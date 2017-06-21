«Ростелеком» предлагает практические вебинары для бизнесменов

Лето — это отличная возможность не только отдохнуть, но и повысить эффективность бизнеса. Поэтому компания «Ростелеком» проводит для предпринимателей сразу два вебинара. Первый из них посвящён сервису «Новая телефония», расширяющему возможности корпоративной связи. А второй расскажет о преимуществах «облачного» видеонаблюдения, которое можно организовать за считанные дни. Участие в обоих мероприятиях является бесплатным. Всё, что потребуется — зарегистрироваться онлайн и уделить знакомству с новыми технологиями пару часов.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Первым в серии интернет-конференций станет вебинар «Ростелекома», посвящённый «облачной» услуге «ВидеокомфоРТ». Напомним, что под этим именем национальный оператор предоставляет сервис, позволяющий легко и быстро создать профессиональную систему видеонаблюдения в магазинах, офисах и складах. О преимуществах данного сервиса [организатор видеонаблюдения на выборах и ЕГЭ] расскажет 25 июля.



Семинар «ВидеокомфоРТ» начнётся в 10 часов по московскому времени. В течение часа эксперт компании «Ростелеком» Константин Костин расскажет о преимуществах нового сервиса, выгодных условиях его подключения и других аспектах «облачной» услуги.



Для участия в мероприятии сотрудникам предприятий и организаций достаточно пройти простую процедуру регистрации — и в назначенное время выйти в Интернет со стационарного или мобильного устройства, поддерживающего Adobe Flash Player*.



Другой полезный вебинар для бизнеса , назначенный на 27 июля, будет посвящён сервису «Новая телефония. Здесь Константин Костин расскажет о преимуществах «облачной» АТС на платформе «Ростелекома», номерах 8-800 — и возможности организовать работу с клиентами на самом высоком уровне, независимо от уровня организации.



О том, насколько «Новая телефония» облегчает работу с клиентами можно судить по репортажу TechnoDrive с презентации данного сервиса в Ростове-на-Дону. Однако и участникам минувшей конференции в офисе компании стоит записаться на вебинар — ведь возможности «Новой телефонии» постоянно расширяются. Плюс участие в данном мероприятии позволит лично задать вопросы докладчику!



Напомним, что про «Новую телефонию» Константин Костин расскажет 27 июля в 16:00 по московскому времени. А продолжительность вебинара также составит 1 час.



«Формат часовых вебинаров является отличным решением для лета, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Ведь принять участие можно из любой точки мира, находясь в командировке или отпуске. В течение 60 минут руководители бизнеса и технические специалисты могут получить всю необходимую информацию и услышать ответы на свои вопросы, с тем, чтобы в кратчайшие сроки приступить к внедрению новых решений "Ростелекома" на своём предприятии, вернувшись к работе».



Если же в силу каких-либо обстоятельств, вы пропустите упомянутые вебинары, о новых услугах компании вам всегда готовы рассказать менеджеры отдела по работе с корпоративными клиентами Ростовского филиала ПАО «Ростелеком». Связаться с ними вы можете по единому номеру (800) 200-30-00, либо обратившись в ближайший офис национального оператора.



Выбирайте эффективные решения для бизнеса от лидера!..



* — Adobe Flash Player, разумеется, должен быть с самыми свежими обновлениями (как и Acrobat Reader). Некоторые платные антивирусы, к примеру, продукты Лаборатории Касперского, помогут вам держать данное ПО в максимально обновлённом состоянии!.. И ещё: НЕ закачивайте flash.apk или любые другие «Адоб Плееры» с неофициальных магазинов!..