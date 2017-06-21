Розница «Ростелекома» теперь обслуживает и юридических лиц
По информации ПАО «Ростелеком», дочерняя компания «Ростелеком – Розничные системы» запустила продажи услуг и обcлуживание клиентов B2B по всей России. Это означает, что теперь в салонах связи «Ростелекома» можно оставить заявку на подключение услуг или запрос на обслуживание не только частным лицам, но и бизнесменам.
Напомним, что для предприятий и организаций доступны традиционные сервисы: классическая телефония, виртуальный номер в формате 8-800, доступ в интернет, VPN и Wi-Fi.
И этот список можно легко продолжить! Корпоративные клиенты могут подключить и новые продукты «Ростелекома»: сотовую связь, облачную телефонию без проводов, сервисы информационной безопасности, видеонаблюдение и т.д.
Под «и так далее», к примеру, подразумеваются услуги защищённых дата-центров, аренды популярных офисных приложений — и не только!..
«Мы расширили функции центров продаж и обслуживания, теперь — это единые офисы продаж для юридических и физических лиц. Подключать услуги для бизнеса стало удобнее и быстрее, так как география офисов значительно расширилась за счет розничной сети РРС», — отметил Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы».
Иными словами, национальный оператор стал ещё более доступным географически!
«Каждый клиент может пользоваться услугами «Ростелекома» и как частное лицо, и как представитель компании-клиента. Наша цель – сделать так, чтобы клиент получил полную информацию об услугах и дополнительных возможностях, а также мог за одно посещение центра продаж и обслуживания решить все задачи, связанные с услугами связи – как для бизнеса, так и для дома», — говорит Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».
Попробуйте сами корпоративные сервисы национального оператора, — ведь они стали ещё ближе!..
Лето — это отличная возможность не только отдохнуть, но и повысить эффективность бизнеса. Поэтому компания «Ростелеком» проводит для предпринимателей сразу два вебинара. Первый из них посвящён сервису «Новая телефония», расширяющему возможности корпоративной связи. А второй расскажет о преимуществах «облачного» видеонаблюдения, которое можно организовать за считанные дни. Участие в обоих мероприятиях является бесплатным. Всё, что потребуется — зарегистрироваться онлайн и уделить знакомству с новыми технологиями пару часов.
Big Data, или «большие данные», это не просто модный термин! Ведь благодаря современным технологиям анализа информации можно делать выводы, которые повысят эффективность производства, продаж, пиара, помогут предотвратить аварии оборудования — и даже спасут человеческие жизни! Всё это способствует стремительному росту на рынке Big Data, ведущие участники которого демонстрируют рост на десятки, а порой и сотни процентов в год. В России одной из таких успешных компаний стала «Айкумен ИБС», входящая в группу «Ростелеком». По результатам минувшего года она впервые вошла в пятёрку самых быстрорастущих участников национального рынка машинного анализа данных.
По официальным данным национального оператора, ПАО «Ростелеком» оперативно диагностировало и предотвратило распространение вирусов WannaCry и Petya внутри собственного периметра безопасности. Таким образом, под надёжной защитой оказалась вся «облачная» инфраструктура оператора — включая национальную платформу O7.com, сервисы «Электронного правительства» и виртуальные дата-центры корпоративных клиентов «Ростелекома». При этом национальный оператор уделяет особе внимание не только информационной, но и физической безопасности дата-центров — в частности крупнейший в России ЦОД в ближайшее время будет запущен на особо защищённой площадке Калининской АЭС.
После инцидента с WannaCry, и в частности, с грустным «сиквелом» с участием Honda, кое-что значительно прояснилось. В частности, стало совершенно очевидно, что есть категория пользователей и организаций, которые не будут серьёзно защищать свои компьютеры, никогда. Поэтому приходит очередной «Поросёнок Пётр» (Petya, NotPetya, ExPetr) и делает своё грязное дело, и будут новые и новые зловреды. При этом антивирусные компании и популярные медиа почему-то не спешат советовать переходить на Linux. Далее в тексте — работа с возражениями.
Национальный оператор «Ростелеком» и крупнейший производитель грузовиков в России ПАО «КАМАЗ» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ, подписанный в рамках ПМЭФ-2017, предусматривает предоставление автогиганту качественных услуг связи и развитие системы ИТ-безопасности на предприятии. Кроме того, специалисты «Ростелекома» построят для легендарного производителя современный центр обработки данных, отвечающий всем современным стандартам.