7% аудиторий находились в режиме онлайн. При этом общий хронометраж видеотрансляций, сохранённых в дата-центрах «Ростелекома», превысил 3,6 млн часов!



Во время ЕГЭ-2017 изображение с видеокамер передавалось на портал www.smotriege.ru, благодаря которому за ходом проведения экзамена следили специально аккредитованные Рособрнадзором общественные наблюдатели . Общее количество пользователей портала превысило 13 тысяч, что больше предыдущих показателей в 2 раза. Обусловлен этот факт тем, что в 2017 году пользователями портала стали ситуационные центры, созданные в субъектах Российской Федерации для отслеживания прозрачности проведения экзаменов.



Количество трансляций из аудиторий в этом году по сравнению с 2016 годом выросло на 9% и составило более 301 тысячи. Общее количество часов трансляций превысило более 3,6 млн. Видеозаписи с ЕГЭ будут доступны на портале до 31 октября 2017 года, а в 20% субъектов — до 1 марта 2018 года.



Для проекта компания задействовала собственную сетевую инфраструктуру на территории всей страны. Видеосерверы были развёрнуты в семи центрах обработки данных «Ростелекома». Уровень синхронизации видеоданных в дата-центрах в 2017 году на текущий момент времени составляет 92%.



В 2017 году «Ростелеком» разработал программное решение для пунктов проведения экзаменов (ППЭ), которое позволяет не только проводить мониторинг работоспособности камер и обеспечивает непрерывность трансляции на портал smotriege.ru, но и позволяет просматривать «метку» о нарушении и оперативно проводить проверку факта нарушения непосредственно в аудиториях, где идёт сдача экзамена. Новая система обеспечила возможность отрабатывать потенциальные нарушения, зафиксированные онлайн-наблюдателями, в течение 5-15 минут.



Учитывая размер Российской Федерации и число сдающих ЕГЭ, это невероятно быстрая обработка видеоданных!..



Для техподдержки пользователей портала «Ростелеком» открыл «горячую линию» в коде 8-800, которая работала в режиме 24/7 в течение всего периода проведения экзаменов. Максимальное время восстановления трансляции в случае прерывания составляет всего 15 минут, что является беспрецедентно жестким сроком устранения неисправности.



Операторы контакт-центра оказали более 5000 консультаций, что сопоставимо с показателями 2016 года.



Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала на основной период ЕГЭ «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер в коде 8-800. В дни проведения ЕГЭ «Ростелеком» осуществлял мониторинг функционирования ПО, техническую поддержку портала и его защиту от DDOS-атак.



«Компания "Ростелеком" год за годом обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ, постоянно дорабатывая систему для удобства пользователей, — отметил вице-президент ПАО "Ростелеком" Артемий Прокопенко. — Так, в 2017 году мы разработали программное решение, которое позволяет специалистам Рособнадзораоперативно проводить проверку нарушений в пунктах проведения экзаменов и на портале www.smotriege.ru. Кроме того, в этом году "Ростелеком" впервые обеспечил видеонаблюдение во время обязательных государственных экзаменов в Вологде, Липецке, Оренбурге и республике Тыве, и запустил для этого отдельный портал — www.smotrioge.ru, который является "младшим братом" сайта www.smotriege.ru».



Бонус: «Стобальник ЕГЭ трижды», или советы как сдать ЕГЭ от абсолютной чемпионки.