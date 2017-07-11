Южане активно подключаются к суперакции «Ростелекома»: 10000 человек в первый месяц!..
По информации пресс-службы национального оператора, за первый месяц действия акции «Ростелекома» «Лёгкая цена» десять тысяч жителей ЮФО и СКФО подключились к «Домашнему интернету» и цифровому «Интерактивному телевидению». Ведь по акции можно выбрать, к примеру, особую цену на целый год!..
Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Впервые в рамках одной акции мы решили учесть различные предпочтения наших клиентов. Те, кто предпочитает скидки, может воспользоваться промо ценой на год, а те, кто хочет фиксированную стоимость, могут выбрать цену "навсегда"».
Напомним, что в ходе акции «Лёгкая цена» новые пользователи могут подключить пакет услуг «Домашний интернет» на скорости до 100 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» с пакетом ТВ-каналов «Лёгкий» (от 60 каналов, включая региональные), опцией «Управление просмотром» и комплектом ТВ-оборудования и целый год платить по промо тарифу 400-450 рублей в месяц (в зависимости от региона).
А можно и оставить цену пакета услуг навсегда: услуги «Домашний интернет» на скорости до 100 Мбит/с с Wi-Fi-роутером, «Интерактивное ТВ» с расширенным пакетом каналов «Твой Стартовый» (126 каналов), опцией «Управление просмотром» и комплектом ТВ-оборудования с ценой до 700 рублей в месяц (в зависимости от региона).
В рамках акции «Лёгкая цена» абоненты, уже пользующиеся «Домашним интернетом» от «Ростелекома», могут на год подключить «Интерактивное телевидение» с пакетом ТВ-каналов «Лёгкий» и опцией «Управление просмотром» по специальной цене 160 рублей в месяц. После годового периода перечень каналов расширится до пакета «Твой Стартовый», а ежемесячная плата составит 290 рублей в месяц, включая опцию «Управление просмотром».
Кроме того, в «Интерактивном ТВ» можно подключать дополнительные пакеты каналов (спорт, кино, детские и т. д.), смотреть лицензионные фильмы и сериалы в «Видеопрокате», благодаря опции «Мультискрин» начинать просмотр на ТВ, а продолжать на планшете или смартфоне с приложением «Интерактивное ТВ».
Получить более подробную информацию и оставить заявку на подключение по акции (по 30 сентября 2017 г.) можно на сайте rt.ru, в личном кабинете lk.rt.ru, по номеру 8-800-1000-800, а также в центрах обслуживания «Ростелекома».
Выбор, как подключиться удобнее всего — за вами!..
Оператор спутникового телевидения «Триколор ТВ» продолжает планомерный перевод вещания из формата MPEG-2 в MPEG-4. За минувший год компания перевела на новый стандарт ряд популярных каналов, а с 19 июня ограничила продление пакета «Единый» на старых ресиверах 90-дневным сроком. Таким образом, владельцам оборудования, поддерживающего только MPEG-2, настоятельно рекомендуется заменить его на современное. Тем более, что в ростовской компании «Элтек» продолжают действовать выгодные условия обмена ресиверов «Триколор ТВ»!.. Напомним, что после замены зрителям станут доступны не только в 5 (пять!) раз больше каналов за те же деньги, — но также просмотр передач в формате HD, услуга «Управляй эфиром», дополнительные ТВ-пакеты и ежедневно обновляемые «Кинозалы» с новинками проката.
«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» объявило о грядущих изменениях в пакетах каналов. С 1 июля место телеканала «24 Док» в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» займёт новый проект ВГТРК — познавательный канал о медицине «Доктор». В его эфире вы сможете узнать о новых методах диагностики и лечения заболеваний, достижениях медицинской науки и лучших врачей мира. При этом, несмотря на появление нового телеканала, стоимость подписки на пакеты «Интерактивного ТВ» останется неизменной.
«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» приготовило для зрителей сразу несколько приятных сюрпризов. Первый из них — увлекательный конкурс с телеканалом TR!CK, где победитель получит продвинутый электросамокат, способный проехать до 30 км без подзарядки. А для армянской диаспоры «Интерактивное ТВ» запустило трансляцию телеканала «Шант Премиум HD» в рамках одноимённого ТВ-пакета. Подключить его можно дополнительно к любому основному пакету, включая «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ».
Среди многочисленных сервисов «Ростелекома» особое место занимают услуги для населения. Сегодня, пожалуй, каждый слышал о видеонаблюдении на ЕГЭ (и во время выборов), — а также знаком с уникальным продуктом «Интерактивное телевидение». Но кто является разработчиком?.. Ответ на этот вопрос финалисты конкурса «Технологии для жизни — больше возможностей» получили из первых уст. Ведь награждение лучших журналистов «Ростелеком» организовал в офисе своей дочерней компании «Рестрим» (Москва). Разработчики этой уникальной фирмы не только спроектировали систему видеонаблюдения по всей РФ, запустили проект «Интерактивного ТВ» и создали мобильные приложения для «Ростелекома», но также активно работают над единой платформой индустриального Интернета вещей (IIoT). При этом штат компании «Рестрим», располагающейся в Москве и Ульяновске, не превышает 300 человек, а средний возраст сотрудников значительно ниже 30 лет. Эксклюзивный репортаж о «Силиконовой долине» компании «Ростелеком» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
По сведениям TechnoDrive, в Песчанокопском районе Ростовской области состоялось заседание рабочей группы по развитию цифровых кинотеатров на селе. Эксперты отметили высокую готовность пилотного проекта — и поделились перспективами. В частности предполагается, что сельские кинотеатры станут площадкой для обучения местной молодёжи медиа- и ИТ-профессиям, — что создаст кадровый резерв для будущей муниципальной телерадиокомпании, которая дополнит цифровой эфир местными новостями.