Розница «Ростелекома» теперь обслуживает и юридических лиц

По информации ПАО «Ростелеком», дочерняя компания «Ростелеком – Розничные системы» запустила продажи услуг и обcлуживание клиентов B2B по всей России. Это означает, что теперь в салонах связи «Ростелекома» можно оставить заявку на подключение услуг или запрос на обслуживание не только частным лицам, но и бизнесменам.

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Напомним, что для предприятий и организаций доступны традиционные сервисы: классическая телефония, виртуальный номер в формате 8-800, доступ в интернет, VPN и Wi-Fi.



И этот список можно легко продолжить! Корпоративные клиенты могут подключить и новые продукты «Ростелекома»: сотовую связь, облачную телефонию без проводов, сервисы информационной безопасности, видеонаблюдение и т.д.



Под «и так далее», к примеру, подразумеваются услуги защищённых дата-центров, аренды популярных офисных приложений — и не только!..



«Мы расширили функции центров продаж и обслуживания, теперь — это единые офисы продаж для юридических и физических лиц. Подключать услуги для бизнеса стало удобнее и быстрее, так как география офисов значительно расширилась за счет розничной сети РРС», — отметил Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы».



Иными словами, национальный оператор стал ещё более доступным географически!



«Каждый клиент может пользоваться услугами «Ростелекома» и как частное лицо, и как представитель компании-клиента. Наша цель – сделать так, чтобы клиент получил полную информацию об услугах и дополнительных возможностях, а также мог за одно посещение центра продаж и обслуживания решить все задачи, связанные с услугами связи – как для бизнеса, так и для дома», — говорит Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».



Попробуйте сами корпоративные сервисы национального оператора, — ведь они стали ещё ближе!..