Ворам стали нравиться... уличные видеокамеры!

Вообще говоря, проблема не совсем нова. Ещё 4 года назад TechnoDrive сообщал о преступниках, которые крадут видеорегистраторы. Действительно, если злоумышленники проникли в салон, то заберут не только сумку, ноутбук, — или забытый хозяином планшет... Не говоря о том, что предварительно нанесут дополнительный ущерб машине, разбивая не одно, а иногда и два стекла. Но сегодня мы хотим рассказать о другом — о воре из Новочеркасска, который специализировался не на автомобильных, а на стационарных уличных видеокамерах.

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Системы видеонаблюдения играют важную роль в профилактике правонарушений. Однако иногда «зоркие глаза» могут сами стать объектом преступления. Именно так произошло в Новочеркасске, где сотрудники полиции задержали мужчину, похищавшего видеокамеры с фасадов зданий. В результате пострадавшими оказались десятки местных компаний, в том числе один из банков. Теперь злоумышленнику, уличённому в более чем 20 имущественных преступлениях, предстоит суд, — а организациям, лишившимся камер видеонаблюдения, стоит задуматься о совершенствовании систем безопасности.



По данным МВД, 40-летний житель Новочеркасска поставил кражи чужого имущества «на поток». В частности, он похищал цифровую технику из офисов, — и снимал видеокамеры с фасадов зданий.



Каким образом злоумышленнику удавалось демонтировать оборудование видеонаблюдения, — и временно оставаться неустановленным, — не сообщается. Однако ясно, что инсталляторы оборудования могли упустить такой момент, как контроль слепых зон видеокамер, либо ставили оборудование и прокладывали кабель в достаточно доступных местах.



И лишь обращение одного из местных офисов банка, — также лишившегося видеокамеры, — способствовало поимке преступника.



«Кража оборудования, призванного предотвратить кражи, как правило, заканчивается поимкой преступников, — отмечает эксперт TechnoDrive. — В отличие от авторегистраторов, которые можно похитить вместе с записями, камеры наблюдения обычно успевают передать картину преступления владельцу.



Более того, сопоставив хронометраж, злоумышленников удаётся обнаружить по записям других камер — системы «Безопасный город», банкоматов, ГИБДД и так далее. Поэтому подобные преступления, как правило, не остаются безнаказанными.



Кроме того, на подходе оборудование, которое позволяет видеть то, что происходит за углом (SPAD)».



В любом случае, преступнику из Новочеркасска в ближайшее время предстоит суд по статье «Кража», — дожидаться которого злоумышленник будет под стражей.