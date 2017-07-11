Южане активно подключаются к суперакции «Ростелекома»: 10000 человек в первый месяц!..

По информации пресс-службы национального оператора, за первый месяц действия акции «Ростелекома» «Лёгкая цена» десять тысяч жителей ЮФО и СКФО подключились к «Домашнему интернету» и цифровому «Интерактивному телевидению». Ведь по акции можно выбрать, к примеру, особую цену на целый год!..

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Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Впервые в рамках одной акции мы решили учесть различные предпочтения наших клиентов. Те, кто предпочитает скидки, может воспользоваться промо ценой на год, а те, кто хочет фиксированную стоимость, могут выбрать цену "навсегда"».



Напомним, что в ходе акции «Лёгкая цена» новые пользователи могут подключить пакет услуг «Домашний интернет» на скорости до 100 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» с пакетом ТВ-каналов «Лёгкий» (от 60 каналов, включая региональные), опцией «Управление просмотром» и комплектом ТВ-оборудования и целый год платить по промо тарифу 400-450 рублей в месяц (в зависимости от региона).



А можно и оставить цену пакета услуг навсегда: услуги «Домашний интернет» на скорости до 100 Мбит/с с Wi-Fi-роутером, «Интерактивное ТВ» с расширенным пакетом каналов «Твой Стартовый» (126 каналов), опцией «Управление просмотром» и комплектом ТВ-оборудования с ценой до 700 рублей в месяц (в зависимости от региона).



В рамках акции «Лёгкая цена» абоненты, уже пользующиеся «Домашним интернетом» от «Ростелекома», могут на год подключить «Интерактивное телевидение» с пакетом ТВ-каналов «Лёгкий» и опцией «Управление просмотром» по специальной цене 160 рублей в месяц. После годового периода перечень каналов расширится до пакета «Твой Стартовый», а ежемесячная плата составит 290 рублей в месяц, включая опцию «Управление просмотром».



Кроме того, в «Интерактивном ТВ» можно подключать дополнительные пакеты каналов (спорт, кино, детские и т. д.), смотреть лицензионные фильмы и сериалы в «Видеопрокате», благодаря опции «Мультискрин» начинать просмотр на ТВ, а продолжать на планшете или смартфоне с приложением «Интерактивное ТВ».



Получить более подробную информацию и оставить заявку на подключение по акции (по 30 сентября 2017 г.) можно на сайте rt.ru, в личном кабинете lk.rt.ru, по номеру 8-800-1000-800, а также в центрах обслуживания «Ростелекома».



Выбор, как подключиться удобнее всего — за вами!..