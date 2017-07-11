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11 июля 2017, Цифровое телевидение в Ростовской области

Южане активно подключаются к суперакции «Ростелекома»: 10000 человек в первый месяц!..

Успешная акция «Ростелекома» в самом разгаре -- 10000 подключений за месяц!По информации пресс-службы национального оператора, за первый месяц действия акции «Ростелекома» «Лёгкая цена» десять тысяч жителей ЮФО и СКФО подключились к «Домашнему интернету» и цифровому «Интерактивному телевидению». Ведь по акции можно выбрать, к примеру, особую цену на целый год!..

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Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Впервые в рамках одной акции мы решили учесть различные предпочтения наших клиентов. Те, кто предпочитает скидки, может воспользоваться промо ценой на год, а те, кто хочет фиксированную стоимость, могут выбрать цену "навсегда"».

Напомним, что в ходе акции «Лёгкая цена» новые пользователи могут подключить пакет услуг «Домашний интернет» на скорости до 100 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» с пакетом ТВ-каналов «Лёгкий» (от 60 каналов, включая региональные), опцией «Управление просмотром» и комплектом ТВ-оборудования и целый год платить по промо тарифу 400-450 рублей в месяц (в зависимости от региона).

А можно и оставить цену пакета услуг навсегда: услуги «Домашний интернет» на скорости до 100 Мбит/с с Wi-Fi-роутером, «Интерактивное ТВ» с расширенным пакетом каналов «Твой Стартовый» (126 каналов), опцией «Управление просмотром» и комплектом ТВ-оборудования с ценой до 700 рублей в месяц (в зависимости от региона).

В рамках акции «Лёгкая цена» абоненты, уже пользующиеся «Домашним интернетом» от «Ростелекома», могут на год подключить «Интерактивное телевидение» с пакетом ТВ-каналов «Лёгкий» и опцией «Управление просмотром» по специальной цене 160 рублей в месяц. После годового периода перечень каналов расширится до пакета «Твой Стартовый», а ежемесячная плата составит 290 рублей в месяц, включая опцию «Управление просмотром».

Кроме того, в «Интерактивном ТВ» можно подключать дополнительные пакеты каналов (спорт, кино, детские и т. д.), смотреть лицензионные фильмы и сериалы в «Видеопрокате», благодаря опции «Мультискрин» начинать просмотр на ТВ, а продолжать на планшете или смартфоне с приложением «Интерактивное ТВ».

Получить более подробную информацию и оставить заявку на подключение по акции (по 30 сентября 2017 г.) можно на сайте rt.ru, в личном кабинете lk.rt.ru, по номеру 8-800-1000-800, а также в центрах обслуживания «Ростелекома».

Выбор, как подключиться удобнее всего — за вами!..

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Цифровое телевидение в Ростовской области

Старые ресиверы «Триколор ТВ» действительно нуждаются в замене


Оператор спутникового телевидения «Триколор ТВ» продолжает планомерный перевод вещания из формата MPEG-2 в MPEG-4. За минувший год компания перевела на новый стандарт ряд популярных каналов, а с 19 июня ограничила продление пакета «Единый» на старых ресиверах 90-дневным сроком. Таким образом, владельцам оборудования, поддерживающего только MPEG-2, настоятельно рекомендуется заменить его на современное. Тем более, что в ростовской компании «Элтек» продолжают действовать выгодные условия обмена ресиверов «Триколор ТВ»!.. Напомним, что после замены зрителям станут доступны не только в 5 (пять!) раз больше каналов за те же деньги, — но также просмотр передач в формате HD, услуга «Управляй эфиром», дополнительные ТВ-пакеты и ежедневно обновляемые «Кинозалы» с новинками проката.
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Лучшие достижения медицины — на телеканале «Доктор»!


«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» объявило о грядущих изменениях в пакетах каналов. С 1 июля место телеканала «24 Док» в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» займёт новый проект ВГТРК — познавательный канал о медицине «Доктор». В его эфире вы сможете узнать о новых методах диагностики и лечения заболеваний, достижениях медицинской науки и лучших врачей мира. При этом, несмотря на появление нового телеканала, стоимость подписки на пакеты «Интерактивного ТВ» останется неизменной.
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Цифровое телевидение в Ростове: новый канал — и летние призы!


«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» приготовило для зрителей сразу несколько приятных сюрпризов. Первый из них — увлекательный конкурс с телеканалом TR!CK, где победитель получит продвинутый электросамокат, способный проехать до 30 км без подзарядки. А для армянской диаспоры «Интерактивное ТВ» запустило трансляцию телеканала «Шант Премиум HD» в рамках одноимённого ТВ-пакета. Подключить его можно дополнительно к любому основному пакету, включая «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ».
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Светлое цифровое будущее РФ зависит от 300 лучших программистов


Среди многочисленных сервисов «Ростелекома» особое место занимают услуги для населения. Сегодня, пожалуй, каждый слышал о видеонаблюдении на ЕГЭ (и во время выборов), — а также знаком с уникальным продуктом «Интерактивное телевидение». Но кто является разработчиком?.. Ответ на этот вопрос финалисты конкурса «Технологии для жизни — больше возможностей» получили из первых уст. Ведь награждение лучших журналистов «Ростелеком» организовал в офисе своей дочерней компании «Рестрим» (Москва). Разработчики этой уникальной фирмы не только спроектировали систему видеонаблюдения по всей РФ, запустили проект «Интерактивного ТВ» и создали мобильные приложения для «Ростелекома», но также активно работают над единой платформой индустриального Интернета вещей (IIoT). При этом штат компании «Рестрим», располагающейся в Москве и Ульяновске, не превышает 300 человек, а средний возраст сотрудников значительно ниже 30 лет. Эксклюзивный репортаж о «Силиконовой долине» компании «Ростелеком» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Цифровые сельские «кинопередвижки» найдут новые таланты!


По сведениям TechnoDrive, в Песчанокопском районе Ростовской области состоялось заседание рабочей группы по развитию цифровых кинотеатров на селе. Эксперты отметили высокую готовность пилотного проекта — и поделились перспективами. В частности предполагается, что сельские кинотеатры станут площадкой для обучения местной молодёжи медиа- и ИТ-профессиям, — что создаст кадровый резерв для будущей муниципальной телерадиокомпании, которая дополнит цифровой эфир местными новостями.
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Ещё информация !!!  Цифровое телевидение в Ростовской области

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

Старые ресиверы «Триколор ТВ» действительно нуждаются в замене

Лучшие достижения медицины — на телеканале «Доктор»!

Цифровое телевидение в Ростове: новый канал — и летние призы!

Светлое цифровое будущее РФ зависит от 300 лучших программистов

«Интерактивное ТВ» бесплатно покажет лучшие сериалы планеты

Телевизионный канал «Кино ТВ» — теперь в HD-качестве!

«Ростелеком» предлагает тест-драйв канала «Наш футбол»

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