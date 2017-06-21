«Ростелеком» предлагает практические вебинары для бизнесменов
Лето — это отличная возможность не только отдохнуть, но и повысить эффективность бизнеса. Поэтому компания «Ростелеком» проводит для предпринимателей сразу два вебинара. Первый из них посвящён сервису «Новая телефония», расширяющему возможности корпоративной связи. А второй расскажет о преимуществах «облачного» видеонаблюдения, которое можно организовать за считанные дни. Участие в обоих мероприятиях является бесплатным. Всё, что потребуется — зарегистрироваться онлайн и уделить знакомству с новыми технологиями пару часов.
Первым в серии интернет-конференций станет вебинар «Ростелекома», посвящённый «облачной» услуге «ВидеокомфоРТ». Напомним, что под этим именем национальный оператор предоставляет сервис, позволяющий легко и быстро создать профессиональную систему видеонаблюдения в магазинах, офисах и складах. О преимуществах данного сервиса [организатор видеонаблюдения на выборах и ЕГЭ] расскажет 25 июля.
Семинар «ВидеокомфоРТ» начнётся в 10 часов по московскому времени. В течение часа эксперт компании «Ростелеком» Константин Костин расскажет о преимуществах нового сервиса, выгодных условиях его подключения и других аспектах «облачной» услуги.
Для участия в мероприятии сотрудникам предприятий и организаций достаточно пройти простую процедуру регистрации — и в назначенное время выйти в Интернет со стационарного или мобильного устройства, поддерживающего Adobe Flash Player*.
Другой полезный вебинар для бизнеса , назначенный на 27 июля, будет посвящён сервису «Новая телефония. Здесь Константин Костин расскажет о преимуществах «облачной» АТС на платформе «Ростелекома», номерах 8-800 — и возможности организовать работу с клиентами на самом высоком уровне, независимо от уровня организации.
О том, насколько «Новая телефония» облегчает работу с клиентами можно судить по репортажу TechnoDrive с презентации данного сервиса в Ростове-на-Дону. Однако и участникам минувшей конференции в офисе компании стоит записаться на вебинар — ведь возможности «Новой телефонии» постоянно расширяются. Плюс участие в данном мероприятии позволит лично задать вопросы докладчику!
Напомним, что про «Новую телефонию» Константин Костин расскажет 27 июля в 16:00 по московскому времени. А продолжительность вебинара также составит 1 час.
«Формат часовых вебинаров является отличным решением для лета, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Ведь принять участие можно из любой точки мира, находясь в командировке или отпуске. В течение 60 минут руководители бизнеса и технические специалисты могут получить всю необходимую информацию и услышать ответы на свои вопросы, с тем, чтобы в кратчайшие сроки приступить к внедрению новых решений "Ростелекома" на своём предприятии, вернувшись к работе».
Если же в силу каких-либо обстоятельств, вы пропустите упомянутые вебинары, о новых услугах компании вам всегда готовы рассказать менеджеры отдела по работе с корпоративными клиентами Ростовского филиала ПАО «Ростелеком». Связаться с ними вы можете по единому номеру (800) 200-30-00, либо обратившись в ближайший офис национального оператора.
Выбирайте эффективные решения для бизнеса от лидера!..
* — Adobe Flash Player, разумеется, должен быть с самыми свежими обновлениями (как и Acrobat Reader). Некоторые платные антивирусы, к примеру, продукты Лаборатории Касперского, помогут вам держать данное ПО в максимально обновлённом состоянии!.. И ещё: НЕ закачивайте flash.apk или любые другие «Адоб Плееры» с неофициальных магазинов!..
Big Data, или «большие данные», это не просто модный термин! Ведь благодаря современным технологиям анализа информации можно делать выводы, которые повысят эффективность производства, продаж, пиара, помогут предотвратить аварии оборудования — и даже спасут человеческие жизни! Всё это способствует стремительному росту на рынке Big Data, ведущие участники которого демонстрируют рост на десятки, а порой и сотни процентов в год. В России одной из таких успешных компаний стала «Айкумен ИБС», входящая в группу «Ростелеком». По результатам минувшего года она впервые вошла в пятёрку самых быстрорастущих участников национального рынка машинного анализа данных.
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