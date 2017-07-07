Смартфоны в опасности: как избежать ограбления на ночной улице?

С наступлением жаркого лета уличные ограбления гораздо чаще фигурируют в полицейских сводках, чем зимой. Более того, жертвами преступников становятся именно владельцы дорогих смартфонов, — которые сейчас оказываются на виду, привлекая нежелательное внимание криминалов. В связи с этим ростовская полиция напоминает гражданам правила безопасности на улицах, минимизизующие риск грабежа, — и даёт советы, как вести себя в критических ситуациях. Лучше избежать нападения заранее, чем стать его жертвой!..

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Итак, сотрудники МВД напоминают, что преступники обычно стараются найти «лёгкую добычу» с дорогими мобильниками, — а затем всячески стараются избежать наказания. Исходя из этих очевидных, — на первый взгляд, — фактов можно выстроить схему поведения, минимизирующую риск оказаться жертвой грабежа.



Итак, в первую очередь не стоит привлекать внимание посторонних лиц к дорогой электронике, которой вы владеете. Для этого необходимо минимизировать использование смартфонов и планшетов на улице и в транспорте. Последнее касается как многолюдных мест, где гаджет может привлечь внимание злоумышленника, так и пустынных улиц, где грабители часто сразу переходят к нападению.



Если вам часто приходится общаться по телефону на улицах и в транспорте, — и отложить такие беседы невозможно, — лучше использовать для этого самый простой бюджетный аппарат стоимостью в пределах 1000-1500 рублей. При этом и такое устройство нуждается в защите. В частности, девушкам рекомендуется носить гаджет не в сумочке, а в закрытых карманах одежды (желательно внутренних). Саму же сумочку нельзя носить со стороны проезжей части и лучше пользоваться плечевым ремешком.



(Недавно я видел в автобусе молодую женщину, из маленьких задних карманов которой буквально вываливался огромный фаблет. На совет взять смартфон в руки она ответила непонимающим взглядом. В принципе, чего волноваться, если родители купят новый?.. %( — БЗ)



Отдельное предупреждение полиции касается людей, снимающих деньги в банкоматах. Перед осуществлением такой операции необходимо убедиться в отсутствии подозрительных лиц вокруг. А в процессе работы с банкоматом обращайте внимание на ситуацию позади вас — для этого не обязательно оборачиваться, ведь многие устройства имеют на передней панели зеркало заднего обзора. Если что-то вызывает у вас подозрение, прекратите операцию и отправляйтесь к другому банкомату.



Также категорически не рекомендуется пересчитывать полученные деньги на улице или разменивать купюры прохожим. В последнем случае это может быть грабитель, который только и ждёт, чтобы вы достали кошелёк (либо его подельник, задача которого отвлечь вас — иногда преступники работают парами, в том числе разнополыми).



И ещё один [довольно спорный] совет — если вы слышите, что вас явно преследуют или догоняют, нужно резко развернуться и пойти навстречу злоумышленнику. Грабитель обычно рассчитывает на то, что жертва увидит его убегающим только со спины и не сможет описать его внешность. Поэтому если вы смотрите ему в глаза, это существенно ослабит его агрессивные намерения.



Из этого правила, впрочем, есть печальные исключения. «Упоротый» преступник с ножом может лишь ускорить шаг :(((((



Подробно изучить памятку МВД можно, — и нужно, — на сайте ростовской полиции. Соответствующую информацию желательно довести также до друзей, родственников и знакомых. Ведь прямо сейчас кому-то могут быть нужны деньги на очередную дозу...



UPD: Совет от TechnoDrive: вызывайте такси, если передвигаетесь по малознакомой местности или в ночное время. Романтические прогулки пешком, — в свете заходящего Солнца или яркой Луны, — в городе порой противопоказаны.