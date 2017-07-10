Интернет-шантажисткам из Ростова светит тюрьма

Судя по сводкам полиции за последние месяцы, современная преступность становится более женской. И вымогательство, о котором пойдёт речь ниже, — ещё сравнительно «безобидный» вариант. Но не будем о грустной тенденции, а рассмотрим недавний случай интернет-рэкета. В данной ситуации некий сотрудник банка в Ростове-на-Дону пострадал от шантажа через Интернет, но всё-таки успешно подал заявление в полицию!
Итак, в Северном жилом массиве г. Ростова-на-Дону потерпевшим было подано заявление в полицию. В нём говорилось о том, что две представительницы прекрасного пола сыграли весьма «злую шутку». Сперва с мужчины потребовали 5 тысяч рублей за то, чтобы сохранить его интимные фото в секрете. После платежа аппетит вымогательниц резко вырос, и следующий «счёт по Интернету» уже был на сумму 200 тысяч рублей.
Каким образом к девушкам попали компрометирующие снимки, — и не было ли это блефом, — в сводке МВД не сообщается. Однако право на личную жизнь граждан охраняется законом, — чего не скажешь о правах вымогателей, преследуемых согласно уголовного кодекса.
«Если преступники грозятся опубликовать ваши интимные фото и видео, не стоит даже думать о выплате выкупа, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Во-первых, скорее всего, они не остановятся и потребуют ещё. Не раньше, так позже!
А во-вторых, размещая соответствующий материал без вашего согласия, они как минимум нарушают статью 137 УК РФ "О неприкосновенности частной жизни". Если же при съёмке использовались скрытые камеры, то здесь к расследованию может подключиться и ФСБ России.
Так что шантажисты находятся гораздо в более уязвимом положении, нежели их жертва».
После обращения мужчины в полицию 28-летняя и 31-летняя гражданки были задержаны. В отношении одной из молодых женщин уже возбуждено уголовное дело по статье 163 «Вымогательство».
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