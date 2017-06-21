Банковские операции станут намного проще

По данным пресс-службы национального оператора, в столице утвержден так называемый «верхнеуровневый план реализации проекта по созданию Национальной биометрической платформы», в рамках которой основные технические работы выполнит «Ростелеком». Документ утвержден Министерством связи и массовых коммуникаций. Технология позволит банкам идентифицировать по биометрическим данным как действующих, так и новых клиентов — физических лиц. Такая идентификация позволит частным лицам дистанционно осуществлять банковские операции, а в дальнейшем может быть использована в других отраслях экономики — в медицине, образовании, e-commerce, ритейле и т.д.
Национальную биометрическую платформу (далее — НБП) разрабатывает «Ростелеком» по инициативе ЦБ РФ и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. На сегодняшний день принята концепция НБП, и вскоре, согласно утвержденной дорожной карте проекта, начнутся технологические испытания и выбор решений по биометрическим технологиям.
К осени будет разработан механизм регистрации биометрических образцов и контроля качества решений для НБП, и ещё до конца года «Ростелеком» планирует запустить систему в опытную эксплуатацию, после чего кредитные организации смогут подключиться к системе и начать ее тестирование.
Основным этапом реализации проекта является создание правовых оснований использования механизма удаленной идентификации, без принятия которых полноценное использование НБП было бы невозможным. Согласно действующему законодательству первичное открытие счета для физического лица возможно только при его личном присутствии в отделении банка.
На текущий момент внесен в Государственную Думу законопроект № 157752–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленный на совершенствование механизмов предоставления банковских услуг без личного присутствия клиента с использованием государственных информационных ресурсов.
Данный законопроект был разработан для обеспечения доступности финансовых услуг для граждан, в том числе в удаленных регионах и для людей с ограниченными возможностями, а также для снижения стоимости их предоставления.
Законопроект содержит ряд отсылочных норм, которые требуют принятия соответствующих подзаконных нормативных актов, разработка которых также должна вестись на основе детального обсуждения с банковским сообществом.
Соответствующая работа уже ведется Банком России, Министерством связи и массовых коммуникаций и «Ростелекомом», при участии Ассоциации «Россия» с привлечением широкого круга экспертов и банковского сообщества.
Национальная биометрическая платформа является комплексом специализированных информационно-технологических элементов, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление и проверку соответствия биометрических данных. Платформа будет размещена в облачной защищенной инфраструктуре «Ростелекома».
«Создание Национальной биометрической платформы позволит «Ростелекому» стать оператором цифровой идентификации для банковского сектора, а в дальнейшем для всех отраслей экономики. Использование НБП повысит уровень защиты как данных, так и самих пользователей системы, а также сделает цифровые услуги еще более доступными», — комментирует работу над проектом Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
P.S. Страшно ли это для пользователей? Не более, чем приложить указательные пальцы к сканеру при оформлении биометрического загранпаспорта. Полезно ли? Операции с платежами, безусловно, будут упрощены!..
По информации ПАО «Ростелеком», дочерняя компания «Ростелеком – Розничные системы» запустила продажи услуг и обcлуживание клиентов B2B по всей России. Это означает, что теперь в салонах связи «Ростелекома» можно оставить заявку на подключение услуг или запрос на обслуживание не только частным лицам, но и бизнесменам.
Лето — это отличная возможность не только отдохнуть, но и повысить эффективность бизнеса. Поэтому компания «Ростелеком» проводит для предпринимателей сразу два вебинара. Первый из них посвящён сервису «Новая телефония», расширяющему возможности корпоративной связи. А второй расскажет о преимуществах «облачного» видеонаблюдения, которое можно организовать за считанные дни. Участие в обоих мероприятиях является бесплатным. Всё, что потребуется — зарегистрироваться онлайн и уделить знакомству с новыми технологиями пару часов.
Big Data, или «большие данные», это не просто модный термин! Ведь благодаря современным технологиям анализа информации можно делать выводы, которые повысят эффективность производства, продаж, пиара, помогут предотвратить аварии оборудования — и даже спасут человеческие жизни! Всё это способствует стремительному росту на рынке Big Data, ведущие участники которого демонстрируют рост на десятки, а порой и сотни процентов в год. В России одной из таких успешных компаний стала «Айкумен ИБС», входящая в группу «Ростелеком». По результатам минувшего года она впервые вошла в пятёрку самых быстрорастущих участников национального рынка машинного анализа данных.
По официальным данным национального оператора, ПАО «Ростелеком» оперативно диагностировало и предотвратило распространение вирусов WannaCry и Petya внутри собственного периметра безопасности. Таким образом, под надёжной защитой оказалась вся «облачная» инфраструктура оператора — включая национальную платформу O7.com, сервисы «Электронного правительства» и виртуальные дата-центры корпоративных клиентов «Ростелекома». При этом национальный оператор уделяет особе внимание не только информационной, но и физической безопасности дата-центров — в частности крупнейший в России ЦОД в ближайшее время будет запущен на особо защищённой площадке Калининской АЭС.
После инцидента с WannaCry, и в частности, с грустным «сиквелом» с участием Honda, кое-что значительно прояснилось. В частности, стало совершенно очевидно, что есть категория пользователей и организаций, которые не будут серьёзно защищать свои компьютеры, никогда. Поэтому приходит очередной «Поросёнок Пётр» (Petya, NotPetya, ExPetr) и делает своё грязное дело, и будут новые и новые зловреды. При этом антивирусные компании и популярные медиа почему-то не спешат советовать переходить на Linux. Далее в тексте — работа с возражениями.