Как оформить европотокол для ДТП, в котором нет пострадавших?

Сразу скажем, что если в дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших , упрощённый протокол можно оформить на официальном сайте госавтоинспекции МВД России под названием «европротокол». Говоря официальным языком, согласно действующему законодательству, если в результате дорожно-транспортного происшествия нет пострадавших, его участники не имеют разногласий относительно виновника, а причинённый ущерб не превышает 50 тысяч рублей, оформить ДТП разрешается без участия сотрудников ГИБДД — по «европротоколу».

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Для этого, конечно, необходимо соответствие ДТП определённым критериям. Участниками дорожно-транспортного происшествия являются два транспортных средства (автомобиль с прицепом расценивается как два транспортных средства!). Вред должен быть причинён только двум транспортным средствам (и обстоятельства его причинения не вызывают разногласий у участников ДТП). У водителей должны быть полисы ОСАГО!



При наличии хотя бы у одного из водителей полиса КАСКО, правила оформления ДТП необходимо уточнить в страховой компании.



Если данные условия соблюдены и водители приняли решение оформить ДТП с помощью «европротокола», в первую очередь им необходимо сообщить об этом в свои страховые компании. Затем нужно составить подробную схему ДТП, сфотографировать (снять на видео) место столкновения и транспортные средства со всех ракурсов, а также указать точный адрес и записать данные 2-3 свидетелей.



Далее заполняется извещение о дорожно-транспортном происшествии, приложенное к страховому полису (извещение заполняется с двух сторон и не разделяется). В нём водители должны подробно описать все механические повреждения (царапины, сколы, вмятины и т.д.), полученные в результате ДТП.



После чего водители должны письменно подтвердить виновность и невиновность участников ДТП, а в примечании указать с помощью каких средств проводилась фото-, видеосъёмка.



(Проводя видеосъёмку на шоссе или оживлённой улице, важно самому не попасть под колёса других транспортных средств — БЗ)



Ознакомиться с порядком заполнения «европротокола» можно на официальном сайте госавтоинспекции МВД России.



Удачи на дорогах, не попадайте в аварии!..